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لبنان

الكواشرة تستعد لاستقبال بلال أردوغان.. هذه قصة القرية العكارية ذات الجذور التركية

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
13-11-2026 | 15:30
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الكواشرة تستعد لاستقبال بلال أردوغان.. هذه قصة القرية العكارية ذات الجذور التركية
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ليست زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر المعرفة في تركيا، إلى بلدة الكواشرة العكارية، غدًا السبت، مجرد محطة ضمن جولته اللبنانية، بل مناسبة للعودة إلى تاريخ بلدة تحمل إرثًا تركمانيًا يعود إلى قرون، ولا تزال تحافظ على جانب من لغتها وعاداتها وتقاليدها، رغم مرور أكثر من مئة عام على انتهاء الحكم العثماني في لبنان.
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في أقصى شمال عكار، تقع الكواشرة، وهي واحدة من أبرز التجمعات التركمانية في لبنان، وتتميّز بخصوصية ثقافية ولغوية جعلتها مختلفة عن محيطها. ففي هذه البلدة، لا تزال اللغة التركية حاضرة في أحاديث عدد من أبنائها، فيما تتناقل العائلات عادات وتقاليد ورثتها عن الأجداد، في مشهد يعكس استمرار الصلة مع جذور تعود إلى الأناضول وآسيا الوسطى.


من أين جاءت أصول سكان الكواشرة؟

تعود جذور سكان الكواشرة إلى التركمان، وهم مجموعات ذات أصول تركية تعود جذورها التاريخية إلى آسيا الوسطى والأناضول، واستقرت في مناطق مختلفة من بلاد الشام على مراحل تاريخية متعاقبة.

ويرتبط وجود التركمان في لبنان بالحقبة العثمانية، وتحديدًا بعهد السلطان سليم الأول، الذي شهدت فترة حكمه وصول مجموعات تركمانية إلى بلاد الشام عام 1516.



وبحسب روايات تاريخية وشهادات لأبناء المنطقة، وصلت مجموعات تركمانية إلى لبنان لأهداف متعددة، من بينها تأمين طرق التجارة والحج، فيما استقرت عائلات في مناطق عكار، نظرًا إلى موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية.

ويُرجّح أن استقرار العائلات التركمانية في الكواشرة يعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، فيما تشير روايات محلية إلى أن البلدة تأسست قبل نحو 420 عامًا.

ومع انتهاء الحكم العثماني عام 1918، لم يغادر أبناء هذه المنطقة أرضهم، بل استمروا في العيش فيها، وأصبحوا جزءًا من المجتمع اللبناني، مع احتفاظهم بجانب من لغتهم وموروثهم الثقافي.


 
اللغة التركية
لعلّ أبرز ما يميز الكواشرة هو استمرار حضور اللغة التركية بعد قرون من وصول أجداد سكانها إلى المنطقة. فقد انتقلت اللغة من جيل إلى آخر، وكانت تُستخدم في المنازل والمجالس والتواصل اليومي بين أبناء البلدة.

لكن التركية المتداولة في الكواشرة ليست مطابقة تمامًا للغة الحديثة المستخدمة في تركيا، إذ احتفظت بمفردات وتراكيب قديمة، كما لا يزال بعض أبنائها يستخدمون الحروف العربية في كتابتها، خلافًا للتركية الحديثة التي تعتمد الحروف اللاتينية.

 
ومع مرور السنوات، تراجع استخدام اللغة لدى الأجيال الشابة، خصوصًا مع اعتماد العربية في المدارس والحياة العامة. إلا أن الاهتمام بالحفاظ عليها لم ينقطع، إذ أُطلقت مبادرات لتعليم اللغة التركية في البلدة، بالتعاون مع جهات تركية، في محاولة للحفاظ على هذا الإرث من الاندثار.

عادات وتقاليد توارثتها العائلات
ولا تقتصر خصوصية الكواشرة على اللغة، بل تمتد إلى مجموعة من العادات الاجتماعية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة كبار السن، وبعضها مستمر حتى اليوم.

فالأعراس وليلة الحناء كانتا من أبرز المناسبات الاجتماعية. وكانت النساء تجتمعن للاحتفال بالعروس، التي كانت ترتدي لباسًا تقليديًا، فيما تترافق المناسبة مع الأغاني التركية والرقص ودقات الطبول.
 
كما شكّلت الأغاني والمواويل التركية جزءًا من الحياة الاجتماعية، وانتقلت من الأجداد إلى الأبناء، في حين كانت العائلات تحرص في الماضي على الزواج داخل البلدة، حفاظًا على الروابط الاجتماعية واللغوية، قبل أن تتراجع هذه العادة مع انفتاح المجتمع.

ومن الموروثات التي حافظت عليها النساء حياكة القش والقصب وصناعة السلال والأدوات المنزلية، وهي حرفة انتقلت من الجدات إلى الأمهات ثم إلى البنات.

كذلك اعتادت العائلات إعداد المونة المنزلية، والاعتماد على الزراعة وتربية المواشي، فيما بقيت بعض العادات الغذائية والاجتماعية جزءًا من ذاكرة أبناء البلدة.

ومع تغير أنماط الحياة، تراجعت بعض هذه الممارسات، إلا أن ذكرياتها لا تزال حاضرة في روايات أبناء الكواشرة، الذين ينظرون إليها باعتبارها جزءًا من هويتهم الثقافية.


علاقة لم تنقطع مع تركيا
على الرغم من انتهاء الحكم العثماني، لم تختفِ الصلة بين الكواشرة وتركيا. وقد شهدت العلاقة مرحلة جديدة عام 1989، إثر حادثة ارتبطت بأحد أبناء البلدة، خالد الأسعد، الذي كان يؤدي خدمته في الجيش اللبناني.

وخلال خدمته العسكرية، لاحظ الضابط المسؤول عنه أنه يتحدث التركية، فعرّفه على السفارة التركية في بيروت. وهناك التقى الأسعد السفير التركي آنذاك إبراهيم ديشليلي، وأخبره أنه من أصول تركمانية وينتمي إلى بلدة الكواشرة العكارية.

وقد أثار ذلك اهتمام السفير، الذي زار البلدة والتقى أبناءها، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المباشرة بين الكواشرة والسفارة التركية. وتشير روايات محلية إلى أن أبناء البلدة رافقوا السفير في طريق عودته إلى طرابلس، في ظل الظروف الأمنية التي كانت تسود لبنان خلال الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت زيارة السفراء الأتراك للكواشرة وعيدمون تقليدًا متبعًا، فيما تطورت العلاقة لتشمل مجالات ثقافية وتعليمية وإنمائية.

ولم يبقَ هذا التواصل في إطاره الثقافي، بل امتد إلى مشاريع ومساعدات تركية، شملت دعم المدارس وتجهيزات تعليم الكمبيوتر ومشاريع المياه والطاقة الشمسية، إضافة إلى منح جامعية لشباب البلدة لمتابعة دراستهم في تركيا.

كما تحمل الكواشرة شواهد واضحة على ارتباطها بتركيا، من بينها معالم تحمل العلمين اللبناني والتركي، ونصب تذكاري لضحايا محاولة الانقلاب في تركيا في 15 تموز 2016، في تعبير عن التفاعل مع الأحداث التي شهدتها البلاد.

ولا يقتصر هذا الارتباط على المؤسسات، بل يظهر أيضًا في الحياة اليومية لأبناء البلدة، الذين يتابعون التطورات في تركيا ويحافظ بعضهم على علاقات ثقافية واجتماعية معها، فيما يواصل عدد من الشباب الدراسة فيها.





محطات تركية في الكواشرة
وشكّلت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكواشرة عام 2010، عندما كان رئيسًا للوزراء، محطة بارزة في تاريخ العلاقة بين البلدة وأنقرة. فقد زارها برفقة رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك سعد الحريري، حيث استُقبل بحفل شعبي حاشد، وسط رفع الأعلام اللبنانية والتركية.

كما ارتبط اسم وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بمشروع سبيل مياه أُقيم في البلدة عام 2009 تخليدًا لذكرى والدته، وهو من المعالم التي لا تزال تذكّر أبناء المنطقة بالعلاقة مع تركيا.


 
وفي أيار 2025، زار رئيس مؤسسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى (YTB) عبد الله أرن الكواشرة برفقة السفير التركي في بيروت مراد لوتيم، حيث استقبله الأهالي بالأغاني التركية والفرقة الموسيقية والعلمين اللبناني والتركي. وأعلن خلال الزيارة استمرار دعم القرى التركمانية في المنطقة.

واليوم، تتجدد هذه المحطات مع زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر المعرفة في تركيا، الذي يزور لبنان في جولة تشمل بيروت وطرابلس وعكار، على أن تكون الكواشرة إحدى محطاتها.

وبين جذور تعود إلى الحقبة العثمانية، ولغة لا تزال تقاوم الاندثار، وعادات تنتقل من جيل إلى آخر، تبدو الكواشرة أكثر من مجرد بلدة عكارية؛ إنها مساحة تلتقي فيها الهوية اللبنانية بالإرث التركماني، وتبقى فيها الصلة بتركيا حاضرة رغم تعاقب الأجيال والسنوات.









المصدر: خاص "لبنان24"
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