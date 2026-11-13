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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"في منطقة تقف عند مفترق طرق بين التصعيد العسكري والمراوحة الدبلوماسية تتواصل تداعيات المواجهة الأميركية مع إيران وسط ضبابية أفق التسوية وتضارب المواقف بشأن العودة إلى المفاوضات.واشنطن التي تلوح بمواصلة الضغط العسكري والاقتصادي على طهران لا تبدو مستعجلة لإبرام اتفاق جديد فيما تتمسك إيران بشروطها وترفض تقديم تنازلات في ملفها النووي ومضيق هرمز.وفي موازاة ذلك تعود المنشآت النووية الإيرانية إلى واجهة الاهتمام الدولي مع مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عمليات التفتيش وتحذيرها من استمرار غياب الرقابة على المواقع النووية.في الأراضي المحتلة تتواصل المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الاسرائيلية في وقت لا يزال فيه بنيامين نتنياهو يمارس صلاحياته كرئيس حكومة تصريف أعمال ويتزامن المشهد السياسي مع نقاشات أمنية بشأن احتمال تجدد المواجهة مع إيران وسط تقارير عن استعدادات عسكرية إسرائيلية لاحتمالات التصعيد.وعلى خط الأزمات الدولية تعود الحرب الروسية الأوكرانية إلى واجهة التحركات الدبلوماسية مع مساع أميركية لتوسيع المشاركة الأوروبية في مفاوضات السلام بعد محادثات أبو ظبي وموسكو فيما لا تزال الخلافات بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية تعرقل التوصل إلى تسوية.وفي لا تزال الحدود الجنوبية تحت وطأة الخروقات الإسرائيلية والعمليات العسكرية وبين الاعتداءات والتحركات الميدانية يبرز استحقاق مستقبل قوات اليونيفيل مع اقتراب انتهاء ولايتها نهاية العام وسط تحذيرات دولية من نشوء فراغ في الجنوب.وفي السرايا الحكومية جلسة لمتابعة النقاش في ملف الكهرباء بحضور وزير الطاقة جو صدي وغياب زملائه في حزب القوات.مقدمة نشرة أخبار الـ"أم تي في"الاهتمام الرسمي في لبنان موزع بين الأمن والكهرباء.أمنيا، تتواصل التحقيقات في الملفين الساخنين لحزب الله: متفجرات ضهر البيدر والمجموعة الخماسية للحزب التي اكتشفت في جرود بشري والبترون.وحتى الآن لا مؤشرات الى ان التحقيقات توصلت الى نتائج نهائية، فيما الضغوط التي يمارسها لا تتوقف.ووفق المعلومات فان أحد نواب الحزب اتصل هاتفيا بالنائب العام التمييزي للاستفسار عن مصير الموقوفين الخمسة، ما يعني ان الحزب ما زال على عادته القديمة.فهو يعيش في الماضي معتقدا انه قادر على تغيير مجرى في التحقيقات و على التأثير في القضاء.في ملف الكهرباء، الحكومة عقدت جلسة في حضور وزير الطاقة جو صدي خصصتها للبحث في الملف.وقد وافقت الحكومة على خطة الكهرباء التي عرضها صدي، كما تم الاتفاق على متابعة المشاورات مع الجانب القطري.ديبلوماسيا، انتظار لزيارة المندوب لدى الامم المتحدة مايكل والتز الاسبوع المقبل، لتبين الموقف الاميركي في شأن البديل من اليونيفيل.الزيارة الاميركية ستسبق على الارجح سلسلة عقوبات اميركية تفرضها الادارة الاميركية على مسؤولين سياسيين وامنيين وقضائيين بارزين.ووفق اجواء العاصمة الاميركية فان العقوبات قد تطال شخصية سياسية كبيرة.البداية من جلسة المنعقدة في السرايا الحكومية، والمخصصة لمتابعة البحث في ملف الكهرباء.مقدمة "المنار"إنذار إيراني مبكر باستهداف الحرس الثوري الإسلامي رادارا أميركيا للإنذار المبكر في البحرين، فيما تصريحات دونالد ترامب المتناقضة تنذر بارتباك حاد يسيطر على سدة القرار الأميركي.وما زاد من هذا الارتباك صراع الأجنحة داخل الإدارة الأميركية نفسها، فضلا عن جنون ترامب من إحكام الديمقراطيين قبضتهم على قرار الكونغرس، وتطويق خياراته.وأما من يتحكم بقرار الحرب الأميركية على إيران، فهي إسرائيل، بحسب ترامب، الذي أضاف إليها خمس دول خليجية طلبت منه الإبقاء على الوضع الحالي والحصار على إيران، بدلا من إنهاء المواجهة فورا، أو شن ضربات عسكرية واسعة، كما قال.وأما المواجهة الداخلية الإسرائيلية المتسعة، فقد جعلت بنيامين نتنياهو يستنجد مجددا بحرب دونالد ترامب، حيث أرسل رئيس استخباراته إلى واشنطن على نية الملف الإيراني، فيما أعلن المكلف بتشكيل الحكومة الصهيونية، غادي آيزنكوت، أنه لن يسمح بغياب الرقابة عن حكومة نتنياهو في هذه المرحلة الحساسة، معتبرا أنه ممنوع على نتنياهو استخدام أمن إسرائيل لتحقيق مكاسب سياسية.في لبنان، مكاسب العدو من اتفاق الإطار لا تنتهي؛ فمع تكبيله السلطة بمفاوضاتها، تواصل قواته عمليات القضم وتكثيف الغارات والقصف والتفجير، ورفع الأعلام الصهيونية على ركام مؤسسات الدولة التي دمرها العدو، ومعها قرى بحاله.اما حال الملفات الداخلية، فتخبط خطر، من الواقع الأمني الفالت إلى مثيله القضائي الموجه بالاستنساب السياسي، وفوقهما العتمة المتمددة فوق جلسات الحكومة الكهربائية، وخطط وزير الطاقة كبديل عن ضائع لن يجده اللبنانيون في ظل الحصار الأميركي.وفي ظل الدعم الأميركي، طوق الحصار الصهيوني والبرد أطفال غزة، فقضى منهم رضع بفعل الصقيع، وقضى آخرون بفعل الغارات التي استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس، محدثة مجزرة بالمرضى والأطقم الطبية، أدانها حزب الله بوصفها جريمة حرب تستدعي تحركا دوليا للجم الاحتلال ومعاقبته.مقدمة الـ"أو تي في"بعدما توقع دونالد ترامب أن تصبح طهران أكثر استعدادا للتفاوض إثر الانتخابات الأميركية، عاد ليقول إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران. وطلب من نائبه جي دي فانس، الذي قاد محادثات إسلام آباد، أن يركز على ملفات داخلية.فهل يعكس هذا التقلب تبدلا في سياسة واشنطن حيال طهران، أم أنه محاولة لزيادة الضغط عليها؟وفي إسرائيل، يواصل غادي آيزنكوت مشاوراته لتأليف الحكومة.والأنظار نحو قدرته على جمع أكثرية برلمانية، وعلى ما ستعنيه تركيبة الائتلاف المقبل لسياسة إسرائيل حيال إيران ولبنان.أما في لبنان، فالعنوان الأبرز هو مصير اليونيفيل. فولايتها تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول، لتبدأ عندها مرحلة الانسحاب التدريجي.وبين المشاورات الأميركية والفرنسية ودعوة مجموعة السبع إلى ترتيبات تدعم الجيش اللبناني ضمن القرار 1701، يبقى السؤال في عن شكل الحضور الدولي المقبل وصلاحياته.فمن يتولى مراقبة وقف الأعمال العدائية في الجنوب، وكيف يدعم الجيش في أداء مهمته؟وانطلاقا من هنا، برزت امس دعوة رئيس للحكومة للمبادرة بالتقدم بمشروع قرار دولي من مجلس الامن عبر ، يتضمن رؤيتها لما بعد اليونيفيل، وهو طرح رحب به رئيس الحكومة، معلنا عن اطلاق مشاورات في هذا الصدد.وفي السرايا، أعادت جلسة الكهرباء طرح مسألة عودة وزراء القوات اللبنانية إلى اجتماعات الحكومة، حيث أتت الجلسة غداة إقرار مجلس النواب اعتمادا يعادل مئة مليون دولار للكهرباء، في استعادة لسياسات سابقة، لطالما عارضتها القوات.مقدمة الـ"أل بي سي"حين طالب حزب الله باسترداد شاحنة الـ"سي فور" والـ"تي أن تي"، أراد إثبات أن المتفجرات له، وطالب باستردادها.وحين يطالب حزب الله بإطلاق الموقوفين الـ5 الذين تم توقيفهم في ، فهو يريد تأكيد أنتماءهم لحزب الله.في هذه الحال، هناك معضلة إشكالية في العلاقة بين الدولة وحزب الله: الدولة ترى أنها تقوم بواجباتها، والحزب يرى أنه لا يحق للدولة أن تقوم بما تقوم به، وأنه يحق له أن ينقل متفجرات ويقوم باستطلاعات ميدانية.هذه معضلة تحتاج إلى معالجة من دون الغرق في تفاصيل لا تقدم أو تؤخر، سواء أكانت الشاحنة تقل طنا أو كيلوغراما من المتفجرات، وسواء اكان الذي يقوم بالاستطلاع شخصا أو فريقا.وهذه المعضلة تحتاج إلى معالجة لا تحتمل البطء أو التراخي... فالحزب، إنطلاقا من منطقه هو، سيواصل نقل المتفجرات وسيواصل الإستطلاع الميداني، وكل ذلك تحت يافطة: "حرية عمل المقاومة".والدولة وفق منطقها ووفق قرارات مجلس الوزراء، ولاسيما في جلستي الثاني من اب والخامس منه عام 2025، محكومة بتطبيق قراراتها، وخصوصا حصرية السلاح.فكيف ستنتهي هذه المعضلة؟ الهوة بين الدولة والحزب تتسع، وأمس رفع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لاءاته الثلاث: لا لحصرية السلاح لا لنزع السلاح، لا لجمع السلاح.هذا الواقع يجعل الدولة في مأزق، فكيف ستخرج منه؟مقدمة "الجديد"الكهرباء سيدة جلسة مجلس الوزراء وفي السرايا كادت محاولة وزير العدل "تلغيمها" بشحنة ضهر البيدر أن تعلق الجلسة على خطوط التوتر العالي خصوصا بعد مقاطعة وزراء القوات اللبنانية لعلة عدم تحويل القضية إلى المجلس العدلي.لكن رئيس الحكومة غير مجرى "التيار" وأعاد أمور الجلسة إلى نصابها لم تنته القصة هنا فتحت سقف لبنان الواحد دهم مستودع في الضاحية لمالكيه تاجري أسلحة وقع أحدهما بقبضة استخبارات الجيش والعمل جار للقبض على الآخر.أما قضية النائب العراقي السابق فأحيلت مهمة تشريحها إلى أولياء الأمر بعد قرار مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تسليم الجثة إلى عائلة الضحية لتبني المقتضى على النتيجة وعلى هامش ما تقدم استقطب اليوم الشمالي اهتمام الزائر التركي.وبعد الصلاة والتسليم في الجامع المنصوري الكبير اطلع على ما تبقى من الإرث العثماني وفتح سجل نفوس أجداده فاهتدى إلى حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني حية ترزق في "سنجقدار" طرابلس حيث وعد "الوالي الجديد" نجم الدين بلال أردوغان بإعادة روابط المصير بين لبنان وسوريا وتركيا على الأخوة والتبادل التجاري والتعاون والشراكة.وفيما كان "بلال" يؤذن لربط أواصر هذا المثلث كان والده رجب طيب يعقد خمس اتفاقيات مشتركة مع أمير قطر في اسطبول تشمل مجالات التجارة والتعليم والدبلوماسية والدفاع. ومن نقل العلاقة بين الطرفين نحو أبعاد جديدة ثمن الجانب التركي جهود الجانب القطري وأهمية إقناع الأطراف في المنطقة بحل خلافاتها عبر الدبلوماسية إلا أن الجهود الديبلوماسية.وفي آخر التطورات اصطدمت بالعارضة الإسرائيلية فبنيامين نتنياهو يقضي نهاراته ولياليه على الخط الساخن مع دونالد ترامب لشحن طاقته وضرب إيران ويوفد رئيس الموساد بحسب أكسيوس إلى للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وإجراء محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية بشأن الحرب ضد يران.لكن ترامب أفرغ غضبه على نتنياهو ورفض ضغوطه لاستئناف العمليات العسكرية وسحب نائبه جاي دي فانس من سوق التفاوض وأوكل إليه مهمة الاهتمام بالقضايا الداخلية الأميركية، ونقلت شبكة CNN عن حلفاء ل فانس تحذيره من أنه إذا لم تنته الحرب في إيران فلن تكون لأي جمهوري فرصة في انتخابات العام 2028.ووسط التيه الأميركي وتخبط ترامب ما بين إنهاء الحرب نزولا عند رغبة دول المنطقة وإعلان النصر على قاعدة أن الحصار يؤتي أكله في إيران، وبالتالي لم تعد هناك حاجة للتفاوض، برز موقف الجنرال آيزنكوت المكلف تشكيل الحكومة من أن أمن إسرائيل فوق كل اعتبار آخر.ونقل عنه موقع أكسيوس قوله إن الوضع الراهن لا يستدعي تحركا عسكريا فوريا ضد إيران ومن دون أن يسميه وجه تحذيرا لنتنياهو من استغلال الوضع الأمني لتحقيق مكسب سياسي.وقال: انتهت الأيام التي كانت فيها الحكومة المنتهية ولايتها تتصرف بتسلط وكأن الساحة خالية أمامها من دون رقابة.من جانبها وعلى لسان نائب قائد الحرس الثوري هددت طهران بالرد على أي تهديد مهما كان مستواه أو نوعه ردا فوريا ورادعا ومن دون قيود جغرافية.وفي خلاصة المشهد الفوضى تخدم نتنياهو وأمام ترامب مهلة زمنية مدتها ستة أسابيع ليفرغ ما في جعبته من قرارات سلما أم حربا وإلا فالمطرقة الديمقراطية بانتظاره مطلع العام لإنزال عقوبة العزل بحقه.وخلال هذه النافذة الزمنية المتاحة له هل ينقاد وراء "الثور الهائج" نتنياهو؟أم يبقى كالبطة العرجاء؟وفي كلا الخيارين فإن التسوية كما الحرب "كرقصة التانغو" تحتاج لشريكين.