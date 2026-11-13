لبنان يعوّل على صيغة بديلة لـاليونيفيل أقرب إلى مراقبي الهدنة



Advertisement في المقابل، تملأ السلطة السياسية الوقت الضائع وغموض المشهد العسكري والتفاوضي في المنطقة بجلسات نيابية ووزارية لمعالجة ملفات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وحياتية وكهربائية، مع تفاهم رئاسي على إرجاء الملفات السياسية والأمنية والقضائية الحساسة إلى مراحل مقبلة.

ووفق مصادر معنية فإنّ مخاوف جدية يبديها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، من مسعى أميركي يقوده ماركو روبيو لتشكيل قوات دولية مدنية من دول عدة من خارج الأمم المتحدة لتكون بديلة عن اليونيفيل، تكون مهمتها الإشراف والتحقق من عمل الجيش بتفكيك البنية العسكرية في المناطق التجريبية في سياق تطبيق اتفاق الإطار، ما يعني إحلال اتفاق واشنطن الذي لم يصدر بقرار من مجلس الأمن الدولي محلّ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي واتفاق 27 تشرين العام 2024، ما يعني تخلّي لبنان عن جميع مكتسباته في القرارات والاتفاقات الدولية ونزع الشرعية الأممية عنه، وتشريع اتفاق يمنح إسرائيل مكتسبات أمنية وعسكرية وسياسية من دون أي ضمانات للحقوق ، مع خطر حقيقي يهدّد الخط الأزرق والحدود الدولية اللبنانية في ظلّ تمسك “إسرائيل” بالخط الأصفر كمنطقة أمنية وجغرافية عازلة.

وكتبت" الشرق الاوسط": اكد مصدر وزاري أن لقاء روبيو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو فتح الباب مجدداً أمام البحث عن طبيعة القوة التي يُفترض أن تحل مكان «يونيفيل». وأمل بحصول تقدم في البحث عن القوة البديلة، ما يدعو للترقب للوقوف على ما يحمله في جعبته مندوب لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز في زيارته إلى ، الاثنين المقبل، واجتماعه بعون. وقال إنه لم يعد من خيار أمام «حزب الله» سوى الانخراط في مشروع الدولة، ودعمه لـ«اتفاق الإطار» مع أن تطبيقه لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وأن الرهان يبقى على تدخُّل واشنطن للضغط على إسرائيل لتسهيل تنفيذه على مراحل.

وتوقع المصدر أن يحظى تشكيل القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، وتكون أقرب إلى الدور الموكل لمراقبي اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949. وقال إنه لا عوائق تمنع الاستعانة بهم بعد زيادة عددهم وعديدهم وتفعيل دورهم، ما داموا أنهم ينتشرون على جانبي الحدود اللبنانية - ولديهم مقرّان: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني في القدس المحتلة، مستبعداً إنشاء قوة مراقبة مدنية تكلّف بالتحقق من انتشار الجيش في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل لمنع مسلحي «حزب الله» من الوجود فيها. وتوقّع أن يوكل الإشراف على تطبيق انتشار الجيش إلى لجنة الـ«ميكانيزم»، ولكن بصيغة جديدة أميركية بامتياز.



وذكرت “البناء” أنّ فرنسا تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على خط واشنطن – “تل أبيب” – بيروت عبر سفيرها في الأمم المتحدة مع لإيجاد صيغة بديلة تحت راية الأمم المتحدة، علماً أنّ “إسرائيل” أبلغت الأميركيين بأنها ترفض أيّ مقترح بمشاركة الأمم المتحدة، وتريد التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني والتعاون من أجل نزع سلاح الحزب في الجنوب.

إلا أنّ مصدراً وزارياً أكد لـ”البناء” أنّ المقترح الأميركي بإنشاء قوات دولية مدنية مثل شركات أمن في جنوب لبنان، من دون مهمة واضحة وبقرار دولي وتحت إشراف الأمم المتحدة أو قوات أوروبية مشتركة، لن يقبل به لبنان تحت أيّ ظرف أو اعتبار. ولفت المصدر إلى أنّ لبنان سيبلغ المسؤول الأميركي رفضه قوات أمنية مدنية، وأنه سيتعاون مع أي صيغة تحفظ سيادة لبنان وتطبق القرار 1701 بالتحقق من الانسحاب “الإسرائيلي” وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق اتفاق الإطار انطلاقاً من المناطق التجريبية.

وعن مقترح تكليف فريق مراقبي خط الهدنة للعام 1949 تولي المهمة مكان اليونيفيل في الجنوب مع توسيع عديدها وتعزيز قدراتها، لفت المصدر إلى أنّ هذا من المقترحات المطروحة، لكن المشكلة أنّ “إسرائيل” ترفض أي قوات تابعة للأمم المتحدة. يترقّب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الاثنين المقبل، لتحديد وجهة الموقف الأميركي في شأن الخيار البديل عن «اليونيفيل» التي تنتهي مهامها نهاية العام الحالي، علماً أن ثمة توافقاً أميركياً فرنسياً ظهَر في باريس في اجتماع قمة السبع على منع الفراغ من دون أن يقترن بتوافق على البديل.في المقابل، تملأ السلطة السياسية الوقت الضائع وغموض المشهد العسكري والتفاوضي في المنطقة بجلسات نيابية ووزارية لمعالجة ملفات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وحياتية وكهربائية، مع تفاهم رئاسي على إرجاء الملفات السياسية والأمنية والقضائية الحساسة إلى مراحل مقبلة.ووفق مصادر معنية فإنّ مخاوف جدية يبديها المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، من مسعى أميركي يقوده ماركو روبيو لتشكيل قوات دولية مدنية من دول عدة من خارج الأمم المتحدة لتكون بديلة عن اليونيفيل، تكون مهمتها الإشراف والتحقق من عمل الجيش بتفكيك البنية العسكرية في المناطق التجريبية في سياق تطبيق اتفاق الإطار، ما يعني إحلال اتفاق واشنطن الذي لم يصدر بقرار من مجلس الأمن الدولي محلّ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي واتفاق 27 تشرين العام 2024، ما يعني تخلّي لبنان عن جميع مكتسباته في القرارات والاتفاقات الدولية ونزع الشرعية الأممية عنه، وتشريع اتفاق يمنح إسرائيل مكتسبات أمنية وعسكرية وسياسية من دون أي ضمانات للحقوق ، مع خطر حقيقي يهدّد الخط الأزرق والحدود الدولية اللبنانية في ظلّ تمسك “إسرائيل” بالخط الأصفر كمنطقة أمنية وجغرافية عازلة.وكتبت" الشرق الاوسط": اكد مصدر وزاري أن لقاء روبيو بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو فتح الباب مجدداً أمام البحث عن طبيعة القوة التي يُفترض أن تحل مكان «يونيفيل». وأمل بحصول تقدم في البحث عن القوة البديلة، ما يدعو للترقب للوقوف على ما يحمله في جعبته مندوب لدى الأمم المتحدة السفير مايكل والتز في زيارته إلى ، الاثنين المقبل، واجتماعه بعون. وقال إنه لم يعد من خيار أمام «حزب الله» سوى الانخراط في مشروع الدولة، ودعمه لـ«اتفاق الإطار» مع أن تطبيقه لا يزال يدور في حلقة مفرغة، وأن الرهان يبقى على تدخُّل واشنطن للضغط على إسرائيل لتسهيل تنفيذه على مراحل.وتوقع المصدر أن يحظى تشكيل القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة، وتكون أقرب إلى الدور الموكل لمراقبي اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949. وقال إنه لا عوائق تمنع الاستعانة بهم بعد زيادة عددهم وعديدهم وتفعيل دورهم، ما داموا أنهم ينتشرون على جانبي الحدود اللبنانية - ولديهم مقرّان: الأول في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، والثاني في القدس المحتلة، مستبعداً إنشاء قوة مراقبة مدنية تكلّف بالتحقق من انتشار الجيش في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل لمنع مسلحي «حزب الله» من الوجود فيها. وتوقّع أن يوكل الإشراف على تطبيق انتشار الجيش إلى لجنة الـ«ميكانيزم»، ولكن بصيغة جديدة أميركية بامتياز.وذكرت “البناء” أنّ فرنسا تقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً على خط واشنطن – “تل أبيب” – بيروت عبر سفيرها في الأمم المتحدة مع لإيجاد صيغة بديلة تحت راية الأمم المتحدة، علماً أنّ “إسرائيل” أبلغت الأميركيين بأنها ترفض أيّ مقترح بمشاركة الأمم المتحدة، وتريد التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني والتعاون من أجل نزع سلاح الحزب في الجنوب.إلا أنّ مصدراً وزارياً أكد لـ”البناء” أنّ المقترح الأميركي بإنشاء قوات دولية مدنية مثل شركات أمن في جنوب لبنان، من دون مهمة واضحة وبقرار دولي وتحت إشراف الأمم المتحدة أو قوات أوروبية مشتركة، لن يقبل به لبنان تحت أيّ ظرف أو اعتبار. ولفت المصدر إلى أنّ لبنان سيبلغ المسؤول الأميركي رفضه قوات أمنية مدنية، وأنه سيتعاون مع أي صيغة تحفظ سيادة لبنان وتطبق القرار 1701 بالتحقق من الانسحاب “الإسرائيلي” وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق اتفاق الإطار انطلاقاً من المناطق التجريبية.وعن مقترح تكليف فريق مراقبي خط الهدنة للعام 1949 تولي المهمة مكان اليونيفيل في الجنوب مع توسيع عديدها وتعزيز قدراتها، لفت المصدر إلى أنّ هذا من المقترحات المطروحة، لكن المشكلة أنّ “إسرائيل” ترفض أي قوات تابعة للأمم المتحدة.

dولفت مصدر رسمي لـ"نداء الوطن" إلى أن لبنان يتمسّك برفض استبدال القوات الدولية بلجنة مراقبة مدنية، مصرًّا على ضرورة وجود حضور عسكري في الجنوب، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو برعاية دولية أو بمشاركة دول صديقة للبنان.



وكتبت" اللواء": يترقب الوسطان الرسمي والسياسي وصول سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايكل والتز بعد غد الاثنين الى بيروت، في زيارة، قيل أنها ستستمر 3 أيام لمعرفة ما في جعبته من أجندة في ما خص بديل اليونيفيل. علماً ان ثمة توافقا اميركيا فرنسيا ظهر في باريس اخيراً على تلافي الفراغ الامني في الجنوب من دون التوافق حتى الآن على البديل. وعُلِمَ ان والتز يصل إلى لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع ويلتقي الإثنين الرؤساء الثلاثة.



لكن ثمة مؤشرات على رغبة اميركية وضعها رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال جوزف كليرفيلد تقضي بإفراغ منطقة جنوب لبنان من أي قوة دولية أياً كان شكلها، تمهيدا لفرض قيام دوريات مشتركة إسرائيلية – لبنانية داخل منطقة ما يُعرف بالخط الأصفر منعاً لحصول فراغ امني بعد انسحاب القوات الدولية، ما يعني استبعاد اي حل آخر، وهو ما يرفضه الجيش اللبناني بشكل قاطع بعدما طلبت اسرائيل حصر التنسيق والتعامل بينها وبين الجيش اللبناني فقط.

ولكن ظهرت مخاوف من اهالي القرى الجنوبية لا سيما المسيحية منها من ان يستغل الاحتلال انسحاب اليونيفيل من موقعها فيتمدد في احتلالها لمواقعها المخلاة ويكرس أمراً واقعاً يجعل من تنفيذ الانسحاب وفق اتفاق الاطار أمراً بالغ الصعوبة، لا سيما اذا تأخر تشكيل قوة للمراقبة المحكي عنها والتي لن تكون لها صلاحيات تنفيذية على الارض بل مهمة مراقبة وتسجيل الوقائع ودعم انتشار الجيش اللبناني اذا تم، وسمحت له اسرائيل ودعم الاهالي الذين قد يعودون الى بعض القرى المحررة..

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة المندوب الأميركي مايك والتز الى بيروت استطلاعية وتندرج في اطار بحث الاقتراحات المتصلة بالقوة البديلة عن اليونيفيل وسط رفض رسمي متكرر بوجود جهات مدنية من المنظمات غير الحكومية بديلاً عن هذه القوات.

ولفتت المصادر الى ان لبنان سيبلغ المسؤول الأميركي أهمية عدم وجود فراغ امني في الجنوب، ولفتت الى ان هناك توافقاً سياسياً على إيجاد اقتراح ثابت بقيام هذه القوة بغطاء من الأمم المتحدة، مع ان الموضوع لم يحسم بعد ولذلك فهناك ترقب لما سيحمله والتز في هذه الزيارة.



وكتبت" الديار": برزت مؤشرات وصلت الى بيروت عن بوادر توافق اميركي فرنسي على صيغة للدمج بين اتفاق الاطار و1701 كما تعمم باريس وستعرض بصيغة مشروع قرار على مجلس الامن الدولي لاعطاء القرار الغطاء الاممي والشرعية الدولية، وحسب التسريبات، ان الاجتماعات الاميركية الفرنسية متواصلة والمعلومات تشير الى قبول اميركي برفع عديد القوة الاممية التي سيتم تشكيلها في الجنوب كبديل عن القوات الدولية الى 1500 عنصر بصلاحيات محددة، كما تراجع الجانب عن فكرة القوة المدنية، وسيحمل الموفد الاميركي الى بيروت الاثنين المقترح القائم على الدمج، كما سيزور الرياض وعواصم عربية ودولية، وفي المعلومات ان واشنطن ستتواصل مع روسيا لتجنب الفيتو في مجلس الامن ومع الصين ايضا،، وبرر الفرنسيون التبدل في مواقفهم بعدم القدرة على الغاء اتفاق الاطار كما تحفظ التسوية المقترحة الدور الفرنسي في لبنان والشرق الاوسط، وكشفت المعلومات عن تبني الرئيسين عون وسلام للطرح بينما عارضه الرئيس بري.

وتشبه بعض المصادر التوافق الاميركي الفرنسي بين ترامب وماكرون حول لبنان بالتوافق الذي حصل بين جورج بوش وشيراك لاسقاط الرئيس بشار الاسد، علما، ان التوافق الاميركي الفرنسي يبقى من الأمور النادرة في العالم.

واشارت المعلومات، ان وجهات النظر الاميركية الفرنسية متطابقة حول نزع سلاح وهذا هو الاساس عند واشنطن والباقي تفاصيل وفي المقابل، لا مشكلة عند باريس في التواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.

وفي المعلومات المسربة،ان اسرائيل ليس لديها اي أشكال حول هذا الطرح، لكنها متمسكة بموقفها الرافض لاي مشاركة تركية في القوات الاممية المقترحة بعد الطلب التركي بذلك، وهذ الامر كان مدار بحث بين نجل اردوغان والمسؤولين اللبنانيين، كما ترفض اسرائيل اي مشاركة فرنسية وإيطالية واسبانية فاعلة في قيادة القوة على ان تكون الامرة للقوى الممثلة في اتفاق الاطار اي لبنان وإسرائيل واميركا، وهذه النقطة لم يتم حسمها بعد.

وبانتظار الاثنين موعد وصول الموفد الاميركي الى بيروت، فان موقف الدولة اللبنانية واضح حسب مصادر مقربة من الاجواء الرسمية لجهة رفض اي تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي وتحديدا في موضوع التحقق، ومواقف الرؤساء عون وبري وسلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل متطابقة وثابته في هذا الامر، ولا صحة لاي تباينات بين الرؤساء في هذا التوجه، كما يرفض لبنان بشكل مطلق تسلم شركات خاصة المهمة في الجنوب بعد انسحاب القوات الدولية على غرار الشركات الامنية التي تسلمت الامن في العراق، كما يتمسك لبنان بان تتولى القوة البديلة المهمات التي كانت تقوم بها القوات الدولية.

وفي الاطار ذاته اكدت المصادر عينها، على عمق العلاقة بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش ورفض الرئيس عون بشكل حاسم وقاطع الهجمات على الجيش وقائده ويؤكد على دعمه ووقوفه الى جانب المؤسسة العسكرية وعملها في حفظ البلد واستقلاله.