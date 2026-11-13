الجيش يضبط مستودع أسلحة في الضاحية وتقدم في التحقيقات الأمنية مع موقوفي" حزب الله"

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طغت على المشهد الداخلي التطورات والملفات الأمنية . وفيما الأنظار مركزة على التحقيقات في ملف توقيف خمسة من عناصر " " جرى توقيفهم في وضع مشبوه في جرود البترون وبشري، سجلت عملية دهم متقدمة لمخزن سلاح في الضاحية الجنوبية ولو انها لم تشكل اجراء في سياق نزع سلاح "حزب الله ".وأعلنت ان مديرية المخابرات في الجيش نفذت عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقة لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرفية - الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت المواطن (ا.ا.). وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص". وأفادت معلومات أولية ان تاجر سلاح يملك المستودع الذي صودرت منه الأسلحة توارى عن الأنظار ويجري البحث عنه.وكتبت" الشرق الاوسط": دهم مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله». ورغم أن المخزن ليس تابعاً للحزب كما أوحى بيان الجيش الذي قال إن المداهمة تمت بعد «عملية رصد ومتابعة لتحركات مرتبطة بنقل الأسلحة والاتجار بها»، إلا أن أهميتها تكمن في تحرك الجيش داخل المنطقة المحسوبة على الحزب في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وأثارت تساؤلات بشأن مصادر المضبوطات والجهة التي تعود إليها.في المقابل، تستمر التحقيقات في ملف الموقوفين الخمسة من "حزب الله" في المنطقة الجردية بين بشري والبترون، ترددت معلومات نقلتها"النهار" عن أن جهات تابعة لـ"حزب الله" طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين. واشارت الى ان الموقوفين الذين يفترض ان تكون أجريت جلسة مواجهة في ما بينهم امس اعترفوا أثناء التحقيق معهم بانهم كانوا يجرون استطلاعا استباقيا او ما يشبه المناورة لتحديد كيفية حماية المناطق الشيعية في الأقضية ذات الغالبية غير الشيعية . وتحدثت المعلومات عن ان المجموعة الموقوفة سبق لها ان قامت باستطلاع مماثل في مناطق أخرى.وكتبت" نداء الوطن": تتواصل التداعيات الأمنية لقضية الموقوفين الخمسة التابعين لميليشيا "حزب الله" في جرود ، وسط استنفار محلي ومتابعة قضائية وأمنية حثيثة، إذ علمت "نداء الوطن" أن عددًا من بلديات الكورة دعا إلى اجتماعات لاتخاذ تدابير احترازية على خلفية التطورات الأخيرة، مع التوجّه إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالنازحين، بالتنسيق مع المختصة. وفي موازاة ذلك، تواصل مداهماتها في بلدات المنطقة، ولا سيّما المختلطة منها.وفي إشارة إلى الإصرار على استكمال التحقيقات بعيدًا من التدخلات السياسية، شدّد مصدر مطّلع على أن الأجهزة الأمنية الشرعية ماضية في مسارها، ولن ترضخ لأي ضغوط أو تهديدات من أي جهة كانت، وخصوصًا "حزب الله".