"أنصار الاسد" من لبنان الى "دول بديلة"

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تسود حالة من القلق في أوساط عدد غير قليل من النظام السوري السابق المقيمين في ، على خلفية التطور المتسارع في العلاقات ، وما قد يحمله هذا التقارب من انعكاسات على أوضاعهم خلال المرحلة المقبلةوبحسب معلومات متداولة في هذه الأوساط، بدأ عدد من هؤلاء البحث جدياً عن بلدان بديلة للإقامة، خشية أن تؤدي التحولات السياسية إلى تضييق هامش حركتهم أو تعريض وجودهم في لبنان لضغوط جديدة.وتبرز مصر في مقدمة الوجهات التي يجري البحث في إمكانية الانتقال إليها، خصوصاً أن المخاوف لم تعد محصورة بالتطورات الحالية، بل تشمل أيضاً ما قد ينتج عن أي تفاهمات مستقبلية بين ودمشق.وتشير المعلومات إلى أنّ ستقود حملة واسعة لمُلاحقة رموز النظام السابق، بالتزامن مع "ذكرى التحرير"مطلع الشهر المقبل.