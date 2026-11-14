عندما تتعطل التكنولوجيا... يتعطل العالم في غياب البدائل

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لم يعد العطل التقني الذي يصيب إحدى المنصات الرقمية مجرد مشكلة عابرة يمكن تجاوزها بإعادة تشغيل جهاز أو تحديث تطبيق. فما كشفه تعطل خدمات " "، ولا سيما "أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت"، وامتداد تأثيراته إلى 74 دولة ومنطقة، هو أن العالم بات أكثر هشاشة مما يعتقد، وأن جزءاً كبيراً من حركة الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية أصبح رهينة أنظمة تكنولوجية لا يملك المستخدمون، ولا حتى كثير من المؤسسات، بدائل فورية عنها.فمن مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، وجد آلاف المستخدمين والشركات والمؤسسات الحكومية أنفسهم أمام خدمات متوقفة أو متعثرة، في مشهد أعاد طرح سؤال جوهري: ماذا يحدث عندما تتعطل التكنولوجيا التي باتت تشكل العمود الفقري للحياة اليومية، ولا تكون هناك خطة بديلة تضمن استمرار العمل؟المشكلة لا تكمن فقط في توقف خدمة البريد الإلكتروني أو تعذر عقد اجتماع افتراضي عبر "تيمز"، بل في سلسلة التداعيات التي يمكن أن تنتج من عطل واحد. فالمراسلات تتأخر، والاجتماعات تتعطل، والقرارات الإدارية تتأجل، والمعاملات التجارية تتوقف، وقد تجد شركات ومؤسسات نفسها عاجزة عن التواصل مع موظفيها أو زبائنها أو شركائها. وفي اقتصاد يقوم على السرعة وتبادل المعلومات وإنجاز العمليات في لحظات، قد تتحول ساعات من الانقطاع إلى خسائر مالية وإنتاجية يصعب حصرها.والأخطر أن هذا الاعتماد المتزايد لم يواكبه دائماً تطوير بدائل عملية. فقد انتقلت مؤسسات كثيرة من الملفات الورقية إلى الأنظمة التكنولوجية، ومن الاجتماعات التقليدية إلى المنصات الرقمية، ومن الأرشيفات المحلية إلى قواعد البيانات الإلكترونية، من دون أن تحتفظ بالضرورة بوسائل احتياطية قادرة على تشغيل أعمالها عند وقوع خلل واسع. وهكذا، بدلاً من أن تكون التكنولوجيا وسيلة لتعزيز قدرة المؤسسات على الاستمرار، قد تتحول في لحظة معينة إلى مصدر لتعطيلها.ولا يجوز هنا التقليل من أهمية التحول الرقمي أو العودة إلى أساليب العمل القديمة، فالتكنولوجيا وفرت إمكانات هائلة للاقتصاد والإدارة والاتصال، ورفعت مستويات الإنتاجية وسرعة الإنجاز. لكن التطور الحقيقي لا يُقاس فقط بمدى اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا، بل أيضاً بقدرتها على مواجهة أعطالها. فالأنظمة الأكثر تطوراً ليست تلك التي تعمل بكفاءة في الظروف الطبيعية فحسب، بل تلك التي تستطيع الاستمرار عندما تتوقف الأنظمة الأساسية.ومن هنا تبرز مسؤولية الشركات التكنولوجية الكبرى، التي باتت خدماتها تشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية للاقتصاد العالمي. فكلما اتسع نطاق اعتماد المؤسسات على مزود واحد، ازدادت خطورة أي خلل يصيبه. وهذا يضع مسألة تنويع مصادر الخدمات، وتوفير أنظمة احتياطية، وحماية البيانات، وضمان استمرارية الأعمال، في صلب الأمن الاقتصادي، لا في خانة التفاصيل التقنية التي تترك للمتخصصين وحدهم.ولا تقتصر المسألة على الشركات والمؤسسات الخاصة. فالدول نفسها مطالبة بإعادة النظر في مدى جهوزية إداراتها العامة ومرافقها الحيوية لمواجهة انقطاع واسع للخدمات الرقمية. إذ لا يمكن أن تصبح معاملات المواطنين أو أو المالية أو الإدارية متوقفة بالكامل بسبب عطل لدى شركة تكنولوجية واحدة. ومن الضروري أن تكون هناك خطط طوارئ، وقنوات اتصال بديلة، ونسخ احتياطية آمنة، وإمكانات تشغيل مستقلة عند الضرورة.إن ما حصل يشكل إنذاراً يتجاوز حدود العطل نفسه. فالعالم الذي اعتاد أن يقيس تقدمه بسرعة الإنترنت وقدرات وتطور التطبيقات، عليه أن يتذكر أن كل هذه الإنجازات تبقى معرضة للاهتزاز إذا غابت عنها منظومة الحماية والبدائل.ولعل المفارقة أن التكنولوجيا التي وُجدت لتسهيل حياة الإنسان وتحريره من القيود التقليدية قد تجعله أكثر اعتماداً عليها، إلى درجة العجز عن مواصلة أبسط أعماله عند توقفها.إن السؤال لم يعد ما إذا كان من الممكن أن تتعطل التكنولوجيا مجدداً، بل ما إذا كان العالم مستعداً لمواجهة ذلك عندما يحدث. لأن الخطر الحقيقي ليس في أن تنطفئ شاشة، أو يتوقف تطبيق، بل في أن يتوقف خلفها ، أو تتعطل مصالح آلاف الناس، أو تتكبد اقتصادات خسائر كان يمكن تفاديها لو توافرت البدائل.في العصر الرقمي، لا تكفي القدرة على الاتصال بالعالم؛ الأهم أن نمتلك القدرة على مواصلة الحياة عندما ينقطع الاتصال.