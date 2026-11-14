ميناسيان في افتتاح "شارع القديس مالويان" في الاشرفية: بيروت ذاكرة شعوب وملتقى حضارات

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أقيم احتفال على مسرح بطريركية الأرمن الكاثوليك في الأشرفية، لمناسبة افتتاح "شارع القديس إغناطيوس مالويان"، "شهيد الإيمان"، في الاشرفية، برعاية كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، وحضوره الى وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحاده ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ، رئيس القاضي نواف سلام، إلى جانب عدد من نواب ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من المطارنة والآباء الكهنة وممثّلي المرجعيات الروحية، وسفراء وشخصيات سياسية ورسمية ودبلوماسية واجتماعية وإعلامية، وحشد من أبناء الطائفة الأرمنية والمؤمنين.قدّمت الاحتفال الإعلامية يارا درغام، واستُهلّ الحفل بتراتيل روحية أضفت على المناسبة أجواءً من الخشوع والإيمان، قبل أن تتوالى الكلمات والفقرات الفنية التي عكست الأبعاد الروحية والوطنية والإنسانية لهذا الحدث.وشدّد محافظ بيروت على المكانة التاريخية والوطنية التي تحتلّها الطائفة الأرمنية في ، ولا سيّما في العاصمة بيروت، منوّهًا بالدور البارز الذي أدّاه أبناؤها في نهضتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعمرانية.وأكد أن "الحضور الأرمني يشكّل جزءًا أصيلًا من هوية بيروت وتاريخها وذاكرتها، وأن أبناء الطائفة الأرمنية أسهموا، بإخلاصهم وعملهم وإبداعهم، في بناء لبنان وإغناء صورته الحضارية"، مشيرًا إلى أن التنوّع الذي تتميّز به العاصمة يبقى أحد أبرز عناصر غناها وقوتها.كما هنّأ البطريرك ميناسيان بهذه المناسبة التاريخية، معتبرًا أن تسمية الشارع باسم القديس إغناطيوس مالويان تشكّل تكريمًا لقيم الإيمان والحرية والكرامة الإنسانية، وتخليدًا لذكرى شهيد واجه الاضطهاد بثبات وشجاعة، وفضّل الموت على التخلّي عن إيمانه ومبادئه.وأشار إلى أن أسماء الشوارع ليست مجرّد عناوين جغرافية، بل هي جزء من ذاكرة المدن وهويتها، تحفظ تاريخها وتروي للأجيال سِيَر الشخصيات التي تركت بصمات خالدة في مسيرتها، مؤكدًا أهمية إبقاء هذه القيم حيّة في وجدان المجتمع.ثم ألقى ميناسيان كلمة بالمناسبة، جاء فيها: "هناك شوارع تحمل أسماء أشخاص، وهناك شوارع تحمل تاريخًا، أمّا اليوم، فنحن نفتتح شارعًا يحمل شهادة إيمان، وذاكرة شعب، ورسالة وطن. نلتقي اليوم في قلب بيروت، هذه المدينة التي عرفت الألم ولم تستسلم، وعرفت الدمار ولم تتوقّف عن النهوض، لنكتب على إحدى صفحاتها اسمًا لا ينتمي إلى الماضي وحده، بل إلى ضمير الإنسانية جمعاء: القديس الشهيد إغناطيوس مالويان. إنّنا لا نفتتح اليوم شارعًا جديدًا فحسب، بل نفتتح دربًا للذاكرة، وطريقًا للشهادة، ومساحةً يلتقي فيها التاريخ بالإيمان، وتتعانق فيها قداسة الشهادة مع كرامة الإنسان".وتابع: "أراد مضطهدو إغناطيوس مالويان أن يُسكتوا صوته، وأن يمحوا حضوره، وأن يجعلوا من موته نهايةً لرسالته. لكنّ التاريخ أثبت أنّ الذين يقتلون الجسد لا يستطيعون قتل الحقيقة، وأنّ الدم الذي يُسفك من أجل الإيمان لا يضيع، بل يتحوّل إلى بذار حياة ورجاء. لقد قتلوه لأنّه رفض أن يتخلّى عن إيمانه، لكنّهم لم يستطيعوا أن يقتلوا إيمانه. أرادوا أن يدفنوا اسمه في ظلمة التاريخ، فإذا بالكنيسة ترفعه إلى نور القداسة، وإذا ببيروت اليوم تنقش اسمه على أحد شوارعها. وهنا تكمن عظمة هذه اللحظة!فالقديس إغناطيوس مالويان، الذي استُشهد سنة 1915 في زمن الإبادة التي تعرّض لها الشعب الأرمني، لم يكن شهيدًا لشعب واحد، بل أصبح شاهدًا للإنسانية كلّها. إنّه صوت كلّ مظلوم، وصرخة كلّ بريء، وضمير كلّ إنسان يرفض أن يساوم على إيمانه وحريته وكرامته. إنّ تسمية هذا الشارع باسم القديس إغناطيوس مالويان تحمل رسالة وطنية عميقة. إنّها تقول إنّ بيروت لا تنسى شهداءها، ولا تتنكّر لتاريخ أبنائها، ولا تخجل من هويّتها القائمة على التعدّدية والحرية والعيش المشترك".أضاف:"بيروت ليست مدينة حجارة وأبنية وشوارع فحسب. بيروت هي ذاكرة شعوب، وملتقى حضارات، وملجأ المضطهدين، وبيت الذين وجدوا فيها أرضًا للحرية والكرامة. وهنا، لا بدّ أن نستذكر كيف استقبل لبنان أبناء الشعب الأرمني الذين نجوا من المجازر، فوجدوا في هذه الأرض وطنًا يحتضن جراحهم، ويعيد إليهم الأمل، ويمنح أبناءهم فرصة الحياة من جديد. ولم يبقَ الأرمن ضيوفًا على هذا الوطن، بل أصبحوا جزءًا أصيلًا من نسيجه، وشاركوا في بنائه ونهضته، في الاقتصاد والثقافة والتربية والفن والسياسة والخدمة العامة. لقد احتضن لبنان الأرمن يوم كانوا يبحثون عن وطن، فصار لبنان وطنهم، وصارت قضاياه قضاياهم، وآلامه آلامهم، وآماله آمالهم. ومن هنا، فإنّ هذا الشارع ليس شارعًا للأرمن وحدهم، ولا للمسيحيين وحدهم، بل هو شارع لكلّ لبناني يؤمن بأنّ الحرية مقدّسة، وأنّ الكرامة لا تُباع، وأنّ الإيمان لا يُفرض بالقوة، وأنّ الإنسان أعظم من كلّ ظلم واضطهاد. إنّنا، ونحن نكرّم شهيدًا رفض أن يخضع للظلم، لا نستطيع أن نقف صامتين أمام آلام وطننا. فلبنان اليوم يحتاج إلى رجال دولة يتحلّون بالشجاعة الأخلاقية، وإلى مسؤولين يضعون مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية، وإلى مؤسسات تحمي الإنسان وتصون حقوقه، وإلى عدالة لا تخضع للقوة، وإلى سيادة لا تقبل المساومة. إنّ الأوطان لا تُبنى بالخوف، ولا تُحمى بالانقسامات، ولا تنهض بالشعارات. الأوطان تُبنى بالحقّ، وتُحمى بالعدالة، وتنهض برجال يؤمنون بأنّ خدمة الشعب مسؤولية مقدّسة وليست امتيازًا. ونحن نريد لبنان دولةً تحمي جميع أبنائها، لا دولةً يضطرّ فيها المواطن إلى البحث عمّن يحميه. نريده وطنًا تكون فيه الكرامة حقًّا، والحرية ضمانةً، والمساواة أساسًا، والعيش المشترك رسالةً لا مجرّد شعار. ومن بيروت، نقول: لا نريد أن نورّث أبناءنا الخوف الذي عشناه، ولا الانقسامات التي أتعبتنا، ولا التي حملناها. نريد أن نورّثهم وطنًا يستحقّ أن يعيشوا فيه، وأن يحلموا على أرضه، وأن يرفعوا رأسهم فخرًا بالانتماء إليه. فليكن هذا الشارع تذكيرًا دائمًا بأنّ الشهيد الذي رفض أن يتخلّى عن إيمانه يدعونا نحن أيضًا ألّا نتخلّى عن وطننا".وقال: "في هذه المناسبة المباركة، أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى محافظ مدينة بيروت، وإلى رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت، على مبادرتهم النبيلة بتسمية هذا الشارع باسم القديس إغناطيوس مالويان. إنّ هذا القرار ليس مجرّد خطوة بلدية أو إدارية، بل هو موقف حضاري وأخلاقي وإنساني، يعبّر عن وفاء بيروت لتاريخها، وعن احترامها لشهداء الإيمان، وعن تقديرها للدور الذي أدّته الطائفة الأرمنية الكاثوليكية في حياة هذه المدينة والوطن. وأخصّ بالشكر والتقدير السيد سارج ملكونيان، على اهتمامه الكبير، وجهوده الحثيثة، ومتابعته الدؤوبة، وما بذله من وقت وطاقة وإخلاص في سبيل تحقيق هذه المبادرة المباركة. لقد أثبتم جميعًا أنّ المبادرات الكبيرة لا تُقاس بحجمها المادي، بل بقيمة الرسالة التي تحملها وبالأثر الذي تتركه في ذاكرة الأجيال. وإنّنا نرى في هذا التكريم علامة محبة وتقدير، وجسرًا جديدًا يعزّز أواصر الأخوّة والانتماء بين جميع أبناء بيروت. من اليوم، سيمرّ الناس في هذا الشارع، وستعبره السيارات، وسيسير فيه الأطفال والشباب، وستُكتب عليه العناوين، وسيصبح اسم القديس إغناطيوس مالويان جزءًا من الحياة اليومية لهذه المدينة. ولكنّ أمنيتنا ألّا يكون اسمه مجرّد لوحة على جدار، بل نورًا في الضمائر، وصوتًا يدعو إلى الحقّ، وشهادةً تذكّرنا بأنّ الإنسان يستطيع أن ينتصر حتى عندما يبدو مهزومًا. فالقديسون لا يحتاجون إلى شوارع تحمل أسماءهم، بل الشوارع والمدن والأوطان هي التي تحتاج إلى قديسين يذكّرونها بقيمها ورسالتها. ومن هنا، من قلب الأشرفية، ومن جوار هذا الصرح البطريركي، نرفع صلاتنا إلى الله، بشفاعة القديس الشهيد إغناطيوس مالويان، لكي يحفظ بيروت وأهلها، ويحمي بيوتها وعائلاتها وأطفالها، ويصونها من الحروب والعنف والدمار، ويجعلها دائمًا مدينة سلام ولقاء ورجاء. يا قديس إغناطيوس مالويان، يا من عرفت قسوة الاضطهاد وظلمة الموت، تشفّع من أجل بيروت التي تحمل اليوم اسمك، ومن أجل لبنان الذي نحبّه، ومن أجل كلّ إنسان يتألّم ويبحث عن السلام. ولتكن بيروت، التي حملت جراح التاريخ، مدينةً تشهد لانتصار الحياة على الموت، والمحبة على الحقد، والإيمان على الخوف".وختم ميناسيان: "لقد أرادوا للقديس إغناطيوس مالويان قبرًا يُنهي ذكراه، فأعطاه الله قداسةً تُخلّد اسمه، وها هي بيروت اليوم تمنحه شارعًا يروي شهادته للأجيال. فليكن هذا الشارع طريقًا إلى الذاكرة، وجسرًا إلى الوحدة، وعلامةً للرجاء. عاش لبنان وطنًا للحرية والكرامة.عاشت بيروت مدينةً لا تموت. وليحفظ الله لبنان وشعبه، بشفاعة القديس الشهيد إغناطيوس مالويان.وفي ختام الاحتفال، توجّه جميع الحاضرين، سيرًا على الأقدام من مسرح البطريركية، مرورًا بباحتها، وصولًا إلى مدخل الشارع الجديد، حيث جرت مراسم الافتتاح الرسمي، وتمّ قصّ الشريط وإزاحة الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم «شارع القديس إغناطيوس مالويان».وتخلّل الاحتفال أداء فني مميّز للفنانة ليال نعمة، التي قدّمت مجموعة من الأعمال الروحية والوطنية، في فقرة أضفت على المناسبة أجواءً من التأثّر والفرح.كما قدّمت فرقة Shoushi Dance Group التابعة لمدرسة مسروبيان لوحة راقصة تعبيرية مؤثّرة، جسّدت أبرز محطات حياة القديس إغناطيوس مالويان، منذ ولادته ونشأته، مرورًا بدعوته الكهنوتية ورسالته الأسقفية، وصولًا إلى استشهاده البطولي وإعلان قداسته في الكنيسة الجامعة.وعكست اللوحة، من خلال تناغم الحركة والموسيقى والتعبير الفني، مسيرة القديس الشهيد الذي بقي ثابتًا في إيمانه رغم الاضطهاد، مقدّمةً صورة مؤثّرة عن قوة الشهادة وانتصار الإيمان والرجاء على الألم والموت.واكتسبت المناسبة أهمية خاصة، إذ جاءت بعد نحو عام على إعلان قداسة المطران الشهيد إغناطيوس مالويان على يد قداسة البابا لاوون الرابع عشر، في 19 تشرين الأول 2025، في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، لتشكّل محطة جديدة في تكريم هذا القديس الذي جسّد بثباته وشهادته أسمى معاني الإيمان والشجاعة والوفاء للمبادئ.وتحمل تسمية الشارع باسمه رمزية تتجاوز حدود المكان، إذ تجعل من سيرته وشهادته رسالة حيّة للأجيال، وتؤكد عمق العلاقة التاريخية التي تجمع الطائفة الأرمنية بالعاصمة بيروت، حيث شكّل الأرمن، على امتداد العقود، جزءًا أصيلًا من نسيجها الوطني والحضاري، وأسهموا في نهضتها وتطوّرها على مختلف المستويات.