بعد مأساة طريق المطار.. الحجارة تعود لتهديد السيارات في بيروت!

Advertisement

في حادثة خطيرة تُعيد إلى الأذهان ما شهده قبل أشهر، حين أدى على السيارات العابرة إلى مقتل شخص، تعرّضت ليلا سيارة على أوتوستراد في لمحاولة سلب نفذها مجهولون بأسلوب خطير.فقد أقدم مجهولون على رمي حجر كبير من أعلى أحد الجسور باتجاه سيارة كانت تعبر الأوتوستراد، ما أدى إلى إصابتها وتسبب بفقدان سائقها السيطرة عليها، في محاولة يُشتبه بأنها كانت تهدف إلى إجباره على التوقف تمهيداً لسلبه.وتُعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أساليب الاعتداء التي تستهدف سائقي السيارات على الطرقات العامة، ولا سيما رمي الحجارة من الجسور، وهي ممارسات لا تقتصر خطورتها على الأضرار المادية، بل قد تتسبب بحوادث مميتة، خصوصاً على الطرق السريعة.وتُثير الواقعة مخاوف من تكرار مشاهد مماثلة، في ظل ما قد تشكله هذه الأفعال من تهديد مباشر لحياة المواطنين وسلامتهم، وسط مطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الجسور والمواقع التي قد يستغلها المعتدون لاستهداف السيارات العابرة.