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لبنان

بعد مأساة طريق المطار.. الحجارة تعود لتهديد السيارات في بيروت!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-11-2026 | 02:45
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بعد مأساة طريق المطار.. الحجارة تعود لتهديد السيارات في بيروت!
بعد مأساة طريق المطار.. الحجارة تعود لتهديد السيارات في بيروت! photos 0
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في حادثة خطيرة تُعيد إلى الأذهان ما شهده طريق المطار قبل أشهر، حين أدى رمي الحجارة على السيارات العابرة إلى مقتل شخص، تعرّضت ليلا سيارة على أوتوستراد زياد الرحباني في بيروت لمحاولة سلب نفذها مجهولون بأسلوب خطير.
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فقد أقدم مجهولون على رمي حجر كبير من أعلى أحد الجسور باتجاه سيارة كانت تعبر الأوتوستراد، ما أدى إلى إصابتها وتسبب بفقدان سائقها السيطرة عليها، في محاولة يُشتبه بأنها كانت تهدف إلى إجباره على التوقف تمهيداً لسلبه.
وتُعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أساليب الاعتداء التي تستهدف سائقي السيارات على الطرقات العامة، ولا سيما رمي الحجارة من الجسور، وهي ممارسات لا تقتصر خطورتها على الأضرار المادية، بل قد تتسبب بحوادث مميتة، خصوصاً على الطرق السريعة.
وتُثير الواقعة مخاوف من تكرار مشاهد مماثلة، في ظل ما قد تشكله هذه الأفعال من تهديد مباشر لحياة المواطنين وسلامتهم، وسط مطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الجسور والمواقع التي قد يستغلها المعتدون لاستهداف السيارات العابرة.
 
المصدر: لبنان 24
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