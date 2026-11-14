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لبنان

الحاج حسن: الحروب على المقاومة لم تحقق أهدافها

Lebanon 24
14-11-2026 | 03:08
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الحاج حسن: الحروب على المقاومة لم تحقق أهدافها
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 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن "المقاومة تواجه ثلاث حروب متتالية، من حرب العام 2024 إلى حرب العام 2026، وما تخللهما من خمسة عشر أو ستة عشر شهرًا من المواجهة"، معتبرًا أن هذه الحروب لم تتوقف فعليًا، وأن هدفها الأساسي لا يزال القضاء على حزب الله والمقاومة.
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وأضاف: "الهدف من استهداف المقاومة يرتبط بدورها في مواجهة التطبيع مع العدو الإسرائيلي والاحتلال والاستيطان ونهب الثروات"، مشيرًا إلى أن العدو جرّب الاغتيالات وقتل القادة والكوادر والمجاهدين والنساء والأطفال، وتدمير المنازل واحتلال الأرض، لكنه لم يتمكن من إنهاء المقاومة.
ورأى خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي أقامه "حزب الله" في بلدة البيسارية بمناسبة يوم الشهيد، أن انشغال الدول الكبرى، وفي مقدمها دول مجموعة السبع، وصدور البيانات والمواقف الدولية والعربية والمحلية بشأن المقاومة، يؤكد أن هذه المقاومة لا تزال حاضرة في المعادلات، وأن الأهداف التي شُنّت الحروب من أجل تحقيقها قد سقطت، رغم حجم التضحيات والدمار والاحتلال.

وأكد أن "المقاومة لا تزال موجودة وقوية وثابتة، وأن حضور عوائل الشهداء والجرحى والأسرى في مختلف الميادين يعكس استمرار هذا الثبات والوفاء للتضحيات".

وأشار إلى حجم الضغوط التي يتعرض لها لبنان والمقاومة على المستويات السياسية والإعلامية والأمنية والدبلوماسية، محذرًا من الانجرار وراء الحملات الإعلامية أو تصديق كل ما يُنقل عبر وسائل الإعلام.

وأكد أن المقاومة أكثر ثباتًا وعزمًا، وأنها اتخذت الكثير من الإجراءات في مختلف المجالات وستواصل ذلك، مشددًا على أن من يعتقد أن الحروب أو الضغوط والإجراءات قادرة على النيل من المقاومة وبيئتها وشعبها واهم، وأن الحملات التي تُشن في مختلف الاتجاهات لن تغيّر من واقعها.

وفي سياق آخر، شدد الحاج حسن على أن المقاومة ليست وحدها، معلنًا اعتزازها بتحالفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابل تحالف أطراف أخرى مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن من يسعى إلى إقامة علاقات مع العدو الإسرائيلي عليه أن يراجع مواقفه. وأضاف أن الولايات المتحدة أقرت، على لسان نائب الرئيس جي دي فانس، بأن الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل كانتا من أسباب خسارة الحزب الجمهوري، داعيًا إلى قراءة دلالات ذلك في ظل اندفاع بعض الأطراف نحو التطبيع مع العدو. ولفت إلى أن من أبرز أوراق القوة الإيرانية السيطرة على مضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من تأثير في أسعار النفط ومشتقاته، من المازوت والديزل والفيول إلى البنزين، وانعكاساته على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

واعتبر أن استخدام هذه الورقة في مواجهة العدوان والمشاركين فيه حق لإيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأميركية، بما فيها استخدام الاحتياطات النفطية ومحاولات خفض الأسعار، لم تنجح في معالجة تداعيات إغلاق المضيق، وفق تعبيره.

كما أشار إلى امتلاك إيران أوراق قوة أخرى، بينها إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بالإنترنت، والقدرات التقنية التي قال إنها مكّنتها من استهداف قواعد أميركية في المنطقة وإلحاق أضرار بها.

وأكد أن ما تمتلكه إيران من قدرات وإمكانات لا يزال أكبر مما ظهر حتى الآن، مستشهدًا بما قال إنه منع مسؤولين وأعضاء في الكونغرس الأميركي من دخول قواعد عسكرية للاطلاع على حجم الأضرار والخسائر، معتبرًا أن واشنطن تحاول إخفاء حقيقة ما أصاب قواتها ومنشآتها العسكرية.

وختم الحاج حسن بالتأكيد أن التحالف مع إيران مصدر اعتزاز للمقاومة، متسائلًا عن أسباب انزعاج بعض الأطراف من هذا التحالف، ومذكّرًا بأن المقاومة قاتلت العدو الإسرائيلي على مدى عقود، وكانت تهدي انتصاراتها إلى جميع اللبنانيين.

وشدد على أن المقاومة لن تغيّر من أخلاقياتها ومبادئها التي زرعها فيها الإمام علي بن أبي طالب، وحملها قادتها، وفي مقدمهم الإمام الخميني والسيد علي الخامنئي والسيد حسن نصر الله، مؤكدًا التمسك بهذه المبادئ والوفاء لها رغم كل التحديات.
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الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

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الإيرانية

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