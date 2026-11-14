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لبنان

أرسلان: نرفض شرذمة الدروز

Lebanon 24
14-11-2026 | 03:24
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شدّد رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، على أنّ "استهداف العلاقة بين اللبنانيين يهدّد لبنان كلّه، ويضرب قدرته على مواجهة الأخطار"، مؤكّداً أنّ "حماية الوطن تكون بالحوار والعمل المشترك وتغليب مصلحة لبنان، وأنّ الاختلاف السياسي يجب أن يبقى ضمن حدود تحمي السلم الأهلي وتصون كرامة الناس".
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كلام أرسلان جاء خلال حفل تكريم نظّمه ناديَا "ميد تاون" و"بيروت هيريتاج" الليونز لبطل الاستقلال الأمير مجيد أرسلان، في مسرح بلدية الجديدة البوشرية السد، بحضور رسمي واجتماعي وشعبي.

ورفض أرسلان "محاولات شرذمة الموحّدين الدروز وإبعادهم عن انتمائهم العربي ونهجهم الوطني والتاريخي، وكذلك استغلال تضحياتهم ودماء شهدائهم لخدمة الطموحات الشخصية والمشاريع الخارجية"، مؤكّداً "أنّهم سيبقون متمسّكين بعروبتهم وشركاء في حماية الوحدة الوطنية والعيش الواحد، ولن ينجرّوا وراء دعوات التطرّف والانقسام".

كما رفض "استثارة المخاوف لدى المسيحيين وتأليبهم على شركائهم في الوطن"، مشدّداً على "التمسّك بدورهم الوطني وبالشراكة الكاملة معهم، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والواجبات"، داعيا القيادات السياسية والدينية إلى "تحمّل مسؤولياتها في تهدئة النفوس ومنع الفتنة."
واعتبر أنّ "اتّساع التدخّلات الخارجية وتراجع احترام سيادة الدول يزيدان الحاجة إلى التضامن وحماية القرار الوطني والمؤسسات الدستورية"، مؤكّداً "حقّ اللبنانيين في تقرير مستقبلهم واحترام مؤسساتهم وقوانينهم ومصالح بلدهم".

وأكّد "التمسّك بـدولة العدالة والإنصاف التي تحمي حقوق مواطنيها وتحاسب الفاسدين"، رافضاً "منطق المزارع والمحسوبيات ومصادرة المؤسسات"، وداعياً إلى أن "تكون المحاسبة قائمة على الأفعال والنتائج، وأن تستعيد الحياة السياسية معناها في خدمة الناس ومعالجة مشكلاتهم".

وجدّد أرسلان ثقته بالجيش، مشدّداً على "ضرورة دعمه بالإمكانات والرعاية ليؤدّي واجباته، وعلى موقف وطني يحفظ وحدته ويقدّر تضحيات ضبّاطه ورتبائه وجنوده".

وأكّد أنّ "المصالحة وعودة المهجّرين إلى قرى الجبل مسؤولية وطنية يجب صونها وترسيخها بالثقة والحقوق والمشاركة".

واستذكر مسيرة الأمير مجيد أرسلان في معركة الاستقلال وبناء الدولة والمؤسسة العسكرية، مؤكّداً أنّ "الوفاء لأبطال الاستقلال يكون بالحفاظ على وطن واحد وسيادة مصانة ودولة عادلة تخدم جميع أبنائها، بعيداً عن الفساد والمتاجرة بالطوائف".
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