تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من لبنان إلى العالم.. توفيق أبو علي يتفوق في تحدي الـ IRONMAN

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-11-2026 | 04:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من لبنان إلى العالم.. توفيق أبو علي يتفوق في تحدي الـ IRONMAN
من لبنان إلى العالم.. توفيق أبو علي يتفوق في تحدي الـ IRONMAN photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إنجاز رياضي يعكس الإرادة والإصرار والقدرة على تخطي الصعوبات، نجح الشاب اللبناني توفيق أبو علي، البالغ من العمر 20 عاماً، في كتابة اسمه في تاريخ رياضة التحمّل، بعدما أصبح أصغر لبناني يتمكن من إكمال سباق IRONMAN كاملاً، في مدينة سان خوان الأرجنتينية، مسجّلاً زمناً بلغ 14 ساعة و31 دقيقة و56 ثانية.
Advertisement
ويُعد سباق الرجل الحديدي من أصعب التحديات الرياضية في العالم، نظراً إلى ما يتطلبه من قدرات بدنية وذهنية استثنائية، إذ يمتد على مسافة إجمالية تبلغ 226 كيلومتراً، موزعة على ثلاث مراحل متتالية: السباحة لمسافة 3.8 كيلومترات، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 180 كيلومتراً، ثم الجري لمسافة 42.2 كيلومتراً، أي ماراثون كامل.
وفي هذه المنافسة، كان أبو علي المشارك اللبناني الوحيد، وتمكن من اجتياز المراحل الثلاث والوصول إلى خط النهاية، رغم الظروف الصعبة التي رافقت تحضيراته ومشاركته. فلم تكن رحلته نحو هذا الإنجاز سهلة، إذ واجه تحديات مالية ولوجستية، إلى جانب محدودية فترة الاستعداد التي لم تتجاوز شهرين تقريباً، وغياب بعض التجهيزات والإمكانات اللازمة لخوض منافسة بهذا المستوى.
كما واجه صعوبات في ترتيبات السفر والدخول إلى الأرجنتين، ولم يصل إلى مدينة سان خوان إلا قبل يومين من موعد السباق، فيما حصل على دراجة مخصصة للمنافسة قبل ساعات قليلة من انطلاقها، بمساعدة عدد من المنظمين والرياضيين المحليين. ورغم هذه الظروف، نجح في خوض التحدي حتى نهايته، مسجّلاً إنجازاً رياضياً لافتاً.
غير أن طموح توفيق أبو علي يتجاوز هذا النجاح، إذ يعمل على تحقيق هدف أكبر يتمثل في إكمال ستة سباقات IRONMAN كاملة على ست قارات مختلفة قبل بلوغه عامه الحادي والعشرين، في مشروع رياضي يطمح من خلاله إلى تحقيق رقم قياسي عالمي والدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وتشمل خطته خوض سباقات في سلطنة عُمان ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة والنمسا، على أن تكون محطته السادسة في حزيران 2027، قبل يوم واحد من عيد ميلاده الحادي والعشرين.
وبين إنجاز الأرجنتين والطموح العابر للقارات، يثبت أبو علي أن الإمكانات المحدودة لا تشكل بالضرورة عائقاً أمام تحقيق الإنجازات، وأن الإرادة قادرة على فتح الطريق أمام تحديات تبدو مستحيلة. إنها قصة شاب لبناني اختار أن يختبر حدود قدراته، وأن يحمل اسم بلده إلى واحدة من أصعب المنافسات الرياضية عالمياً، واضعاً نصب عينيه هدفاً يتجاوز الإنجاز الفردي نحو تسجيل حضور لبناني على خريطة رياضة التحمّل الدولية.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل إستقبل رئيس الـ FIFA: لبنان فريق واحد رغم اختلاف المسؤوليات والأدوار والطوائف
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تشبه والدتها كثيرا..ابنة كارلا حداد وطوني أبو جودة تحتفل بعيد ميلادها الـ 17 (صور)
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المايسترو توفيق معتوق يُسجّل حضوره الأول على "مسرح تياترو أمازوناس" التاريخي في البرازيل
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
يوسف توفيق القسيس
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

جنوب أفريقيا

أرجنتيني

يوم واحد

أبو علي

أفريقيا

الرياض

بو علي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-11-14
Lebanon24
06:03 | 2026-11-14
Lebanon24
06:00 | 2026-11-14
Lebanon24
05:54 | 2026-11-14
Lebanon24
05:19 | 2026-11-14
Lebanon24
05:00 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24