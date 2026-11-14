من لبنان إلى العالم.. توفيق أبو علي يتفوق في تحدي الـ IRONMAN

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في إنجاز يعكس الإرادة والإصرار والقدرة على تخطي الصعوبات، نجح الشاب اللبناني توفيق ، البالغ من العمر 20 عاماً، في كتابة اسمه في تاريخ رياضة التحمّل، بعدما أصبح أصغر لبناني يتمكن من إكمال سباق IRONMAN كاملاً، في مدينة سان خوان الأرجنتينية، مسجّلاً زمناً بلغ 14 ساعة و31 دقيقة و56 ثانية.ويُعد سباق الرجل الحديدي من أصعب التحديات الرياضية في العالم، نظراً إلى ما يتطلبه من قدرات بدنية وذهنية استثنائية، إذ يمتد على مسافة إجمالية تبلغ 226 كيلومتراً، موزعة على ثلاث مراحل متتالية: السباحة لمسافة 3.8 كيلومترات، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 180 كيلومتراً، ثم الجري لمسافة 42.2 كيلومتراً، أي ماراثون كامل.وفي هذه المنافسة، كان أبو علي المشارك اللبناني الوحيد، وتمكن من اجتياز المراحل الثلاث والوصول إلى خط النهاية، رغم الظروف الصعبة التي رافقت تحضيراته ومشاركته. فلم تكن رحلته نحو هذا الإنجاز سهلة، إذ واجه تحديات مالية ولوجستية، إلى جانب محدودية فترة الاستعداد التي لم تتجاوز شهرين تقريباً، وغياب بعض التجهيزات والإمكانات اللازمة لخوض منافسة بهذا المستوى.كما واجه صعوبات في ترتيبات السفر والدخول إلى الأرجنتين، ولم يصل إلى مدينة سان خوان إلا قبل يومين من موعد السباق، فيما حصل على دراجة مخصصة للمنافسة قبل ساعات قليلة من انطلاقها، بمساعدة عدد من المنظمين والرياضيين المحليين. ورغم هذه الظروف، نجح في خوض التحدي حتى نهايته، مسجّلاً إنجازاً رياضياً لافتاً.غير أن طموح توفيق أبو علي يتجاوز هذا النجاح، إذ يعمل على تحقيق هدف أكبر يتمثل في إكمال ستة سباقات IRONMAN كاملة على ست قارات مختلفة قبل بلوغه عامه الحادي والعشرين، في مشروع رياضي يطمح من خلاله إلى تحقيق رقم قياسي عالمي والدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية.وتشمل خطته خوض سباقات في سلطنة ونيوزيلندا وجنوب والولايات المتحدة والنمسا، على أن تكون محطته السادسة في حزيران 2027، قبل من عيد ميلاده الحادي والعشرين.وبين إنجاز الأرجنتين والطموح العابر للقارات، يثبت أبو علي أن الإمكانات المحدودة لا تشكل بالضرورة عائقاً أمام تحقيق الإنجازات، وأن الإرادة قادرة على فتح الطريق أمام تحديات تبدو مستحيلة. إنها قصة شاب لبناني اختار أن يختبر حدود قدراته، وأن يحمل اسم بلده إلى واحدة من أصعب المنافسات الرياضية عالمياً، واضعاً نصب عينيه هدفاً يتجاوز الإنجاز الفردي نحو تسجيل حضور لبناني على خريطة رياضة التحمّل الدولية.