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لبنان

"القوات اللبنانية" أمام أزمة سياسية معقّدة... ثلاثة تحديات تواجهها

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
14-11-2026 | 18:00
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القوات اللبنانية أمام أزمة سياسية معقّدة... ثلاثة تحديات تواجهها
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تعاني "القوات اللبنانية" من أزمة سياسية حقيقية، لا يبدو أن الخروج منها سيكون سهلاً، خصوصاً أن هذه الأزمة لا ترتبط بتطور سياسي عابر أو بخلاف مع طرف داخلي، بل بمجموعة من التحولات التي أصابت موقعها ودورها وعلاقاتها الداخلية والخارجية. وبحسب القراءة التي بدأت تتبلور في بعض الأوساط السياسية، فإن المشكلة الأساسية التي تواجه "القوات" تكمن في عجزها عن تحويل التحولات الكبرى التي شهدها لبنان والمنطقة إلى مكاسب سياسية مباشرة تعزز موقعها في المعادلة اللبنانية.
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الأزمة الأولى، وربما الأكثر تأثيراً، تتمثل في أن "القوات اللبنانية" لم تتمكن من استثمار الانتصارات التي حققها الفريق السياسي الذي تنتمي إليه، سواء على المستوى اللبناني أو الإقليمي. فبالرغم من التبدلات الكبيرة في موازين القوى، وجدت "القوات" نفسها مضطرة إلى لعب دور الرافعة السياسية لشخصيات أخرى، وفي مقدمها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بدل أن تكون هي المستفيد الأول من هذه التحولات.

ولعل المثال الأبرز على ذلك هو عدم وصول رئيس "الحزب" سمير جعجع إلى رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الظروف السياسية التي رافقت الاستحقاق الرئاسي بدت، من وجهة نظر القواتيين، أكثر ملاءمة من أي وقت مضى. وهكذا، تحوّل الحزب من قوة تسعى إلى قيادة المرحلة الجديدة إلى طرف يساهم في تثبيت مواقع الآخرين، من دون أن يحصل بالضرورة على الحصة السياسية التي كان يطمح إليها.

أما الأزمة الثانية فتتصل بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية، حيث تشير بعض المعطيات السياسية إلى تراجع مستوى الاهتمام السعودي بـ"القوات اللبنانية" مقارنة بمراحل سابقة. ولا يعني ذلك بالضرورة حصول قطيعة أو خلاف مباشر، لكنه يعكس، وفق هذه القراءة، تحولاً في طريقة إدارة الرياض لعلاقاتها مع القوى اللبنانية.
فالتقارب الذي نسجه الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان مع عدد من الأفرقاء السياسيين، خارج الإطار القواتي التقليدي، فتح الباب أمام شبكة علاقات أوسع، وأضعف قدرة "القوات" على تقديم نفسها باعتبارها الشريك السياسي الأكثر حضوراً في الحسابات السعودية. وهذا التطور قد تكون له انعكاسات مباشرة على موقع الحزب، خصوصاً إذا استمرت الرياض في اعتماد سياسة الانفتاح على قوى متعددة بدل التركيز على حليف واحد.

وتبرز الأزمة الثالثة مع عودة الحراك السياسي والشعبي ل"تيار المستقبل"، وما يمكن أن يرافقها من تحريك واسع للشارع السنّي.فـ"القوات اللبنانية" كانت تراهن، خلال المرحلة الماضية، على الاستفادة من الفراغ الذي تركه تراجع حضور "تيار المستقبل"، سواء عبر التحالفات الانتخابية أو استقطاب جزء من الأصوات السنّية في بعض الدوائر.

لكن عودة "المستقبل" إلى النشاط قد تقطع الطريق أمام هذه الحسابات، وتحدّ بصورة كبيرة من قدرة "القوات" على توسيع حضورها الانتخابي خارج بيئتها المسيحية، خصوصاً في الدوائر التي يشكل فيها الصوت السنّي عاملاً حاسماً في تحديد النتائج.

وعليه، تبدو "القوات اللبنانية" أمام ثلاثة تحديات متزامنة: محدودية المكاسب السياسية، وتراجع خصوصية علاقتها بالسعودية، واحتمال خسارة هامش الاستفادة من الأصوات السنّية. وهي تحديات تزداد تعقيداً مع استمرار التحولات اللبنانية والإقليمية، ما يضع قيادة "القوات" أمام ضرورة إعادة تقييم خياراتها وتحالفاتها قبل الاستحقاقات المقبلة.

فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بحجم حضور "القوات" الشعبي، بل بقدرتها على ترجمة هذا الحضور إلى نفوذ فعلي في السلطة. وإذا لم تتمكن من معالجة هذه الاختلالات سريعاً، فقد تجد نفسها أمام مرحلة سياسية مختلفة تماماً عن تلك التي راهنت عليها، تكون فيها شريكاً في صناعة التحولات الكبرى، من دون أن تكون المستفيد الأساسي من نتائجها.
المصدر: خاص "لبنان24"
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علي منتش Ali Mantash

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