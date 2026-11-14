خلف: انسحاب اليونيفيل يضع لبنان أمام مخاطر أمنية إضافية

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حذّر النائب من تداعيات انسحاب قوات اليونيفيل، معتبراً أن "إنهاء مهمتها في ظل الأوضاع الراهنة من شأنه أن يضع أمام مخاطر أمنية إضافية وفراغ يصعب احتواؤه".وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، شدّد خلف على "ضرورة التمسك بالمظلة الأممية والإبقاء على وجود قوة دولية في الجنوب، إلى حين التثبت من الانسحاب ، وتعزيز قدرات ، وتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها".وكشف عن تحرّك نيابي ودبلوماسي متواصل في هذا الاتجاه، بدأ بمذكرة وقّعها 86 نائباً، طالبوا فيها بالإبقاء على الحضور الأممي في لبنان، على أن يُستكمل بتوجيه رسالة إلى أعضاء للأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المطلب.وتساءل خلف "كيف يمكن للجيش اللبناني تسلّم مواقع أممية تقع ضمن مناطق لا تزال تحت الإسرائيلي"، مؤكداً أن "هذا الموقف لا يشكل انتقاصاً من قدرات الجيش، بل يعكس واقع استمرار الاحتلال والحاجة إلى توفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة العسكرية".وربط خلف بين مستقبل اليونيفيل وتطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، معتبراً أن "أي مسار تفاوضي يحتاج أولاً إلى بيئة مستقرة، وأن انسحاب في الظروف الراهنة قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة".وعن الاتصالات الدولية والزيارة المرتقبة للمندوب الأميركي لدى ، أشار إلى "وجود نقاشات ومقاربات داخل بشأن مستقبل الوجود الدولي في لبنان"، لافتاً إلى "أصداء إيجابية على مستوى التقارب الفرنسي ـ الأميركي حيال ضرورة عدم ترك فراغ أمني في الجنوب".واعتبر أن "المطلوب هو إقناع الدول المعنية، ولا سيما ، بأن الحفاظ على الاستقرار في يستوجب وجود آلية دولية فاعلة"، مشيراً إلى أن "الانتقادات الموجهة إلى اليونيفيل يمكن معالجتها من خلال تعديل مهامها وسد الثغرات، لا عبر إنهاء الحضور الأممي وترك الجنوب أمام مخاطر إضافية".