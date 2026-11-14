التحولات الإقليمية والأمن الوطني وتطلعات الشباب عنوان ندوة في الجامعة اللبنانية الأميركية

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نظّم معهد العدالة الاجتماعية وحلّ النزاعات في الأميركية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور – مكتب ، ندوة بعنوان «التحولات الإقليمية ومستقبل لبنان: الجغرافيا السياسية، والأمن، ورؤى الشباب»، في مركز وداد خوري للطلاب بحرم الجامعة في ، يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، حيث تطرق المشاركون الى التغيرات السياسية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على لبنان، وتطور مفهوم الأمن الوطني، والتحديات التي يواجهها الشباب في ظل الظروف الراهنة. كما شكّلت مساحة للحوار بين المتحدثين والحضور بشأن الأولويات الوطنية والمسارات الممكنة لتعزيز الاستقرار.وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت السيدة كريستينا باده، رئيسة مكتب مؤسسة كونراد أديناور في لبنان، إلى عمق التحولات التي تشهدها منطقة ، وأهمية الحوار البنّاء ومشاركة الشباب اللبناني في مناقشة الخيارات المتاحة لبلدهم، في حين تطرق الدكتور عماد سلامي، مدير معهد العدالة الاجتماعية وحلّ النزاعات، الى التحولات التي أعقبت التصعيد الإقليمي منذ تشرين الأول 2023، والتحديات التي يواجهها لبنان في ظل تداخل الأزمات الداخلية والخارجية، مشدداً على أهمية التفكير في سبل تمكين الشباب من الإسهام في رسم .وفي مداخلة بعنوان «التحولات الجيوسياسية الإقليمية: الديناميات الناشئة وانعكاساتها على لبنان»، استعرض الدكتور بول سالم، الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، التحولات في موازين القوى والعلاقات الإقليمية، بما فيها التطورات في وما قد تحمله من فرص وتحديات سياسية واقتصادية للبنان. كما تناول أهمية بناء الثقة بالمؤسسات، واتخاذ خطوات واقعية لتعزيز قدراتها، والمضي في الإصلاحات المالية والمصرفية.أما اللواء الدكتور فادي مخول،المفتش العام في وعضو المجلس العسكري والخبير في استراتيجيات الأمن الوطني، فتناول في مداخلته بعنوان «المشهد المتطور للأمن الوطني اللبناني: التهديدات والتحديات والأولويات الاستراتيجية» الترابط بين التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية. وأوضح أن الأمن الوطني لا يقتصر على البعد العسكري، بل يشمل أيضاً الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والمائي والسيبراني، فضلاً عن التماسك الاجتماعي. وعرض مقاربة تقوم على تعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي ومواءمة مسؤوليات الدولة مع قدراتها المتاحة.وقدّمت الطالبة آية محمود المولى، سفيرة التغيير لدى شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان، مداخلة عبّرت فيها عن صوت الطلاب والشباب. واعتبرت أن الأمن بالنسبة إليهم لا يقتصر على حماية الحدود، بل يعني أيضاً القدرة على الوصول إلى الجامعة، والعيش بأمان، والتخطيط للمستقبل من دون الخوف من أزمة اقتصادية جديدة. وأكدت أن للشباب حقوقاً كاملة مهما كانت الظروف، وأن إشراكهم الفعلي في الحوار العام مدخل أساسي لاستعادة الثقة العامة.