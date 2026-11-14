الجيش: تدابير امنية في عدد من المناطق وتوقيفات وضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات

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نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في وجبل والبقاع والشمال والجنوب، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و64 سوريًّا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطنين: (ز.س.)، (ع.س.)، (م.س.)، (م.ع.س.)، (ا.م.)، (ز.م.)، لتورطهم في إشكال في منطقة الشويفات – بتاريخ 12 /11 /2026، وضُبط في حوزتهم مسدسان حربيّان.• توقيف المواطن (م.ر.) والسوريَّين (ف.ح.) و(م.ا.) في منطقة بشارة - بيروت لحيازتهم كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف.• توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة قب الياس – لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 12 /11 /2026.• توقيف السوريَّين (ش.م.) و(ي.م.) عند حاجز السبتية – المتن لحيازتهما مواد مخدرة، وتجولهما دون أوراق قانونية.• توقيف المواطن (ر.خ.) في منطقة بئر حسن - بعبدا لحيازته مسدسًا حربيًّا.• توقيف المواطن (ع.ن.) عند حاجز الصفير – بعبدا لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز.• توقيف 60 سوريًّا عند حاجزَي شدرا - وزغلة - حاصبيا، وفي مناطق: ذوق مصبح – كسروان، مشاريع القاع – ، جرد – بعلبك، بني صخر – عكار، لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.