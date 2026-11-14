تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش: تدابير امنية في عدد من المناطق وتوقيفات وضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات

Lebanon 24
14-11-2026 | 04:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجيش: تدابير امنية في عدد من المناطق وتوقيفات وضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
الجيش: تدابير امنية في عدد من المناطق وتوقيفات وضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و64 سوريًّا وفقًا لما يلي:
Advertisement
• توقيف المواطنين: (ز.س.)، (ع.س.)، (م.س.)، (م.ع.س.)، (ا.م.)، (ز.م.)، لتورطهم في إشكال في منطقة الشويفات – بعبدا بتاريخ 12 /11 /2026، وضُبط في حوزتهم مسدسان حربيّان.
• توقيف المواطن (م.ر.) والسوريَّين (ف.ح.) و(م.ا.) في منطقة بشارة الخوري - بيروت لحيازتهم كمية من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف.
• توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة قب الياس – زحلة لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار بتاريخ 12 /11 /2026.
• توقيف السوريَّين (ش.م.) و(ي.م.) عند حاجز السبتية – المتن لحيازتهما مواد مخدرة، وتجولهما دون أوراق قانونية.
• توقيف المواطن (ر.خ.) في منطقة بئر حسن - بعبدا لحيازته مسدسًا حربيًّا.
• توقيف المواطن (ع.ن.) عند حاجز الصفير – بعبدا لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز.
• توقيف 60 سوريًّا عند حاجزَي شدرا - عكار وزغلة - حاصبيا، وفي مناطق: ذوق مصبح – كسروان، مشاريع القاع – بعلبك، جرد عرسال – بعلبك، بني صخر – عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
الجيش: تدابير أمنية في عدد من المناطق وتوقيف 16 مواطنًا و52 سوريًّا وضبط أسلحة وذخائر حربية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: مداهمات وتوقيفات وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف 7 مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف رئيس عصابة... وضبط كميّة كبيرة من المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 13:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24

جبل لبنان

اللبنانية

البقاع

الخوري

القضاء

بيروت

الشمال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:07 | 2026-11-14
Lebanon24
06:03 | 2026-11-14
Lebanon24
06:00 | 2026-11-14
Lebanon24
05:54 | 2026-11-14
Lebanon24
05:19 | 2026-11-14
Lebanon24
05:00 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24