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لبنان

الطقس الخريفي مستمر.. وهذا ما ينتظرنا مع بداية الاسبوع

Lebanon 24
14-11-2026 | 04:53
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 تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين تؤدي الى طقس خريفي مستقر مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية والتي تنخفض يوم الاثنين فتعود الى معدلاتها كما يتوقع حدوث بعض التقلبات المحلية مساء يوم الثلاثاء.
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معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 م° ، بيروت 17 و25 م°  ، زحلة بين 8 و 20م°.

الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد.

  

الأحد:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية واستقرارها في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر. تنشط الرياح جنوب البلاد.

 

الإثنين:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:
غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.

الرياح السطحية:
 شمالية غربية الى شمالية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س. 

الانقشاع:
جيد اجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 40 و 65 ٪. 

حال البحر:
منخفض ارتفاع الموج. 

حرارة سطح الماء:
25°C
الضغط الجوي:
1023 هكتوباسكال
أي ما يعادل: 767 ملم زئبق
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الحوض الشرقي

لبنان وا

طرابلس

رنا ❗️

بيروت

لبنان

جوي ✊

جمالا

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