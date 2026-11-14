قائد الجيش اطلع من وفد جمعية "بيروت ماراتون" على التحضيرات التنظيمية لسباق الماراتون الدولي

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وأطلع الوفد العماد هيكل على آخر التحضيرات التنظيمية لسباق ماراتون بيروت الدولي المقرر الأحد 29 تشرين الثاني الجاري تحت شعار : "بيروت في كل خطوة".وبحسب بيان صادر عن الجمعية: "وجهّت الخليل أسمى معاني الفخر والإعتزاز للمؤسسة العسكرية. وأشادت بالقيادة الحكيمة والرشيدة التي يجسّدها العماد هيكل، وبالتضحيات الغالية من أبناء الذين يرتقون قرابين على مذبح الوطن".وتابع: "أكدت الخليل أن العلاقة مع المؤسسة العسكرية تعتبر علاقة عضوية وتكاملية منذ تاريخ التأسيس للجمعية عام 2003، ولطالما كان من ضباط ورتباء وأفراد عامل ترسيخ للشراكة المثالية بين الجانبين".وأضاف: "قدم العميد رستم شرحاً تفصلياً عن الجوانب اللوجستية والفنية والتقنية للسباق، وعرض لأهمية دور القوى العسكرية والأمنية في توفير أمن السباق وحماية المشاركين فيه. وأشار إلى الوافدين من العدائين الأجانب والعرب المحترفين من 76 دولة حول العالم، في حدث بات محطة سنوية تبرز صورة الحضارية وكفاءة شعبه في صناعة أحداث رياضية بمواصفات إحترافية. وشدّد على أهمية المشاركة العسكرية في السباق هذا العام رغم الظروف والتحديات".وجاء في البيان أيضا: "أثنى العماد هيكل على ماهية هذا الحدث وتوقّف عند معانيه ودلالاته الوطنية والإيجابية، مؤكّداً أن المؤسسة العسكرية معنية بهذا الإستحقاق كما بغيره من الأحداث التي تقدّم الوطن بصورته الحقيقة، من خلال توفير الإمكانيات المتاحة لوجستياً وأمنياً وبشرياُ. وعبّر للخليل عن تقديره لما تقوم به من دور ناشط على الصعيدين الوطني والرياضي ولفريق العمل جهوده. وأكّد بأن المشاركة في السباق من قبل العدائين العسكريين ستكون فاعلة كما في كل الأعوام. وتمنى النجاح للحدث الماراتوني على مختلف الصعد والمجالات".