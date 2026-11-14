الحجار: مصلحتنا في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا ونعوّل على شعبة "المعلومات" لكشف لغز مقتل العلواني

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وأضاف، في لقاء مع قناة "الغد" التي تبث من القاهرة: "لنا مصلحة في أن تكون علاقاتنا مع سوريا في أفضل حال، نظراً إلى التحديات المشتركة الكثيرة، بدءاً من الحدود الشرعية والدخول غير الشرعي، وصولاً إلى المصالح الاقتصادية الكبيرة التي تستدعي كلها المزيد من التنسيق".وعرض وزير الداخلية، "النتائج الجيدة" التي أحرزها البلدان في مكافحة المخدرات من خلال "تنسيق كبير وفعّال"، موضحاً أن "تغيير النظام السوري أسهم إيجاباً في ضبط الأمور وتفعيل المكافحة، لأن الدولة الحالية تعمل على مكافحة المخدرات".كذلك، أكد "الفعالية الكبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف"، مشيراً إلى أن هذا الملف يستحوذ على "متابعة دائمة، حيث تتم متابعة أي احتمال للذهاب نحو التطرف والفكر الإرهابي، وتُنفّذ توقيفات استباقية في ظل فعالية عالية للأجهزة". وأضاف أن هذه الأجهزة طلبت اتخاذ "إجراءات احترازية حول أماكن العبادة وتكثيف الانتشار الأمني لفعالية أكبر مبنية على تحليل المعلومات، بعد الحادث المؤسف وغير المسبوق الذي شهده الأردن".ولفت وزير الداخلية إلى أن "التنسيق ممكن مع المسؤولين السوريين في قضية مقتل النائب السابق أحمد العلواني من أجل الوصول إلى نتائج"، مضيفاً: "إننا نعوّل على شعبة المعلومات لفكّ لغز الجريمة، وننتظر كذلك نتائج التحقيق في ".ورداً على أسئلة حول خلية البترون - بشري وشحنة المتفجرات في ضهر البيدر، أجاب وزير الداخلية، "ليس هناك ما يُسمّى صدفة في الكشف عن هذه الأحداث، بل يعود ذلك إلى الإجراءات المتخذة بناءً على جدية وقيادة قوى الأمن الداخلي. وقد حصل اشتباه بسيارة جيب فيها حمولة زائدة في ضهر البيدر، كما تم الاشتباه بسيارة في بشري، فاتُّخذت إجراءات التوقيف، لينتقل التحقيق إلى القضاء".ورفض الحجار مقولة إن شعار " منزوعة السلاح" لم يُطبّق، وقال: "إن أمن العاصمة هو أساس الأمن في كل ، والهدف بسط سلطة الدولة. وهدف الحكومة قيد التنفيذ، وهذا مسار لا تراجع عنه. وهناك مداهمات تحصل وقت اللزوم، ولا يتم الإعلان عنها دائماً".وأضاف: "إننا ضبطنا الأمور إلى حد كبير في العاصمة على صعيد الأمن والاستقرار العام، حيث يتم تكثيف انتشار الدوريات ونشر عناصر باللباس المدني وتشديد الإجراءات بحسب تحليل المعلومات الأمنية الموجودة".وأوضح أن تكثيف الإجراءات في الفترة الأخيرة أدى إلى توقيف 20 شخصاً في بيروت ومداخلها، كاشفاً عن توقيف مطلوب إضافي أمس في عمليات سلب حصلت في بيروت.ونفى الحجار أن يكون قد تبيّن حتى الآن أن عمليات السلب والنشل منظمة، مضيفاً أنه "في حال تبيّن ذلك، فلكل حادث حديث، وموضحاً أن هناك أشخاصاً من أصحاب السوابق يكررون أفعالهم وتجاوزاتهم".وختم مؤكداً "استمرار الإجراءات المكثفة لتجنيب لبنان أي خلل أمني"، ومضيفاً أن "الجولات التي يقوم بها على المناطق اللبنانية أكدت له توق الناس إلى الدولة"، ومشدداً على مبدأ: "دولة واحدة، وجيش واحد، وشعب واحد، ولا حلّ في لبنان إلا يداً بيد تحت شعار بناء الدولة الواحدة".