ساعات ما بين المضيقين والنهايتين



مساع سريعة، مدروسة، حرفية يديرها بحنكة وذكاء الجانب القطري مع شركاء اخرين .مساع طالما كانت ضمن منطق التهدئة والتبريد، بنزع فتيل نووي، حتى قبل ان ينفجر، وبات يحرق حدائق خلفية لاوروبا والاقتصاد العالمي.

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في ظل هذا الحراك الدبلوماسي الذي يسابق الوقت لنزع فتيل تجدد المواجهات، خطى الجانب خطوة كانت للأمس القريب غير متوقعه في ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفا عليها مهلة يومين في سبيل إطلاق مسارين متوازيين: تسهيل حركة المضيقين ومفاوضات نووية اكبر من اي ملف اعاق الجولات السابقة. بقلم د. عباس الحاج حسن (اكاديمي ووزير سابق): انطلقت المساعي بوتيرة أسرع لا بل يمكن وصفها بأنها تنطلق بسرعة الصواريخ التي عبرت يوما ما في سماء المنطقة وكسرت صمت العالم، وتركت خلفها علاقات دولية عرجاء وشعوبا تنظر الى السماء تضرعا ان تضع هذه الحرب اوزارها بواقع أكثر استقرارا ونظام دولي جديد يحفظ التوازنات وعدالة العيش..مساع سريعة، مدروسة، حرفية يديرها بحنكة وذكاء الجانب القطري مع شركاء اخرين .مساع طالما كانت ضمن منطق التهدئة والتبريد، بنزع فتيل نووي، حتى قبل ان ينفجر، وبات يحرق حدائق خلفية لاوروبا والاقتصاد العالمي.في ظل هذا الحراك الدبلوماسي الذي يسابق الوقت لنزع فتيل تجدد المواجهات، خطى الجانب خطوة كانت للأمس القريب غير متوقعه في ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفا عليها مهلة يومين في سبيل إطلاق مسارين متوازيين: تسهيل حركة المضيقين ومفاوضات نووية اكبر من اي ملف اعاق الجولات السابقة.

في المقابل يخطو الجانب خطوات جريئة على اكثر من صعيد آخرها تصريحات واضحه للرئيس الخارج مثخنا بجراح الديمقراطيين من منازلة مجلسي الشيوخ والنواب .خطوات من شأنها أن تطلق أيضا مسارين واحد لتسريع الحل (المنتصر دون منهزم) وحل التحشيد العسكري في بحار المنطقة ونفخ الدخان في رئة الشرق الاوسط ولاعبيه المفترضين .

وما بين المضيقين وبارقة الامل حراك دبلوماسي أشبه بمواجهة اعصار مدمر، رأس حربته الجانب القطري محصنا بمساندة عراقية باكستانية تركية وتبريد ايراني واضح وليونة اميركي ونكفاء للعرقلة التي طالما شكلت خطورة على اي جهد وحراك حميد(غياب المجبر على الانتظار بعد هزيمة نتنياهو القاتلة).

هي ساعات تحمل كل الاحتمالات .أما باقي الجبهات الملتهبة وباقي المنتظرين فالقول الفصل إن العالم يشهد تشكيل رواية جديدة بموازين قوى لا تشبه ما كان. واستراتيجيات سبقت كل ذكاء اصطناعي وترسانة مجنحة والأشباح الحاملة والمحمولة.رواية فيها الكثير من الحق والحقيقة.

ساعات فاصلة فيها الكثير من عض الاصابع.ومابين التشرينين قد يكون ربيع لمنطقة تتنفس الصعداء من بوابة الوساطة الحميدة ويؤسس لواقع اقليمي جديد ويعتمد على المصالح المشتركة لدول المنطقة وما أكثرها والتي يحكمها التاريخ وتفرضها الجغرافي, وفيما لو نجحت سيبدا عصر تعاون جديد قد يمتد لجيل كامل. والا فنحن أمام بركان سيجعل المضيقين أكثر خطرا، ومياههما نار تحرق العالم وندخل عصر شيخوخة الدول المبكره.