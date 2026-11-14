ناصر الدين: وزارة الصحة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين

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وألقى وزير الصحة كلمة أكد فيها أن "التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال الأدوية والابتكار، تفرض مواكبة المستجدات العلمية"، مشدداً على أن "الوزارة وضعت تأمين الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأكثر حاجة، بأفضل جودة وأفضل سعر ممكن، في صلب أولوياتها، رغم محدودية الإمكانات المالية والموازنة المتاحة".وأوضح ناصر الدين أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان حق المرضى في الحصول على علاجات آمنة وفعالة، من دون تحميل النظام الصحي أعباء مالية إضافية.وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في الفترة القصيرة الماضية، حيث عمدت إلى دراسة وتقييم عدد من الأدوية المماثلة بيولوجياً (Biosimilars) المستوردة من دول غير مرجعية، والتي كانت قد دخلت إلى السوق استناداً إلى إرشادات الصادرة عام 2009، ما استدعى مراجعة هذه المعايير وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية والمستجدات في هذا المجال.وكشف أن الوزارة تواصلت مع الجهات الدولية المختصة بتقييم الأدوية، بهدف الاستفادة من خبراتها والعمل على وضع قواعد وأنظمة جديدة تواكب المعايير العلمية الحديثة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت، للمرة الأولى، قراراً بتعليق تداول بعض الأدوية إلى حين استكمال تقييمها وفق الإرشادات والمعايير المحدّثة.وأضاف أن الوزارة "عملت أيضاً على استقطاب خبرات أكاديمية من جامعات مرموقة تضم كليات وأقساماً متخصصة في الصيدلة، للاستفادة من إمكاناتها العلمية وخبراتها في تعزيز دقة عمليات التقييم وضمان سلامة الأدوية وجودتها".وأوضح أن العمل على وضع قواعد جديدة ومتقدمة تستند إلى أسس علمية يشكل خطوة أساسية لتطوير التقديمات الصحية المخصصة للأطفال، نظراً إلى حساسية هذا الملف ودقته، ولا سيما أن الوضع الصحي للأطفال المصابين بأمراض الدم لا يحتمل الانتظار.ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن تطوير الأنظمة وتوسيع البروتوكولات العلاجية المعتمدة في الوزارة أتاحا توفير حلول إضافية، مشيراً إلى الانعكاسات الإيجابية لإدراج عمليات زرع نقي العظم ضمن التغطية الاستشفائية الكاملة التي تتولاهاوأكد استعداد ، رغم محدودية الإمكانات المالية، لبذل كل ما يلزم لتأمين الخدمات الصحية للمواطنين، مشدداً على أن "الوزارة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين، ولن تدخر جهداً أو مالاً في سبيل توفير العلاج لمن يحتاج إليه".وختم الوزير ناصر الدين بالتأكيد أن "مقاربة هذا الملف تنطلق من اعتبارات إنسانية وأخلاقية وشرعية"، مشدداً على "ضرورة تحقيق التوازن بين المسؤولية في إدارة الأموال التي اؤتمنت الوزارة عليها، والوفاء بالتزاماتها في تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المستحقين".