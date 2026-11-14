تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ناصر الدين: وزارة الصحة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين

Lebanon 24
14-11-2026 | 08:23
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ناصر الدين: وزارة الصحة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين
ناصر الدين: وزارة الصحة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افتتحت جمعية "كيدز فيرست" (Kids First)، المعنية بدعم الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم، النسخة السابعة من مؤتمرها السنوي بعنوان "من الطفولة إلى المراهقة: مستجدات في أمراض السرطان واضطرابات الدم"، تحت شعار "شجاعتهم تلهم مهنتنا"، برعاية وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين وحضوره.
Advertisement

وألقى وزير الصحة كلمة أكد فيها أن "التطورات المتسارعة في القطاع الصحي، ولا سيما في مجال الأدوية والابتكار، تفرض مواكبة المستجدات العلمية"، مشدداً على أن "الوزارة وضعت تأمين الأدوية المنقذة للحياة والأدوية الأكثر حاجة، بأفضل جودة وأفضل سعر ممكن، في صلب أولوياتها، رغم محدودية الإمكانات المالية والموازنة المتاحة".


وأوضح ناصر الدين أن التحدي الأساسي يكمن في ضمان حق المرضى في الحصول على علاجات آمنة وفعالة، من دون تحميل النظام الصحي أعباء مالية إضافية.


وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في الفترة القصيرة الماضية، حيث عمدت إلى دراسة وتقييم عدد من الأدوية المماثلة بيولوجياً (Biosimilars) المستوردة من دول غير مرجعية، والتي كانت قد دخلت إلى السوق اللبنانية استناداً إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة عام 2009، ما استدعى مراجعة هذه المعايير وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات العلمية والمستجدات في هذا المجال.


وكشف أن الوزارة تواصلت مع الجهات الدولية المختصة بتقييم الأدوية، بهدف الاستفادة من خبراتها والعمل على وضع قواعد وأنظمة جديدة تواكب المعايير العلمية الحديثة، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت، للمرة الأولى، قراراً بتعليق تداول بعض الأدوية إلى حين استكمال تقييمها وفق الإرشادات والمعايير المحدّثة.


وأضاف أن الوزارة "عملت أيضاً على استقطاب خبرات أكاديمية من جامعات مرموقة تضم كليات وأقساماً متخصصة في الصيدلة، للاستفادة من إمكاناتها العلمية وخبراتها في تعزيز دقة عمليات التقييم وضمان سلامة الأدوية وجودتها".


وأوضح أن العمل على وضع قواعد جديدة ومتقدمة تستند إلى أسس علمية يشكل خطوة أساسية لتطوير التقديمات الصحية المخصصة للأطفال، نظراً إلى حساسية هذا الملف ودقته، ولا سيما أن الوضع الصحي للأطفال المصابين بأمراض الدم لا يحتمل الانتظار.


ولفت الوزير ناصر الدين إلى أن تطوير الأنظمة وتوسيع البروتوكولات العلاجية المعتمدة في الوزارة أتاحا توفير حلول علاجية إضافية، مشيراً إلى الانعكاسات الإيجابية لإدراج عمليات زرع نقي العظم ضمن التغطية الاستشفائية الكاملة التي تتولاها وزارة الصحة العامة.


وأكد استعداد وزارة الصحة العامة، رغم محدودية الإمكانات المالية، لبذل كل ما يلزم لتأمين الخدمات الصحية للمواطنين، مشدداً على أن "الوزارة تضع كامل طاقاتها في خدمة اللبنانيين، ولن تدخر جهداً أو مالاً في سبيل توفير العلاج لمن يحتاج إليه".


وختم الوزير ناصر الدين بالتأكيد أن "مقاربة هذا الملف تنطلق من اعتبارات إنسانية وأخلاقية وشرعية"، مشدداً على "ضرورة تحقيق التوازن بين المسؤولية في إدارة الأموال التي اؤتمنت الوزارة عليها، والوفاء بالتزاماتها في تأمين الأدوية والعلاجات للمرضى المستحقين".
مواضيع ذات صلة
هاشم زار ناصر الدين وطالب بزيادة موازنة وزارة الصحة
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين من عكار: إنجازات وزارة الصحة نموذج حيّ عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي لناصر الدين: وزارة الصحة ليست ملكاً لحزب أو جهة سياسية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علّق عبدالله على انتخاب ناصر الدين رئيساً لدورة منظمة الصحة العالمية الإقليمية؟
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة العامة.

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

منظمة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

علاجية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:51 | 2026-11-14
Lebanon24
11:09 | 2026-11-14
Lebanon24
11:00 | 2026-11-14
Lebanon24
10:56 | 2026-11-14
Lebanon24
10:32 | 2026-11-14
Lebanon24
10:27 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24