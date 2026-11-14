تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دار إفتاء بعلبك - الهرمل: نُهيب بالإعلام توخّي الدقة والابتعاد عن الأحكام المسبقة

Lebanon 24
14-11-2026 | 13:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
دار إفتاء بعلبك - الهرمل: نُهيب بالإعلام توخّي الدقة والابتعاد عن الأحكام المسبقة
دار إفتاء بعلبك - الهرمل: نُهيب بالإعلام توخّي الدقة والابتعاد عن الأحكام المسبقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي في دار إفتاء محافظة بعلبك الهرمل البيان التالي:
Advertisement
 
 
«﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، إزاء ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات وتسريبات تتعلق بملف قضائي ورد فيه اسم نجل سماحة المفتي الشيخ بكر الرفاعي، آدم، وحرصاً على وضع الأمور في نصابها الصحيح انطلاقاً من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية، نجدُ لزامًا توضيح الآتي:



أولاً: في احترام القضاء وسيادة الدولة: لقد آل سماحته على نفسه منذ اللحظة الأولى لبدء التحقيقات التزام الصمت الكامل، لا تقليلاً من شأن ما يُثار، بل احترامًا مطلقًا لهيبة القضاء واستقلاليته، والتزامًا بسرية التحقيق، وكي لا يُفسّر أي موقف يصدر عن سماحته على أنه تدخّل في مسار العدالة أو محاولة للتأثير على مجرياتها. إننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها ملاذًا وحيداً للجميع، ونضع هذا الملف برمّته في عهدة القضاء اللبناني المختص والأجهزة الأمنية المعنية، ثقةً منّا بنزاهتهم وقدرتهم على كشف الحقيقة كاملة دون أي التباس.



ثانياً: في مبدأ المحاسبة وعدم التغطية: إن موقع الإفتاء، بما يمثله من أمانة شرعية ووطنية، يفرض علينا أن نكون أول الملتزمين بسقف القانون. وعليه، نؤكد بوضوح لا لبس فيه أننا لا نغطي أحدًا، ولا نقبل أن يُستغل اسمنا أو موقعنا أو صفتنا في أي شأن خاص أو عام. فالمسؤولية في الشرع والقانون فردية وشخصية، ومن يثبت بحكم قضائي عادل أنه أخطأ أو تجاوز القانون، فعليه أن يتحمّل تبعات أفعاله كاملة، وفي المقابل، فإننا نذكر بحق كل مواطن في قرينة البراءة والدفاع المشروع عن نفسه، بعيدًا عن التشهير الذي يختلف عن حرية التعبير، ونذكر بمبدأ احترام القانون لا سيما لناحية عدم التعرض لمسار التحقيق وخصوصيته في هذه المرحلة كتصوير سجلات المحكمة على سبيل المثال لا الحصر.



ثالثاً: إلى وسائل الإعلام والرأي العام: نُهيب بوسائل الإعلام كافة توخّي الدقة والموضوعية، والابتعاد عن الأحكام المسبقة والمحاكمات الإعلامية التي تستبق قرارات القضاء وتنال من كرامات الناس ومؤسساتهم، وانتظار الكلمة الفصل للتحقيقات الرسمية التي وحدها تملك الحقيقة.



ختاماً، نسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا لبنان، وأن يُظهر الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، إنه نعم المولى ونعم النصير".
مواضيع ذات صلة
نقابة مزارعي البطاطا في بعلبك الهرمل: بحثنا خطة للاكتفاء الذاتي وحماية الإنتاج المحلي
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مربي الدواجن في بعلبك الهرمل: لحماية الإنتاج المحلي وتطوير القطاع
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول عسكري أميركي: على المدنيين الإيرانيين البقاء داخل منازلهم والابتعاد عن مواقع الحرس الثوري
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تسرب لمادة المازوت على تقاطع المشرفية ويُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 08:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

المكتب الإعلامي

وسائل الإعلام

الدينية

الهرمل

القضاء

التزام

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-11-15
Lebanon24
01:00 | 2026-11-15
Lebanon24
23:39 | 2026-11-14
Lebanon24
23:31 | 2026-11-14
Lebanon24
23:27 | 2026-11-14
Lebanon24
23:22 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24