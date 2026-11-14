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لبنان

مرقص خلال تكريمه الصحافيين في الجنوب: همّ تحرير الجنوب هو الشغل الشاغل للدولة اللبنانية

Lebanon 24
14-11-2026 | 14:00
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مرقص خلال تكريمه الصحافيين في الجنوب: همّ تحرير الجنوب هو الشغل الشاغل للدولة اللبنانية
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أكد وزير الاعلام بول مرقص أنه" يتابع ملف الاعتداءات على الصحافيين وسلامتهم من خلال المذكرات الاحتجاجية الى المحافل الدولية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الأونيسكو) في باريس ومكتبها الإقليمي في لبنان، والاتحاد الأوروبي من خلال رئيسة بعثته في لبنان، ومجلس حقوق الإنسان، سواء بصورة مباشرة أو عبر مندوبة لبنان لدى المجلس، إضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي وقوات اليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسائر المراجع الدولية التي يمكن التواصل معها".
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وشدد على أن هذه المتابعة "ليست من باب رفع العتب، بل هي ضرورة قطعية، وان اي تكريم لن يوفي الشهداء والجرحى حقهم"، مؤكداً أنه على الدولة اللبنانية "مسؤولية متابعة هذا الملف بكل جدّ". وأشار إلى "تطور جديد يتمثل في انجاز تقرير بعثة لتقصي الحقائق من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".


وأكد أن "همّ تحرير الجنوب هو الشغل الشاغل للدولة اللبنانية، وأن عودة أهل الجنوب إلى أرضهم وقراهم أمر لا يمكن التراجع عنه".


وقال: "نعمل كي نستكمل تحرير أسرانا، ونعمر قرانا، ويعود أهلنا إليها، وهذا أمر مسلّم به"، مشيراً إلى أن "الاتصالات واللقاءات التي يجريها المسؤولون، وفي مقدمهم فخامة رئيس الجمهورية، تصب جميعها في اتجاه ضرورة تحقيق هذه المطالب الوطنية، بما يضمن انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة واستكمال تحرير الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم وإعمارها".



كلام الوزير مرقص جاء خلال رعايته حفل تكريم المصورين في الزرارية التي نظّمته نقابة المصورين الصحافيبن بالتعاون مع مؤسسة" سعيد وسعدى فخري الانمائية"، بحضور وزير الاعلام والنائبين ميشال موسى وهاني قبيسي ونقيب المصورين الصحافيين علي علوش وفاعليات بلدية واعلامية وأمنية وعسكرية. 



افتتح الحفل بكلمة لمديرة الجمعية ميرا مروة، رحبت فيها بالحضور، كما كانت كلمة لنقيب المصورين علوش  قال فيها : اليوم نحن في الجنوب ، لاننا هنا صمدنا، وهنا وثقنا، وهنا جرحنا، وهنا استشهدنا ، وهذا التكريم جزء بسيط ممن يستأهلون ممن وقفوا وتعبوا وتنقلوا لكي تبقى الصورة حاضرة ، واليوم ايضا نفتخر بوجود عوائل الشهداء بيننا ، فجرحهم جرحنا ، ووجعهم وجعنا"، مؤكدا ان "التكريم الحقيقي لكل مصور وصحافي هو يوم تقدم له مؤسسته الاعلامية كل حقوقه وبدل اتعابه كما يستحق، وتصون كرامته، والتكريم الحقيقي يوم تحفظ الدولة حقوقكم ايضا"، شاكرا للوزيرمرقص" هذه الرعاية وحضوره الدائم معنا".



وختاما، وزع الوزير مرقص الدروع لذوي الشهداء الصحافيين والجرحى منهم وأعضاء النقابة.
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