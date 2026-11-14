سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب

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وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين والأمم المتحدة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ولا سيما دعم البرنامج الوطني للصحة النفسية في ، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تنفّذها وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى توسيع برامج التوعية حول الصحة النفسية في المدارس.كذلك، تناول اللقاء الترتيبات لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث جدّد الرئيس سلام التأكيد على ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب، مشدداً على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي بتفويض عن ، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم تنفيذ القرار 1701.وأكد سلام انفتاح لبنان على التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب، مع التشديد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووجوب الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف الاعتداءات ، وبسط سلطة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.