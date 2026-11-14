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لبنان

لقاءات دبلوماسية وإنمائية لهاني.. وهذا ما قاله عن العسل اللبناني

Lebanon 24
14-11-2026 | 16:55
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لقاءات دبلوماسية وإنمائية لهاني.. وهذا ما قاله عن العسل اللبناني
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تابع وزير الزراعة نزار هاني، في سلسلة لقاءات دبلوماسية وإنمائية، سير مشاريع التعاون مع سويسرا وألمانيا، وبحث تطوير التعاون الزراعي مع السودان. وعلى الصعيد المحلي، بحث مع وفد من الدريب الأوسط احتياجات المزارعين والبلديات، وحدّد خطوات لمعالجة المسائل العالقة في تعاونية نحّالي بيت الفقش، وتفقّد أوضاع الصيادين في الجناح برفقة ممثّلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في لبنان، فيرونيكا كواترولا.
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وبحث هاني مع سفيرة سويسرا نيكول رودر تقدّم المشاريع التي تدعمها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ولا سيّما في مجالي مياه الري والطاقة. كما تابع مع سفير ألمانيا توماس تسانايزن سير المشاريع التي تنفّذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خصوصاً دعم التسويق الزراعي ورقمنة وزارة الزراعة.



واستكمل هاني مع القائم بأعمال سفارة السودان أحمد سعد الدين البحث في آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، متابعةً للمباحثات التي بدأها مع وزير الزراعة والري السوداني البروفسور عصمت قرشي عبدالله. وشدّد هاني على أن أثر الشراكات يُقاس بما توفّره للمزارعين في عملهم اليومي، من تحسين الوصول إلى مياه الري والطاقة إلى تسهيل تسويق الإنتاج وتطوير خدمات الوزارة. وأكّد أن تعافي الزراعة في الجنوب يشكّل أولوية، بما يساعد المزارعين على استعادة قدرتهم على الإنتاج ومواصلة العمل في أرضهم.



واستقبل هاني في مكتبه النائب محمد سليمان، بحضور رئيس اتحاد بلديات الدريب الأوسط علاء عبد الواحد وعدد من رؤساء البلديات.
 
 
وبحث هاني مع ضيوفه الواقع الزراعي والإنمائي في المنطقة واحتياجات المزارعين والبلديات، مشدّداً على أهمية الاستماع إلى المعنيين في الميدان لتحديد أولويات تطوير البنية التحتية التي يعتمد عليها الإنتاج الزراعي.



أيضاً، استقبل هاني وفداً من أعضاء تعاونية نحّالي بيت الفقش، واستمع إلى مداخلاتهم بشأن أوضاع التعاونية وسير العمل فيها. وفي كلمة له، أكّد هاني ضرورة معالجة المسائل المطروحة وفق الأصول القانونية والإدارية، عبر تشكيل فريق عمل من مديرية التعاونيات يتولّى إجراء تدقيق إداري ومالي وجرد شامل لموجودات التعاونية وممتلكاتها ومعدّاتها. ويرفع الفريق تقريراً مفصّلاً إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائجه.



وخلص اللقاء إلى توصية بتعزيز التعاون لمكافحة غشّ العسل، فيما شدّد هاني على أهمية هذه الخطوة لحماية المستهلك وصون سمعة العسل اللبناني وحفظ حقوق النحّالين.



وتفقّد وزير الزراعة مرفأ الصيادين في الجناح، ترافقه ممثّلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في لبنان، فيرونيكا كواترولا. واطّلع على ظروف عمل الصيادين واستمع إلى مطالبهم، وفي مقدّمها تأهيل البنية التحتية للمرفأ وتعزيز أمنه، ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة، وتحسين معدّات الصيد بما يتوافق مع أحكام القانون.



وفي متابعة مباشرة للزيارة، وجّه هاني كتباً رسمية إلى وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع الوطني وبلدية الغبيري، لمتابعة المطالب التي طرحها الصيادون وبحث سبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصّة، كلٌّ ضمن نطاق صلاحياته.



ونظّم فريق وزارة الزراعة يوماً ميدانياً لتسجيل الصيادين في سجلّ المزارعين. ودعا هاني الصيادين في مختلف المناطق اللبنانية إلى المبادرة بالتسجيل، بما يتيح للوزارة تحديد احتياجاتهم وتوجيه برامجها وخدماتها على هذا الأساس. وأكّد مواصلة العمل مع الشركاء لتحسين ظروف عمل الصيادين وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية التي تعتمد عليها عائلات كثيرة في معيشتها.

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