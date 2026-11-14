مقدمات النشرات المسائيّة

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اضطرابات تكنولوجية وسياسية تضرب أجزاءً واسعة من الكوكب بعضها تقني خارج إرادة البشر وبعضها الآخر من فعلِ يدهم. بالأمس أصابت لعنة تكنولوجيا المعلومات خدمات مايكروسوفت بعطل تقني ضخم أثّر على ملايين المستخدِمين وأدى الى اضطراب في الخدمات العامة والشركات على امتداد العالم. وما كادت هذه المشكلة تتم محاصرتُها حتى حلَّت اللعنة على حركة الملاحة الجوية في فتوقفت في جميع المطارات الأميركية التي أصيبت بالشلل في سابقة هي الثالثة بعد عامي 2001 و 2023.وفيما كان لافتاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزم الصمت بحيث لم يدلِ بأي تعليق بشأن توقف حركة الطيران حرص المسؤولون الأميركيون على ربط ما حصل بخلل تقني في انظمة اتصالاتٍ ومراقبةٍ جوية متقادمة ومحّمَلة فوق طاقتها مستبعدين حدوث هجوم سيبراني او ارتباط هذا الخلل بالعطل في انظمة مايكروسوفت. لكن ذلك لن يَحُولَ دون مضيّ وكالات الأمن وإنفاذ القانون الأميركية في إجراء تحقيقاتها من دون ان تُستبعد أي احتمال ولا سيما أن بعض التهديدات السيبرانية قد لا تكتشف إلا بعد إجراء فحص معمق لشبكات الحاسوب. صحيح ان المجال الجوي أُعيد فتحه بعد ساعات عصيبة إلا أن العودة الى التشغيل الطبيعي ستستغرق وقتاً كما أن تجدد المشكلة ليس مستبعداً مع وجود نظام مراقبة جوية متقادم.تداعيات الخلل لم تقتصر على الولايات المتحدة بل امتدت الى الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي ورُصدت اضطرابات في اوروبا حيث حذرت المنظمة الأوروربية لسلامة الملاحة الجوية من احتمال استمرار تأخر الرحلات المتجهة الى الولايات المتحدة. بالنسبة للملاحة السياسية نحو إيران فإنها تبدو عُرضةً لمطبّاتٍ تَصْعَدُ تهديداً اميركياً يتجدد وتهبط تفاوضاً لم يُغلق بابه وبين الخيارين انتظار باهظ الكلفة في السياسة والأمن والاقتصاد.وعلى سكة الانتظار سيكون الملف الإيراني امام محطة مهمة الاسبوع المقبل في القمة التي تجمع الرؤساء الأميركي والصيني والروسي يوم الخميس في مدينة (شنجن) الصينية. قبل القمة الثلاثية في الصين زيارةُ مشاغَبةٍ وتحريضٍ على الحرب يقوم بها رئيس الموساد الاسرائيلي لواشنطن. وسيبلغ (ROMAN GOFMAN) مسؤولي ادارة ترامب بأن ايران تواصل العمل على البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ بعيدة المدى. لكن الرئيس الأميركي يرفض حتى الآن ضغوط بنيامين نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية على الجمهورية الاسلامية وفق ما نقل اكسيوس عن مسؤول اميركي فهل يصمد ترامب على موقفه خصوصاً أنه اكد لمستشاريه انه لن يقصف إيران اذا لم تواجه واشنطن استفزازات من جانب طهران أو حلفائها الحوثيين على ما نقلت اليوم إحدى وكالات الأنباء العالمية عن مصادر مطلعة.مصير الجنوب في مرحلة ما بعد اليونيفل: انه الموضوع الابرز الذي يشغل الاهتمام اللبناني حاليا. اذ فيما يعمل الجيش الاسرائيلي على تثبيت احتلاله ، فان القوات الدولية تعمل على استكمال انسحابها مع نهاية السنة الجارية. هكذا فان امام سؤال مقلق: ماذا بعد بدء العد التنازلي لنهاية ولاية اليونيفل؟ الواضح ان الزيارة التي يقوم بها المندوب الاميركي مايكل والتز الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل تندرج في هذا الاطار بالذات. فهو سيركـّز على طبيعة القوة الدولية التي ستحل مكانَ اليونيفيل، ودورِها، ومرجعيتِها . وعلم ان ثمة توجها لاستنساخ تجربة القوة المتعددة الجنسية العاملة في شبه جزيرة سيناء، ما يحرر القوة َ الجديدة من مرجعية الامم المتحدة، ويجعلها محصورة ًبالاطراف المعنية وبرعاية اميركية. كذلك فان والتز سيبحث في الخطوات العملية الآيلة الى تطبيق اتفاق الاطار وكيفية ربطه بالقوة المزمع تشكيلـُها في الجنوب. فهل ينجح المندوب الاميركي في مسعاه، ام تستمر المراوحة حتى نهاية السنة ما يفتح الجنوبَ كل الاحتمالات الخطرة، وحتى على المجهول؟ في الاثناء الوضع الداخلي على حاله. فحزب الله مصرٌ على عدم تسليم سلاحه او تقديم اي تنازل. نائب الحزب علي المقداد اعلن ان حصر السلاح لن يحصل لا اليوم ولا غدا ولا بعد مئة سنة. في المقابل فان السلطة تبدو منكفئة، وعاجزة، ومترددة، ولا تملك جرأة َ الشروع في تنفيذ قرارات كانت اتخذتها.في مضيق هرمز، أعلنت طهران أن ناقلات نَفط اصطدمت بألغامٍ بحرية واشتعلت فيها النيران. وفي واشنطن، قال الأميركية ماركو روبيو إن الضغط الاقتصادي على إيران يُغني حالياً عن ضرباتٍ عسكريةٍ جديدة... ليبقى أمنُ الملاحة في المضيق في صلب المواجهة، لِما لأيّ اضطرابٍ فيه من أثر على إمدادات النفط وأسعارِه.وفي غزة، قُتل فلسطينيان في غارةٍ إسرائيلية على جباليا، جاءت غداة اجتماعٍ في القاهرة، دعت فيه مصر وقطر وتركيا إلى وقف الهجمات ، وزيادةِ المساعدات الإنسانية، واستكمالِ تنفيذ المرحلةِ الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وفي إسرائيل، يواصل غادي آيزنكوت مشاوراتِه لتأليف الحكومة. وتترقّب بيروت نتيجةَ هذه المشاورات، بعدما انتهت جولة المفاوضات الإسرائيلية في تامبا من دون تحديد موعدٍ لجولةٍ جديدة.أمّا في الجنوب، فدمّرت غارة إسرائيلية منزلاً في كفرتبنيت، وطال القصف المَدفعي بلدات عدّة. وفي بعبدا، جدّد الرئيس جوزاف عون تمسّكَ لبنان بتمديد ولاية اليونيفيل، المقرّر أن تنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل، وأبدى استعداداً لبحثِ بديلٍ تحت مظلّة الأمم المتحدة. ويُنتظر أن يتصدّرَ هذا الملف محادثات المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت مطلَع الأسبوع.وفي الملف المالي، اخْتتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتَها لبيروت. وأعلن وزير المال تقدّماً في مناقشة قانون الفجوة المالية، فيما بقي الاتفاق على إعادة هيكلة المصارف قيدَ التفاوض.اما المودعون، فينتظرون أن يعرفوا كم سيستردّون من أموالهم، ومتى وكيف يبدأ السداد... فهم لا يصدقون كل ما يُسرّب او يُقال، بعدما شبعوا من الوعود والعهود.أجواءُ الولايات المتحدة الأميركية ملبَّدةٌ قسراً بالطائرات، ومطاراتُها عصيَّةٌ على استقبالها لساعات.وصدِّقْ أو لا تصدِّقْ أنَّ السببَ تهالكُ الأجهزةِ وأنظمةِ الاتصالات، كما يقول الوزراءُ المعنيون في إدارة ترامب، الذين يطالبون الكونغرس بإقرارِ صرفٍ استثنائيٍّ بمليارات الدولارات لمعالجة المشكلة الكارثية التي تعصف ببلدهم وسمعتهم، فيما لا يزال العالم يسمع عنترياتِ دونالد ترامب وبعضِ أركان إدارته الذين يلوِّحون بالتصعيد ضد إيران، وما يعنيه ذلك من تبعاتٍ اقتصاديةٍ على الاميركيين والعالم، وإمداداتٍ عسكريةٍ وماليةٍ استثنائيةٍ للكيان الصهيوني، الذي اعتبرته نتائجُ انتخابات الكونغرس عالةً على الشعب الأميركي.ولأنَّ مشكلةَ المطارات الأميركية ليست عابرةً، فالعبرةُ بما سيهبط على مدارجها من المواقف الأميركية الصاخبة، وما يليها من خطواتٍ ضد إدارة ترامب المتهمة بالتقصير والإهمال وتضييع الأولويات، وما سيعنيه ذلك من فتحٍ للمزيد من الملفات.ولا شكَّ في أنَّ الطائرةَ التي حملت رئيسَ جهاز الموساد الصهيوني «رومان غوفمان» إلى واشنطن، موفدًا من بنيامين نتنياهو ، قد تأثرت كثيرًا بأزمة المطارات، من حيث عدم قدرة غوفمان على التحليق بعيدا بملفاته العسكريةِ والامنيةِ ضد ايران.أمّا الطائراتُ الأميركية التي لم تتأثر لا بأزمة المطارات ولا بنتائج الانتخابات، فهي تلك التي وهبوها للصهاينة لقصف الفلسطينيين واللبنانيين، وتُعينها جرّافاتٌ وتفجيراتٌ تأتي على ما تبقّى من الحياة العمرانية في قرى الجنوب اللبناني ، ضمن تصعيدٍ صهيونيٍّ لافتٍ.في الحياة السياسية، مواقفُ رئاسيةٌ لافتةٌ، على مسمع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، اطلقها الرئيس جوزيف عون بشأن التمسك باليونيفيل ومرجعية القرار 1701 ومقاربة ملف السلاح، وسط خشية لبنانية من الفراغ الأمني مع انتهاء عمل قوات اليونيفيل، وإصرار الأميركي على عدم التجديد لها.ومن جديد، أكّد ، عبر رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد، أنَّ المقاومةَ وسلاحَها موجودان لمواجهة الاحتلال، ومن المعيب الحديث عنهما في ظل الاحتلال، داعيًا الجميع إلى الالتفات إلى المتغيرات الاقليمية والعالمية التي ساهم بصنعها اهل الحق في محور المقاومة، الذين أثبتوا بصمودهم ان اميركا لم تعد دولة عظيمة ."كل بلد بالو بهمّو"... هذه المقولة تنطبق أكثر من أي يوم مضى على وضع لبنان. ففيما الولايات المتحدة منهمكة بأسباب فوضى الطيران، وإسرائيل، بحثّ واشنطن على ضرب إيران، وروسيا بالإستفراد بأوكرانيا، وفرنسا بالتخلص من كوابيس كل سبت أسود، والخليج بالتخفيف من الصداع الذي يسببه الحوثيون، لبنان منهمك بملفين، على الأقل، غير مرتبطين.. من يخلف اليونيفيل في الجنوب؟ وكيف ستتأمن الكهرباء في كل لبنان؟بالنسبة إلى الملف الأول، اليونيفيل، قوات الطوارئ الدولية تُمضي في جنوبي لبنان أسابيعها الستة الأخيرة. المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز، في لبنان غدًا، لساعات.في برنامج الزيارة، مباحثات الإثنين مع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، فيما لم يُحسم حتى الساعة إذا كان سيلتقي قائد الجيش، تحت عنوان "ضيق الوقت". كذلك، ألغيت زيارته للجنوب، بعدما كانت مدرجة على جدول أعماله...ماذا يحمل المسؤول الأميركي معه؟بشكل أساسي، الترتيبات التي ستلي إنتهاء مهمة قوات اليونيفل في الجنوب، ومنها، إعتماد صيغة شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين، المعروفة بالـ MFO، والمعتمدة في مصر.لكن الفارق أن سيناء ليس فيها جيش إسرائيلي مثلما هو الحال في جنوبي لبنان. فكيف ستتعايش هذه القوة، إذا اعتمدت، مع وجود الجيش ؟في ملف الكهرباء، بدأت رحلة الألف ميل، بعدما وافق هذا الأسبوع على الخطة التي قدمها وزير الطاقة جو صدي، التي من شأن السير في تنفيذها أن يكون لبنان قد دخل عصر الكهرباء غير المعتمِدة على " موتور الحي".كما في السماء.. كذلك على الأرض، ساعاتٌ من توقفِ الملاحةِ الجوية الأميركية مقابلَ مرحلةٍ من جمودِ التطوراتِ الميدانية والسياسية، ففي لحظةٍ مباغتة، تجمّدت شرايين الملاحة الأميركية في فضاء مكتظ بخطوط الطائرات هبوطاً وإقلاعاً من وإلى مطارات الولايات المتحدة، أربعُ ساعاتٍ حبس فيها الفضاء أنفاسه قلقاً واحترازاً، ليتبين أنّ السبب خللٌ في الإتصالات وأجهزةُ توجيهٍ قديمة تعرّضت لضغطِ البيانات، لا هجومَ الكترونياً سُجّل في محضر التحقيق، لكنّ وزير النقل الأميركي طالبَ بخمسين مليار دولار لتحديث أنظمة الرادار والإتصالات.وفي تحديثٍ مجانيّ لخطوط التطورات الأميركية الإيرانية، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ كبار مستشاريه أنه قد يُحجم عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة أيّ استفزازاتٍ جديدة من طهران، وفي تقلّبٍ بين التهديد بالتصعيد وبين خفض الأعمال القتالية، يُبقي الرئيس الأميركي العالمَ في حيرةٍ من أمره، في ظلّ رغبة نتنياهو بحربٍ جديدة مع إيران لضمان بقائه في السلطة، ولتكون ممراً إلى عرقلة تشكيل حكومة آيزنكوت.وعلى هذا الواقع، تسيرُ فرضيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بمداها الزمني ومفاعيلها العملية على أرض الميدان الممتد من إيران وصولاً إلى الحدود الجنوبية اللبنانية، وعلى تلك الحدود، يجلسُ إستحقاق أخر العام بثقله الميداني وتعقيداته الأممية، فمع قرب انتهاء مهمات اليونيفيل تظهر بوادر توافق أميركي فرنسيّ على تلافي الفراغ الأمني في الجنوب، في صيغةٍ لم تتضح معالمُها بعد، وإن كان ما هو متداولٌ منها الدمجُ بين اتفاق الإطار والقرار 1701.والقرار الأممي المذكور حطّ اليوم أساساً في كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أكّد المؤكد بأنّ الـ1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب. وبإنتظار مستقبل الجنوب، كان المشهد الحاضر شمالياً بامتياز مع المحطة العكارية في زيارة الضيف التركي بلال رجب طيب أردوغان في بلداتٍ لأهلها جذورٌ تركية، من هناك تحدث اردوغان عن تكاتفٍ في مواجهة العدو وتعزيز التعاون في مجالات والإقتصاد، منوهاً بمطارٍ وقطارٍ موعودَيْنِ في الشمال، وزيارات مرتقبة بوتيرة متصاعدة بين البلدين.ختام الزيارة التركية حطّت في السرايا الحكومية حيث البحث استعرض جوانب تعزيز التعاون التربوي والثقافي من دون إغفال أخر تطورات لبنان والمنطقة، زيارةٌ برتبة "برنجي" بالتعبير التركيّ وعلى درجةٍ أولى من الترحيب اللبناني بزائر الأيامِ الثلاثة، قبل أن ينشغل لبنان بزيارةٍ أميركية مرتقبة لسفير واشنطن في الأمم المتحدة، وعندها سيكون الكلام السياسي والميداني على المحك، وما بين "البرنجي" و"الفرنجي" يجلسُ لبنان في مقعد الإنتظار محاولاً استثمارَ تسوياتٍ مرتقبة وإبعادَ نفسهِ عن أيّ اهتزازاتٍ محتملة.