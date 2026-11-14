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لبنان

بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان وحضور تركي متصاعد في سباق النفوذ الإقليمي

Lebanon 24
14-11-2026 | 23:04
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بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان وحضور تركي متصاعد في سباق النفوذ الإقليمي
بلال إردوغان يختتم زيارته إلى لبنان وحضور تركي متصاعد في سباق النفوذ الإقليمي photos 0
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اختتم بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، زيارته إلى لبنان، بلقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وذلك بعد جولة له في شمال لبنان، التقى فيها لبنانيين من أصول تركمانية، وقال على هامشها إن "اتفاق مكة" سيحمي كل المنطقة بما فيها لبنان.
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وغادر بلال أردوغان لبنان بعد يوم ثالث زار فيه بلدة الكواشرة العكارية، حيث حظي باستقبال شعبي حاشد من الأهالي اللبنانيين المنحدرين من أصول تركمانية. واستقبله مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في دار إفتاء عكار. وأكد أردوغان في تصريح أن "اتفاق مكة سيحمي كل المنطقة بما فيها لبنان".
 
كما أعرب إردوغان عن تطلعه إلى أن "تحمل التطورات في المنطقة، وخصوصاً في سوريا، الخير والسلام والاستقرار، وأن تنعكس إيجاباً على لبنان والمنطقة بأكملها"، متمنياً أن تشكّل الزيارة "خطوة مباركة تعزّز الصداقة بين الشعب التركي والشعب اللبناني، وتؤسس لمزيد من التعاون والنجاح في المرحلة المقبلة".

وكتبت "الشرق الاوسط": طرحت الزيارة التي قام بها بلال إردوغان، واللقاءات الرسمية التي عقدها، والحفاوة التي استُقبل بها شمال البلاد، رغم عدم تمتعه بأي صفة رسمية، مؤشرات جديدة حول الدور التركي المتوقع في المرحلة المقبلة في لبنان، في ظل صراع النفوذ الدولي المتواصل في الساحة اللبنانية، والذي يغذيه إلى حد بعيد الاحتلال الإسرائيلي، وفشل الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها.
 
ويبدو أن الدور التركي في لبنان يشهد مؤخراً توسعاً ملحوظاً، ولم يعد مقتصراً على العلاقات الدبلوماسية ولا المساعدات الإنسانية والتجارية؛ بل بات يتخذ أبعاداً سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية، في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا.
 
ويمكن القول إن تركيا تسعى إلى الانتقال من موقع الدولة الصديقة للبنان إلى موقع اللاعب الإقليمي المؤثر في مستقبله. فبعد توسع نفوذها في سوريا، تريد تركيا أن تكون جزءاً من المعادلة الجديدة في المشرق، وأن يكون لها دور في مستقبل لبنان السياسي والأمني والاقتصادي.
 
أضافت: قد يكون العامل الاقتصادي من أبرز المحركات التي تدفع تركيا إلى توسيع حضورها في لبنان، في ظل المصالح التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين. وتشير الأرقام الرسمية التركية إلى أن حجم الصادرات التركية إلى لبنان بلغ نحو 1.17 مليار دولار عام 2025، مقابل واردات تركية من لبنان بقيمة 152 مليون دولار، ما يعكس حجم المصالح الاقتصادية التركية في السوق اللبنانية، والفرص التي ترى أنقرة إمكانية الاستفادة منها لتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري.
 
وكتبت" الاخبار": لم تكن الحفاوة الاستثنائية التي استقبلت بها طرابلس أمس نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بلال، مجرد تعبير عن روابط تاريخية واجتماعية بين المدينة وتركيا، بل حملت دلالات سياسية واقتصادية في توقيت تشهد فيه المنطقة تحولات تعيد رسم موازين القوى والعلاقات الإقليمية. وهي زيارة أعادت تسليط الضوء على خصوصية العلاقة التركية بالشمال اللبناني، وإمكانية ترجمتها إلى شراكات اقتصادية تستفيد من مقومات طرابلس ومرافقها وموقعها الاستراتيجي، بعدما أنهكتها سنوات من التهميش والحرمان.
 
وبرزت ثلاث رسائل سياسية أساسية في كلمة إردوغان في طرابلس:
 
- الأولى؛ أن توقيت الزيارة لم يكن منفصلاً عن التطورات الإقليمية، إذ أشار إلى أن ظروف السنوات الماضية حالت دون حضوره إلى طرابلس، قبل أن تجعل المستجدات الأخيرة، ولا سيما في سوريا، الوقت مناسباً لها.
 
- الثانية؛ تأكيد حرص أنقرة على التواصل مع العهد اللبناني الجديد، عبر المبادرة إلى الاتصال بالمسؤولين اللبنانيين واستقبال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تركيا، بما يعكس اهتماماً بتعزيز العلاقات على المستوى الرسمي، إلى جانب الرصيد الشعبي التركي في الشمال.
 
- الثالثة؛ تمثلت في تقديم تركيا بوصفها قوة إقليمية قادرة على المساهمة في معالجة أزمات المنطقة وإرساء السلام والاستقرار، انطلاقاً من اعتبار أمن دول الجوار جزءاً لا يتجزأ من أمنها.
 
وشدّد إردوغان على أن أنقرة "لن تسمح أبداً بأن يُترك لبنان بلا سند أو حل"، مشيراً إلى استمرار التواصل بين القيادة التركية والمسؤولين اللبنانيين، ومؤكداً أن استقرار لبنان وسوريا وسائر دول المنطقة يشكّل جزءاً من أمن تركيا نفسها.
 
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