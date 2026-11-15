بعيداً عن "حزب الله".. تقرير إسرائيلي يتحدَّث عن "خطر آخر"

نشرت صحيفة "تايمز أوف " تقريراً جديداً سلّط الضوء على استمرار التهديد الذي يشكّله تنظيم "داعش" لإسرائيل، رغم انشغال بمواجهة حركة " " و" " وإيران، مشيرةً إلى أن إحباط الهجمات لا يعني بالضرورة تراجع نيات التنظيم أو توقف محاولاته لتجنيد عناصر جدد.

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وبحسب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، فإن نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات إرهابية قد يخلق انطباعاً مضللاً بتراجع الخطر، في حين يواصل التنظيم البحث عن فرص لاستقطاب مؤيدين والتحريض على تنفيذ هجمات.

واستند التقرير إلى دراسة نشرها الباحث آرون زيلين في معهد خلال تشرين الأول 2026، وثّقت 46 عملية اعتقال مرتبطة بتنظيم "داعش" أعلنت عنها السلطات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023، بينها 28 عملية تتعلق بمخططات مزعومة لتنفيذ هجمات.

في المقابل، سُجّلت 50 عملية اعتقال خلال الفترة الممتدة من عام 2014 حتى ما قبل 7 تشرين الأول 2023، بينها 18 عملية مرتبطة بمخططات هجمات.

وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تستند إلى قاعدة بيانات بحثية مبنية على مصادر علنية، ولا تمثّل إحصاءً حكومياً شاملاً، كما أن الاعتقالات والاتهامات لا تعني بالضرورة وقوع هجمات أو صدور إدانات قضائية.

واعتبر أن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على تفكيك شبكات التجنيد، وليس الاكتفاء بإحباط المخططات الفردية.

وتوقف التقرير عند حالات تجنيد شبان وقاصرين، مشيراً إلى إعلان السلطات الإسرائيلية في كانون الثاني 2026 اعتقال فتى يبلغ 15 عاماً من شمال إسرائيل، بتهمة مبايعة تنظيم "داعش" والتواصل مع عناصر مرتبطة به في الخارج والتحضير لتنفيذ هجوم.

كذلك، أشار إلى قضية أخرى تعود إلى عام 2025، اتُّهم فيها ثلاثة من سكان عرعرة، بينهم قاصر، بالتخطيط لأعمال عنف بعد تلقي توجيهات من ، وسط تقارير عن تواصل عبر تطبيق "تيك توك" وإجراء تجارب باستخدام مواد متفجرة.

ولفت إلى أن هذه الحالات تُظهر إمكانية تجنيد أفراد عن بُعد، من دون الحاجة إلى انتقالهم إلى مناطق النزاع، ما يفرض تحديات إضافية أمام الأجهزة الأمنية في مراقبة أنشطة التجنيد الإلكتروني والتمييز بين متابعة المحتوى المتطرف والانخراط الفعلي في التحضير للعنف.

وتناول التقرير نشاط التنظيم خارج إسرائيل، مستعرضاً حادثتين استهدفتا أو ارتبطتا ببعثات دبلوماسية إسرائيلية.

ففي كانون الثاني 2026، أعلنت أذربيجان اعتقال ثلاثة مشتبه بهم يُعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم "داعش – خراسان"، بتهمة التحضير لاستهداف سفارة أجنبية في باكو. ورغم أن البيان الرسمي لم يحدد السفارة المستهدفة، فإن تقارير إعلامية لاحقة أشارت إلى أنها السفارة الإسرائيلية.

وفي تشرين الأول، أعلنت السلطات الصربية وقوع هجوم على عنصر أمن يتولى حراسة السفارة الإسرائيلية في بلغراد، مشيرةً إلى أن المنفذ قاصر أظهر تأييده لتنظيم "داعش" ونشر رموزه عبر الإنترنت.

وشدد التقرير على ضرورة التمييز بين الهجمات التي يوجّهها التنظيم بصورة مباشرة وتلك التي ينفذها أفراد متأثرون بدعايته، إذ إن تبنّي أفكاره لا يثبت بالضرورة وجود أوامر صادرة عن قيادته.

وأشار التقرير إلى أن دعاية "داعش" تتضمن تحريضاً على استهداف اليهود والمؤسسات اليهودية، معتبراً أن الخلافات الأيديولوجية بين التنظيم وحركة "حماس" لا تلغي هذا التهديد.

ودعا إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول لحماية البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية، وتبادل المعلومات بشأن المشتبه بهم وشبكات التواصل العابرة للحدود.

وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة عدم تحميل المواطنين العرب أو المجتمعات المسلمة مسؤولية جماعية عن أفعال المتطرفين، مؤكداً أهمية الاعتماد على الأدلة في الملاحقات الأمنية وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية لمواجهة التجنيد.

وخلص التقرير إلى أن مواجهة تهديد "داعش" لا تقتصر على إحباط الهجمات المحتملة، بل تتطلب أيضاً تفكيك شبكات الاستقطاب والتجنيد، وتعطيل قنوات الدعم الخارجي، والتصدي للدعاية المتطرفة قبل تحولها إلى أعمال عنف.