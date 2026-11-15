المواطنون يرتّبون حياتهم على قاعدة "الضروري فقط"

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أظهرت جولة ميدانية أجراها " " أن الضغوط المعيشية دفعت معظم المواطنين إلى تقليص مشترياتهم من السوبرماركت إلى حدّها الأدنى، فلم يعد في سلالهم سوى الخبز والأرز والبرغل والزيت والسكر والبيض والعدس، فيما غابت الكماليات، من حلويات ومكسّرات وعصائر جاهزة ولحوم حمراء، إلا عند الحاجة القصوى.ولم يكن القطاع الصحي بمنأى عن هذا التقشف، إذ تخلّى كثيرون عن بوالص التأمين وتوقفوا عن إجراء الفحوصات الدورية، ولا يتوجهون إلى الطبيب أو المستشفى إلا في الحالات الطارئة. وتنسجم هذه الصورة مع معطيات نقابية سابقة تشير إلى أن قرابة 55% من اللبنانيين خارج التغطية الصحية.وتتقاطع هذه الشهادات مع أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي أجرته بدعم من منظمة وبرنامج الأغذية العالمي، وأُعلنت نتائجه قبل أيام. وبحسب التحليل، يواجه أكثر من مليون شخص في ، أي 21% من السكان الذين شملهم التحليل، مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.15 مليون بحلول منتصف عام 2027.وحذّرت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في لبنان أليسون أومان لاوي من أن "وراء هذه الأرقام أسراً تستنفد ما تبقى لديها من خيارات"، مشيرة إلى أن الاعتماد على المدخرات والاقتراض وخفض النفقات بدأ ينفد لدى كثيرين. وتتركّز الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في الجنوب وعكار وبعلبك .