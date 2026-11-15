تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اليونيفيل سلّمت بلدية برج الملوك ملعبا رياضيا

Lebanon 24
15-11-2026 | 12:54
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اليونيفيل سلّمت بلدية برج الملوك ملعبا رياضيا
اليونيفيل سلّمت بلدية برج الملوك ملعبا رياضيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 سلّم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، رئيس بلدية برج الملوك الياس سليمان، مفتاح الملعب الرياضي الذي تولّت الكتيبة الإسبانية تجهيزه وإعادة تأهيله، لتوفير مساحة آمنة لأبناء البلدة والمنطقة لممارسة الرياضة.

Advertisement

وأقيم حفل التسليم في مبنى "نادي الشعلة" في البلدة، في حضور عدد من الضباط والأفراد في وحدة التعاون المدني العسكري، وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الأهالي. وتخلّله إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وتوقيع وثيقة التسليم من الجانبين.

وألقى سليمان كلمة أعرب فيها عن تقديره للمبادرة، وقال: "على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّت بها منطقتنا جراء الحرب، ما زلنا متمسكين بالنظرة الإيجابية إلى المستقبل، ونثمّن عالياً وقوف الدول الصديقة إلى جانبنا، وفي مقدمتها إسبانيا التي لم تتخلّ عنا في أحلك الظروف، فكل الشكر والتقدير لها".

وفي الختام، قدّم سليمان درعًا تكريمية إلى قائد القطاع الشرقي، ثم أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

مواضيع ذات صلة
روسيا تعود إلى الملاعب.. والعالم الرياضي ينقسم
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم بحث مع وزير المال في مستحقات أصحاب الأملاك المشغولة من قوات "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تقدّم دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا" من جهة تل النحاس باتجاه الساتر الترابي عند أطراف بلدة برج الملوك
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انطلاق تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني من مركز برج الملوك باتجاه نقطة مُستحدثة عند أطراف بلدة ديرميماس بعد تقدم قوة معادية باتجاههم
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24

أعضاء المجلس البلدي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

الإسبانية

المستقبل

مارتينيز

إسبانيا

الرياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-11-15
Lebanon24
15:30 | 2026-11-15
Lebanon24
15:00 | 2026-11-15
Lebanon24
14:00 | 2026-11-15
Lebanon24
13:30 | 2026-11-15
Lebanon24
13:24 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24