اليونيفيل سلّمت بلدية برج الملوك ملعبا رياضيا

سلّم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز ، رئيس بلدية برج الملوك الياس سليمان، مفتاح الملعب الرياضي الذي تولّت الكتيبة تجهيزه وإعادة تأهيله، لتوفير مساحة آمنة لأبناء البلدة والمنطقة لممارسة الرياضة.

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وأقيم حفل التسليم في مبنى "نادي الشعلة" في البلدة، في حضور عدد من الضباط والأفراد في وحدة التعاون المدني العسكري، وأعضاء وعدد من الأهالي. وتخلّله إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع وتوقيع وثيقة التسليم من الجانبين.



وألقى سليمان كلمة أعرب فيها عن تقديره للمبادرة، وقال: "على الرغم من الظروف الصعبة التي مرّت بها منطقتنا جراء الحرب، ما زلنا متمسكين بالنظرة الإيجابية إلى ، ونثمّن عالياً وقوف الدول الصديقة إلى جانبنا، وفي مقدمتها التي لم تتخلّ عنا في أحلك الظروف، فكل الشكر والتقدير لها".



وفي الختام، قدّم سليمان درعًا تكريمية إلى قائد القطاع الشرقي، ثم أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.