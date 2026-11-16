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لبنان

لقاءات موسّعة للمبعوث الأميركي في بيروت اليوم وبن فرحان التقى عون وسلام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-11-2026 | 01:00
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لقاءات موسّعة للمبعوث الأميركي في بيروت اليوم وبن فرحان التقى عون وسلام
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تتجه الأنظار اليوم الاثنين الى الجولة، التي يبدأها المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز في لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي بكبار المسؤولين اللبنانيين، «لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ «الإطار الثلاثي»، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ حزب الله وإيران»، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت.
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كما سيلتقي والتز «بالشركاء في الأمم المتحدة، لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية».
ومن المفترض أن تحرك هذه الزيارة ملف بديل «اليونيفل» ، على بُعد نحو شهر ونصف الشهر من انتهاء مهام القوات الدولية، من دون تبلور اتفاق دولي لبناني حول القوات التي ستخلفها، وما ستكون مهامها.
وتأتي الزيارة قبل ايام من بدء مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل مشاوراته المغلقة بشأن تنفيذ القرار 1701 وترتيبات ما بعد اليونيفيل. وهي محطة لبدء التداول وتظهير المواقف، فيما يبقى الحسم رهناً بتوافق لم يُعلن نضوجه، وسط تمسّك لبنان بالمظلة الأممية ودفع واشنطن نحو تكريس اتفاق الإطار أساساً للمرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يجري والتز اليوم وغداً لقاءات مع الرؤساء جوزاف عون ونبيه يري ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسط معلومات ترجّح طرح نموذج شبيه بالقوّة المتعدّدة الجنسيّات والمراقبين في سيناء بدفع أميركي، إلى حصرية السلاح والتحقيقات في الملفات الأمنية التي تعيد طرح السؤال بقوة حول قدرة سلطة الدولة وحدودها. كما أن المعلومات تشير إلى أن زيارة والتز لا تقتصر على البحث في ما بعد اليونيفيل بل هي للدفع باتجاه تحويل صيغة الإطار إلى قرار دولي.
وقالت مصادر وزارية ان الرؤساء قطعوا شوطاً على طريق التوصل إلى مقاربة سياسية موحدة في البحث عن بديل لـ«يونيفيل». وهذا ما أكده الرئيس بري في تصريح مقتضب مفضّلاً عدم التوسع بمضامينها استباقاً لما سيحمله والتز معه، ليكون «بوسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، وعندها نحدد موقفنا»؛ لأن لا مصلحة بالاستعجال بحرق المراحل قبل أوانها وخواتيمها.
وأكدت المصادر أن ما يهم الرؤساء الإصرار على إيجاد آلية بديلة لـ«يونيفيل»، شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وقالت إنهم توافقوا، كما أصبح واضحاً، على الإطار العام للمقاربة التي أعدوها لطرحها على والتز، على أن يشكل التمسك بالقرار 1701 قاعدة ارتكاز لها، وهذا ما شدد عليه عون لدى استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، وهو بهذا يتلاقى كلياً مع بري وسلام بإصرارهما على التمسك بالقرار.
داخليا، يواصل مساعد وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان لقاءاته في لبنان في اطار المواكبة العربية للوضع اللبناني. وكان التقى بعيد وصوله مساء السبت رئيس الحكومة نواف سلام بحضور السفير السعودي في بيروت فهد الدوسري، وأمس استقبله رئيس الجمهورية جوزف عون على ان يلتقي الرئيس نبيه بري اليوم .  وسيبقى بن فرحان في بيروت أياماً عدة يجري خلالها سلسلة لقاءات.




المصدر: لبنان 24
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