بعد الخسارة المدوية في انتخابات نقابة المحامين.. صمت ومراجعة داخل القوات والكتائب

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يسود صمت لافت في كل من " " و" "عقب نتائج انتخابات ، التي حملت خسارة مرشحي الحزبين، خلافاً للتوقعات والحسابات التي سبقت الاستحقاق.وفيما لم يصدر عن الفريقين أي موقف واضح حيال النتائج، تشير المعطيات إلى أن المرحلة الحالية تشهد مراجعة داخلية دقيقة لما جرى خلال العملية ، في محاولة لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة وتحديد المسؤوليات.وبحسب المعلومات، فإن المراجعة تتركز بصورة أساسية على ما حصل داخل اللوائح خلال عملية الاقتراع، ولا سيما عمليات التشطيب التي طالت أسماء مرشحين، وما إذا كان بعض المقترعين المحسوبين على الحزبين قد خالفوا التوجهات المتفق عليها، أو أن خروقات حصلت في الالتزام باللوائح التي جرى العمل على تأمين الدعم لها.وتسعى القيادتان إلى تحديد مكامن الخلل في إدارة المعركةغ الانتخابية، ومعرفة ما إذا كانت هناك أصوات ذهبت في اتجاهات مختلفة عما كان متوقعاً، أو أن عمليات التشطيب جرت نتيجة حسابات واعتبارات داخلية لم تكن ظاهرة قبل صدور النتائج.ولا تقتصر المراجعة على قراءة الأرقام والنتائج، بل تشمل أيضاً تقييم طريقة إدارة الاستحقاق والتنسيق بين الجهات المعنية، ومدى الالتزام بالتفاهمات التي سبقت الانتخابات، خصوصاً أن خسارة المرشحين أعادت طرح علامات استفهام حول قدرة الحزبين على ضبط الأصوات المؤيدة لهما داخل النقابة.وفي انتظار انتهاء هذه المراجعة، يبقى الصمت سيد الموقف في الحزبين، وسط ترقب لما ستكشفه الخلاصات الداخلية، وما إذا كانت ستفضي إلى تحديد مسؤوليات أو استخلاص دروس تتصل بطريقة خوض الاستحقاقات النقابية المقبلة.