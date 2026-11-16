تصعيد مرتقب في الإدارة العامة: إضراب الخميس وإقفال الجمعة

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تتجه إلى تصعيد تحركاتها الاحتجاجية خلال الأسبوع الحالي، في ظل استمرار الخلاف مع الدولة حول المطالب الوظيفية والمعيشية، وعدم إقرار بدل النقل الذي يشكّل أحد أبرز الملفات العالقة بالنسبة إلى الموظفين.وفي هذا السياق، كشف رئيس الرابطة رائد لـ" " أن البرنامج المقرر لهذا الأسبوع يتضمن تنفيذ إضراب يوم الخميس، على أن يُستكمل يوم الجمعة بإقفال بشكل تام، في خطوة احتجاجية على ما وصفه باستمرار تجاهل الدولة لمطالب موظفي وعدم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة أوضاعهم.ويأتي هذا التصعيد في وقت لا تزال فيه مطالب العاملين في القطاع العام تنتظر المعالجة، وسط اعتراض على عدم إقرار بدل النقل، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الموظفين، ولا سيما في ظل كلفة الانتقال اليومية إلى مراكز العمل.وبحسب حمادة، فإن استمرار التعاطي الرسمي مع هذا الملف من دون استجابة دفع الرابطة إلى المضي في خطوات تصعيدية، ما يضع انتظام العمل في الإدارات العامة أمام اختبار جديد، مع ترقب انعكاس الإضراب والإقفال على معاملات المواطنين ومصالحهم خلال يومي الخميس والجمعة.