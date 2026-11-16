تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إيجابية مع "وقف التنفيذ"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-11-2026 | 02:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إيجابية مع وقف التنفيذ
إيجابية مع وقف التنفيذ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد العلاقة بين إيران والسلطة السياسية في لبنان تقدماً مقبولاً، بالرغم من استمرار التباينات السياسية حيال عدد من الملفات المرتبطة بالواقع اللبناني والتطورات الإقليمية.
Advertisement
وبحسب المعطيات، فإن هذا التقدم ليس وليد الأيام القليلة الماضية، إنما يعود إلى أسابيع عدة، إذ كان من المفترض أن يترجم بجملة من الخطوات العملية التي تعكس رغبة الطرفين في تحسين العلاقة بين بيروت وطهران، إلا أن هذه الخطوات أُجّلت إلى أجل غير معلوم، من دون أن يعني ذلك تراجعاً عما تحقق على صعيد العلاقة بين الجانبين.
ويبدو أن طبيعة التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة ستحدد توقيت استئناف هذا المسار وإمكان ترجمته على المستوى الرسمي في المرحلة المقبلة.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: محادثات "إيجابية وبنّاءة" مع إيران عبر وسطاء
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي عن لقائه مع روبيو: "إيجابي وصريح"
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مع نظرة إيجابية.. "موديز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B3"
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول أميركي: روسيا تبدي مؤشرات إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التطورات الإقليمية

حسين ال

بيروت

طهران

إيران

العلا

إيرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-11-16
Lebanon24
07:01 | 2026-11-16
Lebanon24
07:00 | 2026-11-16
Lebanon24
06:32 | 2026-11-16
Lebanon24
06:24 | 2026-11-16
Lebanon24
06:17 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24