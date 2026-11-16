إيجابية مع "وقف التنفيذ"

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تشهد العلاقة بين والسلطة السياسية في تقدماً مقبولاً، بالرغم من استمرار التباينات السياسية حيال عدد من الملفات المرتبطة بالواقع اللبناني والتطورات الإقليمية.وبحسب المعطيات، فإن هذا التقدم ليس وليد الأيام القليلة الماضية، إنما يعود إلى أسابيع عدة، إذ كان من المفترض أن يترجم بجملة من الخطوات العملية التي تعكس رغبة الطرفين في تحسين العلاقة بين وطهران، إلا أن هذه الخطوات أُجّلت إلى أجل غير معلوم، من دون أن يعني ذلك تراجعاً عما تحقق على صعيد العلاقة بين الجانبين.ويبدو أن طبيعة التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة ستحدد توقيت استئناف هذا المسار وإمكان ترجمته على المستوى الرسمي في المرحلة المقبلة.