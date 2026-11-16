تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نحور وندور ونعود إلى النقطة ذاتها... فمن يتنازل أولًا؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
16-11-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نحور وندور ونعود إلى النقطة ذاتها... فمن يتنازل أولًا؟
نحور وندور ونعود إلى النقطة ذاتها... فمن يتنازل أولًا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نحور وندور، ونعود في نهاية المطاف إلى النقطة ذاتها، وكأن لبنان يدور في حلقة مفرغة لا يستطيع الخروج منها، مهما تبدّلت الظروف وتغيّرت المواقف وتكاثرت المبادرات والوساطات. وهذه النقطة هي اليوم موضع خلاف عميق بين اللبنانيين حول ترتيب الأولويات: هل ينبغي أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي أي بحث في مسألة سلاح "حزب الله"، أم أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو المدخل الضروري لأي تسوية، وأي محاولة جدية لإعادة بناء الدولة؟
Advertisement
ففريق من اللبنانيين يرى أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، وإعادة الإعمار، تشكّل جميعها شروطًا لا يمكن تجاوزها قبل الانتقال إلى البحث في مصير سلاح "حزب الله". وهذا تحديدًا ما أعاد الشيخ نعيم قاسم تأكيده في مناسبة يوم الشهيد، عندما وضع الانسحاب الإسرائيلي في مقدمة الأولويات، معتبرًا أن الحديث عن سلاح المقاومة قبل تحقيق هذه المطالب هو حديث في غير أوانه.
وفي المقابل، هناك فريق آخر يعتبر أن حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية ليست ورقة تفاوضية يمكن تأجيلها إلى حين توافر الظروف الإقليمية المناسبة، وهي ليست مطلبًا إسرائيليًا أو أميركيًا يمكن التعامل معه على قاعدة الاستجابة للضغوط الخارجية، بل هي في الأساس مطلب لبناني سيادي، يرتبط مباشرة بمفهوم الدولة وبقدرتها على حماية جميع مواطنيها، وعلى احتكار قرار الحرب والسلم. ومن وجهة نظر هذا الفريق، لا يمكن مطالبة المجتمع الدولي بإعادة ثقته بلبنان، ولا مطالبة المستثمرين بضخ أموالهم في اقتصاده، فيما لا تزال الدولة عاجزة عن بسط سلطتها الكاملة على أراضيها وقراراتها الأمنية والعسكرية.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. فكل فريق يتمسّك بأولويته، ويريد من الفريق الآخر أن يقدّم التنازل الأول. الفريق الذي يربط البحث في السلاح بالانسحاب الإسرائيلي يسأل عن الضمانات التي تمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها واحتلالها أجزاء من الأراضي اللبنانية بعد تسليم السلاح. أما الفريق الذي يضع حصرية السلاح في المقدمة فيسأل بدوره عن الضمانات التي تحول دون جرّ لبنان مجددًا إلى حرب لا يملك قرارها، وعن المدة التي يمكن أن تبقى فيها الدولة معلّقة على شرط الانسحاب الإسرائيلي، في ظل واقع إقليمي لا يملك لبنان القدرة على التحكم بمساراته.
لكن ثمة حقيقة لا يجوز القفز فوقها، وهي أن لا الانسحاب الإسرائيلي يعفي الدولة من مسؤولية استعادة قرارها السيادي، ولا حصرية السلاح تعني أن لبنان يستطيع التغاضي عن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية. فالمسألتان متلازمتان في أي مقاربة وطنية جدية، وإن كان الاختلاف قائمًا على ترتيب الخطوات وآليات التنفيذ والضمانات المطلوبة.
والأخطر أن استمرار هذا الاشتباك السياسي حول الأولويات يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار صعب. فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مطالبان بإدارة هذا الملف باعتباره قضية وطنية تتصل بمستقبل لبنان، لا باعتباره مجرد استحقاق ينتظر تبدّل المواقف الإقليمية أو نضوج الظروف الدولية. فالدولة لا تستطيع أن تبقى في موقع المتفرّج، ولا أن تكتفي بإدارة الخلاف بين اللبنانيين، فيما تتسع الهوة بين الالتزامات التي أعلنتها والوقائع التي يفترض أن تترجمها على الأرض.
ثم إن هناك بُعدًا اقتصاديًا لا يقل أهمية عن البُعد السيادي. فلبنان الذي يحتاج إلى استثمارات خارجية، وإلى مساعدات لإعادة الإعمار، وإلى استعادة ثقة الدول والمؤسسات المالية، لا يستطيع أن يطلب من الآخرين التعامل معه كدولة مستقرة، فيما لا يزال قرار الحرب والسلم موضع نزاع داخلي. فالمستثمر لا يبحث فقط عن فرص الربح، بل عن بيئة سياسية وأمنية وقانونية مستقرة، وعن دولة قادرة على حماية استثماراته وضمان استمرارية مؤسساتها. ومن هنا، فإن حصرية السلاح ليست مجرد عنوان سياسي أو دستوري، بل هي أيضًا مدخل أساسي لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يقوّض أي محاولة لإقناع اللبنانيين بأن الدولة أصبحت قادرة على توفير الحماية الكاملة لهم. ولذلك، فإن مسؤولية الدولة تقتضي العمل على مسارين متوازيين: ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية والسياسية الممكنة لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، بالتوازي مع تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
أما الاكتفاء بتبادل الشروط، فهو أمر لن يؤدي إلا إلى تمديد الأزمة. فليس مطلوبًا من اللبنانيين أن يتفقوا على كل شيء قبل البدء بالحل، لكن المطلوب أن يتفقوا على أن استمرار الوضع القائم لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن الدولة لا يمكن أن تستعيد دورها فيما قرارها الأمني والعسكري موزّع بين مرجعيات متعددة.
لقد دفع لبنان أثمانًا باهظة نتيجة الحروب والتجاذبات الإقليمية، ولم يعد يحتمل أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو صندوق بريد لتبادل الرسائل. ومن حق اللبنانيين أن يسألوا: إلى متى سيبقى مصيرهم معلّقًا على تفاهمات لا يشاركون في صنعها، وعلى أولويات لا يتفقون عليها، فيما تتراجع قدرتهم على العيش بأمان واستقرار؟
فالمسألة ليست من ينتصر في سجال الأولويات، ولا من يفرض شروطه على الآخر. المسألة هي ما إذا كان اللبنانيون مستعدين للانتقال من منطق الشروط المتبادلة إلى منطق الدولة، ومن سياسة شراء الوقت إلى سياسة اتخاذ القرارات. وإلا فإننا سنبقى نحور وندور، ونعود في كل مرة إلى النقطة نفسها، فيما الوقت الذي يخسره لبنان ليس تفصيلًا سياسيًا، بل خسارة إضافية من رصيده الوطني والاقتصادي والسيادي.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
فرنسا تخطف صدارة مجموعتها بنقاط تركيا في دوري الامم
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان حذرتا من مخاطر عمل السفارات في كييف والقرار يعود إلى الدول ذاتها
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: العلة هي ذاتها عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الإتفاقات
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد السوري: التكامل بين البلدين لا يعني ان يتنازل اي بلد عن مميزاته
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-11-16
Lebanon24
07:01 | 2026-11-16
Lebanon24
07:00 | 2026-11-16
Lebanon24
06:32 | 2026-11-16
Lebanon24
06:24 | 2026-11-16
Lebanon24
06:17 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24