عز الدين: البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة

Advertisement

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين خلال الحفل التكريمي الحاشد الذي نظمه في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة كفرتبنيت أن لم تنشأ من فراغ، بل كانت وليدة والعدوان على ، مشيراً إلى أن بداياتها تعود إلى عام 1982، مع الاجتياح الإسرائيلي، ولولا هذا الاجتياح لما نشأ حزب الله، ولما وُجدت المقاومة بهذا الشكل. وأضاف أن الاحتلال أوجد ردّ فعل طبيعي لمواجهته، انطلاقاً من واجب التصدي لهذا العدو ومقاتلته، بفتوى من الإمام الخميني (قدس سره)، ذلك الإمام الذي انتصر في ثورته وما زالت بركاتها تعم العالم .وهو الذي أعلن أن كل قادر على حمل السلاح يجب عليه أن يذهب ويقاتل، من دون أن يتحدث عن توازن الإمكانات ودعا إلى المبادرة والجهاد في سبيل الله.ولفت عز الدين إلى أن هذه المقاومة هي التي حققت الأمن والاستقرار والردع للبنان، وهي اليوم تعيد التأكيد أن خيارها هو الخيار الأسلم والأجدى والأفضل والأقل كلفة على لبنان وشعبه، رغم كل المرارات التي نعيشها ونشاهدها، لأن هذا العدو لا يعرف سوى الإجرام. وأكد أن العدو الإسرائيلي فشل في الميدان، وأثبت عجزه عن تحقيق أهدافه، سواء في فلسطين أو في لبنان، مشيراً إلى وجود فرق كبير بين القتل والقتال؛ فالقتل من طرف واحد والقتال يكون بين طرفين يتواجهان في الميدان. وهذا ما فعله العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان بقتله المدنيين الابرياء وتدمير المباني السكنية وتجريف القرى. أماالقتال في الميدان، فلم تُهزم في غزة، ولم تُهزم المقاومة في لبنان، والدليل أن حماس التي أراد العدو إنهاءها ما زالت موجودة، وحزب الله الذي أرادوا إلغاءه من الوجود ما زال موجوداً ومستمراً وقوياً وحاضراً وجاهزاً.وأكد أن المقاومة، رغم كل ما جرى لها من إستشهاد قادتها وتدمير القدرات ما زالت تمنع العدو من مزيد من التوسع واحتلال المزيد من الارض متسائلاً: لو انتهت المقاومة وفقدت قدرتها، لتحرك العدو في أي لحظة وفي أي مكان يقرر التوجه إليه؟ وذكّر بما جرى عام 1982، كيف استطاع العدو الإسرائيلي، خلال أيام قليلة، وفي أقل من أسبوع، الوصول إلى العاصمة . وشدد على أن الحريصين على قيام دولة عادلة وقادرة تحمي شعبها، وعلى السلم الأهلي، يدركون أن هذه المقاومة التي انتصرت عام 2000 أسهمت، خلال هذه الفترة، في تأمين الاستقرار والأمن للجميع، ولكل أبناء هذا الوطن.وقال عز الدين إن المقاومة التي يريدون انتزاع سلاحها اليوم استجابة لشروط العدو وبعض الداخل الذي يتماهى معه، تؤكد بصراحة أن خيارها هو الأقل كلفة من أي خيار آخر، مستحضراً خيار التسوية في فلسطين وما آلت إليه الأمور، حيث لم يتحقق قيام دولة فلسطينية، فيما يسيطر المستوطنون على ، ويُترك الشعب الفلسطيني مكبّل اليدين. ورأى أن كلفة المفاوضات المباشرة مع هذا العدو وما أنتجته خلال ستة أشهر، تفوق بأضعاف مضاعفة ما استطاع العدو تحقيقه في الميدان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاتفاق والتفاهم الأول عام 2024، إذ إن ما فعله العدو بعد ذلك التفاهم كان، بحسب قوله، أضعافاً مضاعفة ما عجز عن تحقيقه في الميدان.وأضاف أن السلطة السياسية الحاكمة ظنت أن العدو الإسرائيلي قد يقدم تنازلات للمفاوضين اللبنانيين، لكنها صُدمت ووجدت نفسها أمام مأزق سياسي كبير، بعدما لم يحقق العدو شيئاً مما كان يُؤمَل منه، الأمر الذي أعطى استجابة حقيقية وفعلية لبقاء المقاومة وضرورةعدم المساس بها. وأكد أن المفاوضات المبا شرةوالعلاقات الدولية وتحالفات لبنان واصدقاءه لم تحقق شيئاً، فيما يمعن العدو قتلاً وتدميراً. وبالتالي، فإن على هذه السلطة أن تتراجع عن القرارات التي تتخذها، وأن تعود إلى أهلها وشعبها، وأن تستفيد من القدرات التي يملكها هذا البلد.وأشار عز الدين إلى أن هذه المفاوضات جعلت السيادة مستباحة جواً وبراً وبحراً، وشرعنت، بحسب وصفه، الوجود الإسرائيلي للبقاء ومواصلة القتل، بدلاً من العمل على إخراج العدو من الأرض التي يحتلها. وتوجه إلى السلطة السياسية بالقول: عليكم أن تدركوا أن هذا البلد يحتاج إلى مزيد من التفاهم الوطني، وإلى مزيد من الشراكة الوطنية والحوار والتفاهم بين المكونات الوطنية ، لأن التفاهم الوطني هو أحد أوجه المقاومة.وشدد على اهمية الوفاق، والإيجابية تجاه أي خطوة تقدم عليها السلطة من أجل حماية الوطن وتقوية الدولة العادلة، مؤكداً أن هذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة الوطنية الحقيقية. وتوجه إلى شركاء الوطن الذين يراهنون على العدو أو على الاستقواء بالخارج أو على ضعف المقاومة في الداخل، بالقول إن لبنان لا يمكن أن يُحكم إلا بالتفاهم والشراكة، لأن أي طرف، مهما بلغت قوته وقدراته، لا يستطيع أن يفرض أي أمر في هذا البلد بمعزل عن مكوناته وشعبه.