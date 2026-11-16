تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عز الدين: البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة

Lebanon 24
16-11-2026 | 02:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عز الدين: البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة
عز الدين: البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين خلال الحفل التكريمي الحاشد الذي نظمه حزب الله في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة كفرتبنيت أن المقاومة لم تنشأ من فراغ، بل كانت وليدة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيراً إلى أن بداياتها تعود إلى عام 1982، مع الاجتياح الإسرائيلي، ولولا هذا الاجتياح لما نشأ حزب الله، ولما وُجدت المقاومة بهذا الشكل. وأضاف أن الاحتلال أوجد ردّ فعل طبيعي لمواجهته، انطلاقاً من واجب التصدي لهذا العدو ومقاتلته، بفتوى من الإمام الخميني (قدس سره)، ذلك الإمام الذي انتصر في ثورته وما زالت بركاتها تعم العالم .وهو الذي أعلن أن كل قادر على حمل السلاح يجب عليه أن يذهب ويقاتل، من دون أن يتحدث عن توازن الإمكانات ودعا إلى المبادرة والجهاد في سبيل الله.
Advertisement

ولفت عز الدين إلى أن هذه المقاومة هي التي حققت الأمن والاستقرار والردع للبنان، وهي اليوم تعيد التأكيد أن خيارها هو الخيار الأسلم والأجدى والأفضل والأقل كلفة على لبنان وشعبه، رغم كل المرارات التي نعيشها ونشاهدها، لأن هذا العدو لا يعرف سوى الإجرام. وأكد أن العدو الإسرائيلي فشل في الميدان، وأثبت عجزه عن تحقيق أهدافه، سواء في فلسطين أو في لبنان، مشيراً إلى وجود فرق كبير بين القتل والقتال؛ فالقتل من طرف واحد والقتال يكون بين طرفين يتواجهان في الميدان. وهذا ما فعله العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان بقتله المدنيين الابرياء وتدمير المباني السكنية وتجريف القرى. أماالقتال في الميدان، فلم تُهزم حماس في غزة، ولم تُهزم المقاومة في لبنان، والدليل أن حماس التي أراد العدو إنهاءها ما زالت موجودة، وحزب الله الذي أرادوا إلغاءه من الوجود ما زال موجوداً ومستمراً وقوياً وحاضراً وجاهزاً.

وأكد أن المقاومة، رغم كل ما جرى لها من إستشهاد قادتها وتدمير القدرات ما زالت تمنع العدو من مزيد من التوسع واحتلال المزيد من الارض متسائلاً: لو انتهت المقاومة وفقدت قدرتها، لتحرك العدو في أي لحظة وفي أي مكان يقرر التوجه إليه؟ وذكّر بما جرى عام 1982، كيف استطاع العدو الإسرائيلي، خلال أيام قليلة، وفي أقل من أسبوع، الوصول إلى العاصمة بيروت. وشدد على أن الحريصين على قيام دولة عادلة وقادرة تحمي شعبها، وعلى السلم الأهلي، يدركون أن هذه المقاومة التي انتصرت عام 2000 أسهمت، خلال هذه الفترة، في تأمين الاستقرار والأمن للجميع، ولكل أبناء هذا الوطن.

وقال عز الدين إن المقاومة التي يريدون انتزاع سلاحها اليوم استجابة لشروط العدو وبعض الداخل الذي يتماهى معه، تؤكد بصراحة أن خيارها هو الأقل كلفة من أي خيار آخر، مستحضراً خيار التسوية في فلسطين وما آلت إليه الأمور، حيث لم يتحقق قيام دولة فلسطينية، فيما يسيطر المستوطنون على الضفة الغربية، ويُترك الشعب الفلسطيني مكبّل اليدين. ورأى أن كلفة المفاوضات المباشرة مع هذا العدو وما أنتجته خلال ستة أشهر، تفوق بأضعاف مضاعفة ما استطاع العدو تحقيقه في الميدان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الاتفاق والتفاهم الأول عام 2024، إذ إن ما فعله العدو بعد ذلك التفاهم كان، بحسب قوله، أضعافاً مضاعفة ما عجز عن تحقيقه في الميدان.

وأضاف أن السلطة السياسية الحاكمة ظنت أن العدو الإسرائيلي قد يقدم تنازلات للمفاوضين اللبنانيين، لكنها صُدمت ووجدت نفسها أمام مأزق سياسي كبير، بعدما لم يحقق العدو شيئاً مما كان يُؤمَل منه، الأمر الذي أعطى استجابة حقيقية وفعلية لبقاء المقاومة وضرورةعدم المساس بها. وأكد أن المفاوضات المبا شرةوالعلاقات الدولية وتحالفات لبنان واصدقاءه لم تحقق شيئاً، فيما يمعن العدو قتلاً وتدميراً. وبالتالي، فإن على هذه السلطة أن تتراجع عن القرارات التي تتخذها، وأن تعود إلى أهلها وشعبها، وأن تستفيد من القدرات التي يملكها هذا البلد.

وأشار عز الدين إلى أن هذه المفاوضات جعلت السيادة مستباحة جواً وبراً وبحراً، وشرعنت، بحسب وصفه، الوجود الإسرائيلي للبقاء ومواصلة القتل، بدلاً من العمل على إخراج العدو من الأرض التي يحتلها. وتوجه إلى السلطة السياسية بالقول: عليكم أن تدركوا أن هذا البلد يحتاج إلى مزيد من التفاهم الوطني، وإلى مزيد من الشراكة الوطنية والحوار والتفاهم بين المكونات الوطنية اللبنانية، لأن التفاهم الوطني هو أحد أوجه المقاومة.

وشدد على اهمية الوفاق، والإيجابية تجاه أي خطوة تقدم عليها السلطة من أجل حماية الوطن وتقوية الدولة العادلة، مؤكداً أن هذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة الوطنية الحقيقية. وتوجه إلى شركاء الوطن الذين يراهنون على العدو أو على الاستقواء بالخارج أو على ضعف المقاومة في الداخل، بالقول إن لبنان لا يمكن أن يُحكم إلا بالتفاهم والشراكة، لأن أي طرف، مهما بلغت قوته وقدراته، لا يستطيع أن يفرض أي أمر في هذا البلد بمعزل عن مكوناته وشعبه.
مواضيع ذات صلة
عز الدين تدعو إلى تخصيص 30% من مقاعد الهيئة الوطنية للإعلام للنساء
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان للرئيس عون: لا قيام للبنان إلا بتضامن وطنيّ
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لا يُمكن القبول بفريق سلطة يُريد أنّ يحكم ولو فوق المقابر
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين تقدّمت باقتراح قانون لإلغاء شرط العزوبية للالتحاق بالسلك الخارجيّ
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

الاحتلال

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-11-16
Lebanon24
07:01 | 2026-11-16
Lebanon24
07:00 | 2026-11-16
Lebanon24
06:32 | 2026-11-16
Lebanon24
06:24 | 2026-11-16
Lebanon24
06:17 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24