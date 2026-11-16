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لبنان

فياض: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية

Lebanon 24
16-11-2026 | 03:00
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اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض خلال الاحتفال الذي اقامه حزب الله في بلدة الزرارية بمناسبة يوم الشهيد وذكرى شهداء بلدة الزرارية أن حصيلة الأشهر الماضية من إستمرار الإحتلال الإسرائيلي في ظل جولات التفاوض المتلاحقة التي لا طائل منها والتي أثبتت عبثيتها واستغلالها من قبل الإسرائيلي لتغطية ممارساته واحتلاله، تفرض على السلطة اللبنانية، الخروج من "إتفاق الإطار" بدل العمل على تعويمه وإعطائه طابعاً أممياً من قبل مجلس الأمن بطلب من الحكومة اللبنانية  والتفريط عملياً بالقرار الدولي ١٧٠١ الذي يجب أن تتمسك به، وباتفاق ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٢٤ الذي يحدد آلية تطبيقية له، والذي يفرض جدولاً زمنياً للإنسحاب الإسرائيلي من أرضنا.
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وأكد أن من المعروف جيداً أن الولايات المتحدة الأميركية تتحكم بالمؤسسات الدولية، لكن ذلك لا يبرر أن تتحكم بالسلطة اللبنانية، وأن ترضخ هذه السلطة لها، وأن تندفع لشرعنة إتفاق الإطار دولياً بوصفه مصلحة لبنانية، وهو ليس كذلك على الإطلاق، بل هو يطيح بالمصالح اللبنانية بصورة جذرية، وهو يتناقض مع إتفاق الطائف الذي حدد إتفاقية الهدنة في ١٩٤٩ سقفاً للموقف اللبناني إتجاه أية إجراءات مع العدو الصهيوني، ويتعارض مع مقدمة الدستور التي جعلت من العيش المشترك بهدف حماية السلم الأهلي شرطاً لشرعية السلطة ومقوِّماً وجودياً للدولة اللبنانية، ويتعارض كذلك مع الدستور اللبناني من ناحية القواعد التي يتم على أساسها إبرام الإتفاقات والمعاهدات الدولية وهو يتعارض أيضاً مع القوانين اللبنانية النافذة، التي تنص على إعتبار الكيان الإسرائيلي عدواً لا يجوز الإعتراف به أو مخاطبته مباشرة أو التعامل معه. ويتعارض أيضاً إتفاق الإطار تعارضاً صارخاً مع ميثاق الأمم المتحدة وإتفاقيات جنيف والقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تنص على حق الدفاع عن النفس وتقرير المصير وبطلان المعاهدات التي تُفرض بالإحتلال والإكراه.

وشدد على أن زيادة على كل ذلك، يشكل إتفاق الإطار نموذجاً واضحاً لأسوأ اداء تفاوضي يمكن أن تقدم عليه دولة سيدة في الدفاع عن مصالحها في مواجهة عدو محتل، من ناحية أن الإتفاق لا يتضمن أي إلتزام إسرائيلي واضح بالإنسحاب من أرضنا، وجعلت من إلتزامات العدو خطوة لاحقة على إلتزامات غير قابلة للتحقق من قبل السلطة اللبنانية. الأمر الذي وفَّر غطاء للإحتلال وذريعة دائمة لعدم إنسحابه، كما أنه تخلى عن حقه في مقاضاة تجريم العدو وإبادته للقرى، وتعهد بعدم إعمار بيوت المقاومين ومؤسساتهم والكيانات المرتبطة بهم.

وتابع قائلاً إننا كنا نأمل من هذه السلطة اللبنانية أن تقوم بمراجعة تجربتها الفاشلة، فتندفع باتجاه مقاربة جديدة، تعيد صياغة الموقف الوطني اللبناني الذي يجمع بين مواجهة الإحتلال لتحرير الأرض مستفيداً من كل عناصر القوَّة لدى اللبنانيين، وبين حماية الإستقرار الداخلي وإعادة بناء وحدة اللبنانيين.
وأن لا يكون حال هذه السلطة كشارب ماء البحر، كلما أخذ جرعة كلما إزداد عطشاً، وكلما قدَّم تنازلاً، صار أكثر حاجة لتنازلات أخرى لا تنتهي.
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