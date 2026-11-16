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لبنان

بجرمَي إساءة الأمانة والاختلاس.. موقوف في قبضة القوى الأمنية هل وقعتم ضحيته؟

Lebanon 24
16-11-2026 | 03:35
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بجرمَي إساءة الأمانة والاختلاس.. موقوف في قبضة القوى الأمنية هل وقعتم ضحيته؟
بجرمَي إساءة الأمانة والاختلاس.. موقوف في قبضة القوى الأمنية هل وقعتم ضحيته؟ photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه عملاً بإشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف:
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ش. ز. د. (مواليد عام 1975، لبناني)

وذلك للاشتباه في ارتكابه جرمَي إساءة الأمانة والاختلاس.

وبالتحقيق معه من قبل مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، اعترف بإقدامه على الاستيلاء على مبالغ ماليّة من ضحاياه، بحجّة إنجاز معاملات لهم لدى الوزارات أو تسجيل شقق وعقارات وغيرها. كما عُثر في سيّارته على مستندات وأوراق عائدة إلى أشخاص وشركات.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الأشخاص الذين وقعوا ضحيّته أو تعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائيّة على أحد الرقمَين التاليَين: 921115- 05 أو 922173 – 05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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