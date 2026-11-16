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لبنان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شحنة أسلحة لحزب الله في جنتا الحدودية

Lebanon 24
16-11-2026 | 03:58
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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شحنة أسلحة لحزب الله في جنتا الحدودية
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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي ايلا واوية عبر حسابها على “أكس” عن استهداف  شحنة أسلحة في غارة جوية نفّذها سلاح الجو في الجيش الاسرائيلي مساء الاثنين في منطقة جنتا، على الحدود اللبنانية السورية، قال إنها كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان ومخصّصة لحزب الله.
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وقالت أن الشحنة كانت تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للحزب، واستخدامها في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقواته.

وأشارت إلى أن نقل الشحنة جرى عبر منطقة جنتا، التي قال إنها استُخدمت مراراً في السابق لتهريب الأسلحة.

واتهمت في البيان حزب الله بمواصلة استخدام مناطق لبنانية مختلفة لنقل الأسلحة والمقاتلين، معتبراً أن هذه الأنشطة تشكّل خرقاً للتفاهمات وتهديداً لإسرائيل.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لإزالة ما وصفها بالتهديدات، مشدداً على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وعلى استمرار انتشاره في المنطقة وفقاً للتفاهمات.
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