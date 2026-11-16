الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شحنة أسلحة لحزب الله في جنتا الحدودية

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أعلنت المتحدثة باسم الجيش واوية عبر حسابها على “أكس” عن استهداف شحنة أسلحة في غارة جوية نفّذها سلاح الجو في الجيش الاسرائيلي مساء الاثنين في منطقة جنتا، على الحدود ، قال إنها كانت في طريقها من إلى ومخصّصة لحزب الله.وقالت أن الشحنة كانت تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للحزب، واستخدامها في تنفيذ هجمات ضد وقواته.وأشارت إلى أن نقل الشحنة جرى عبر منطقة جنتا، التي قال إنها استُخدمت مراراً في السابق لتهريب الأسلحة.واتهمت في البيان بمواصلة استخدام مناطق لبنانية مختلفة لنقل الأسلحة والمقاتلين، معتبراً أن هذه الأنشطة تشكّل خرقاً للتفاهمات وتهديداً لإسرائيل.وأكدت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لإزالة ما وصفها بالتهديدات، مشدداً على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وعلى استمرار انتشاره في المنطقة وفقاً للتفاهمات.