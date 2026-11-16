Advertisement

أعلنت أن في وحدة كشف شبكة تستغل المحافظ الإلكترونية والحسابات المالية العائدة لمواطنين، لاستخدامها في عمليات تحويل أموال مرتبطة بمواقع ومنصات قمار إلكتروني غير شرعية.وأوضحت أنه بتاريخ 4 تشرين الثاني 2026، أوقف المكتب أحد المتورطين في بلدة عنقون بقضاء ، ويدعى "ق. ن. د." (مواليد 2007، لبناني)، إلى جانب مساعده، فيما صدرت بلاغات بحث وتحرّ بحق عدد من المتورطين الآخرين.وبيّنت التحقيقات أن الشبكة كانت تحصل على محافظ إلكترونية وحسابات مالية لمواطنين، وتسلمها إلى أشخاص خارج يديرون منصات قمار غير شرعية، لاستخدامها في تحويل الأموال مقابل مبالغ مالية.كما تبيّن أن أفراد الشبكة استخدموا هويات أشخاص من دون علمهم لإنشاء حسابات مالية، حيث بلغ عدد الحسابات والمحافظ الإلكترونية المستغلة نحو 100، جرى تجميدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأشارت قوى الأمن إلى أن الموقوف اعترف بما نُسب إليه، فيما تستمر التحقيقات بإشراف المختص، والعمل جارٍ لتوقيف بقية المتورطين.ودعت المواطنين إلى عدم تسليم هوياتهم أو بياناتهم المالية لأشخاص غير موثوقين، تجنباً للاحتيال والاستغلال.