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وبحسب الموقع: "وفقاً لما ذكره، فقد فرّ الحراس في إحدى الليالي هرباً من القتال الدائر في الجوار، وعند عودتهم وجدوا الغرفة خالية. وانتشرت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن عناصر من "الحرس الثوري " نقلوه إلى طهران، مما أثار حيرة الإسرائيليين لعقود؛ غير أن تقارير مستقلة خلصت إلى أن أراد توفي في بلدة النبي شيت عام 1988، وأنه دُفن في قبرٍ يقع في تلك المنطقة. ومع ذلك، اختطف عملاء الموساد الجنرالين الإيرانيين علي رضا أصغري في إسطنبول عام 2006، وعبد الله صابري في دمشق عام 2021، لكنهم لم يحصلوا على أي معلومات استخباراتية ملموسة من أي من العمليتين. وفي أعقاب فشل عملية صابري في تحقيق نتائج، أصدر مدير الموساد ديفيد برنيع أوامره بـ "البدء من الصفر" تقريباً. وفي كانون الأول 2025، اختفى الضابط اللبناني المتقاعد أحمد شكر، شقيق حسن شكر، وتشير الأدلة إلى تورط إسرائيل في ذلك، في إطار سعيها للكشف عن مكان وجود أراد. وفي آذار 2026، نبشت القوات الإسرائيلية قبراً في مقبرة النبي شيت لكنها لم تتوصل إلى شيء. ولاحقاً، ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026 أن خاطفي أراد لم ينقلوه قط إلى ؛ بل يرجح أنهم قتلوه انتقاماً لمقتل حسن شكر في المعركة في تلك الليلة، أو أنهم أطلقوا النار عليه أثناء محاولته الهرب".وتابع الموقع: "بعد كل هذه الأحداث والإخفاقات وعمليات القتل، هناك ثلاثة تدابير حاسمة من شأنها أن تضع حداً للصمت الذي يخيّم على عائلة أراد منذ عام 1988. أولًا، ينبغي على تل أبيب تكليف فيلق العمق التابع للجيش بتنفيذ واحدة من أكثر عمليات القوات الخاصة السرية تعقيدًا وطموحًا. وقبل أن تطأ أي قوات الأرض، سيتعين على محللي الاستخبارات العسكرية تحليل صور الأقمار الصناعية الأميركية والفرنسية التي رُفعت عنها السرية في ثمانينيات القرن الماضي، وخرائط العقارات اللبنانية، وإجراء مقابلات مع سكان الناجين من حقبة حركة أمل عبر جهات محايدة. وستقوم وحدتا ماجلان وإجوز بإغلاق طريق بعلبك السريع والطريق السوري؛ وستقوم وحدتا شالداغ و669 بتأمين الممر الجوي؛ وستقوم وحدة سيريت متكال، إلى جانب وحدة ياهالوم، بمسح المنطقة باستخدام رادار محمول، وحفر عدة مواقع مستهدفة محددة مسبقًا قبل الفجر، واستباق أي ضغط دبلوماسي محتمل من " " ضد هذه العملية".وأضاف الموقع: "ثانيًا، يجب على الدولة اليهودية إطلاق بروتوكول حوافز متبقية لعائلة شكر عبر مؤسسة مالية أوروبية مثل مجموعة إدموند دي روتشيلد. ويجب على إسرائيل عدم منح أي عفو سياسي وعدم إجراء أي عمليات تبادل أسرى، والتعامل مع معرفة مكان الرفات كأصل مالي خاص، وليس كأصل للدولة يُستخدم في المفاوضات. وباعتباره عرضًا محدودًا وقابلًا للإنكار، فإنه سيتجاوز حق النقض الذي يتمتع به "حزب الله"."وتابع الموقع: "أخيرًا، ينبغي للجيش الإسرائيلي، ووكالة أمان، والموساد إنشاء قاعدة بيانات جنائية خاصة بضحايا البقاع عام 1988 داخل المختبرات العسكرية الإسرائيلية للتحقق من أي رفات يتم العثور عليها. وبدلًا من الاعتماد فقط على الحمض النووي المتدهور، يجب عليهم إجراء مقارنة بين التركيب الكيميائي للتربة، ومبيدات الآفات الزراعية المستخدمة في تلك الفترة، والديزل، وألياف نسيج بدلات الطيران التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بمقارنتها بعينات الاستخبارات الموجودة. وخلال هذه العملية، ينبغي للمسؤولين الإسرائيليين دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراجعة التطابق البيولوجي النهائي. وبمجرد أن تؤكد الفرق هوية الرفات، يجب عليهم إعادتها فورًا عبر عملية عسكرية أخرى، دون أي مفاوضات".وختم الموقع: "إمن خلال تحركٍ مركّزٍ، ومدفوعٍ بحوافز، ومضبوطٍ بضوابط علمية داخل منطقة النبي شيت، يتوفر المسار الواقعي الوحيد لإعادة أراد إلى دياره؛ وهو ما يعني استبدال أربعين عاماً من الوهم الدبلوماسي الذاتي بأداة ضغطٍ فعالة ومجدية".