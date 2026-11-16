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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"موفدان سعودي وأميركي في حاليا بعد التركي والأممي.الأول هوالأمير يزيد بن فرحان الذي أجرى لقاءات عدة بعيدا من الأضواء مع رئيس الحكومة نواف سلام السبت ورئيس الجمهورية جوزاف عون الأحد واستكملها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم.وأما الموفد الأميركي فهو السفير لدى الأمم المتحدة (مايك وولتز) الذي حط في على مسافة خمسة وأربعين يوما من المهلة المحددة لقوات اليونيفيل لإنهاء مهامها في الجنوب.مروحة لقاءات الديبلوماسي الأميركي شملت رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة واسقط من برنامجه قائد الجيش.وإذ خرج (وولتز) صامتا من قصر بعبدا والسراي الحكومي فإنه استمع في عين التينة الى عرض مسهب من الرئيس نبيه بري لتاريخ وأسباب الوجود الأممي في جنوب لبنان منذ إتفاق الهدنة عام 1949، مرورا بالقرار 425 عام 1978 وصولا إلى القرار 1701 عام 2006 مؤكدا على أن إسرائيل ومنذ إتفاق تشرين الثاني عام 2024 وصولا إلى ما يسمى إتفاق الإطار الثلاثي لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار، بل هي تواصل إحتلالها للأراضي اللبنانية وتستمر في اتباع سياسة التدمير الممنهج للمنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة لا سيما أشجار زيتون، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة للحقول والبساتين.وشدد رئيس المجلس على أن إستمرار هذا الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية إلى الحدود الدولية المعترف بها للقيام بدورها الوطني، وهو الحائل أمام عودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان.بدوره (وولتز) أدلى بدلوه أمام الصحافيين لدى مغادرته عين التينةوشكل ملف اليونيفيل بيت القصيد في تصريحاته إذ قال إن ثمة الكثير من المناقشات في شأن مهامها مذكرا بأن ولايتها الحالية تنتهي أواخر العام الجاري وشاكيا من أنها كلفت الكثير من الأموال في السنوات العشرين الماضية وقال إنه يجب أن نصلح هذا الأمر.وفي كلام (وولتز) نقطة بارزة أمل من خلالها أن يستمر القرار 1701 مع بعض التعديلات مشيرا إلى أنه سينقل كل ما استمع إليه خلال اللقاءات التي عقدها إلى واشنطن ومجلس الأمن في نيويورك.الموفد الأميركي عزا عدم اجتماعه مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى كونه يزور لبنان بصفته دبلوماسيا وإلى أن التركيز هو على لقاء المسؤولين السياسيين لكنه شدد على أنه يقدر جهود كل عسكري لبناني ويتطلع لمساعدة المؤسسات الأمنية .وكان لحزب الله حصة في تصريحات (وولتز) إذ طالبه بأن يسلم سلاحه طوعا قائلا إنه لا يمكن لبلد أن يقوم بجيشين.كما ورأى أن الحوار في إطار الإتفاق الإطاري الثلاثي يسير في الإتجاه الصحيح.وفي انتظار وضوح الأفكار والإقتراحات التي طرحها (وولتز) على المسؤولين اللبنانيين في ما يتعلق اليونيفيل يجدر التذكير بالمقاربة التي كان قد قدمها الرئيس بري للبديل الذي يمكن أن يحل مكان القوات الدولية بعدما تغادر لبنان.وإلى القصف الجوي والمدفعي وعمليات التمشيط والتفجير اليومية شن الطيران الحربي المعادي غارة على منطقة الشعرة - جنتا لجهة مرتفعات السلسلة الشرقية, وزعم جيش الإحتلال أنه استهدف شحنة أسلحة لحزب الله قادمة من سوريا.وفي الوقائع العدوانية اليوم أيضا إقدام قوات الإحتلال على اعتقال شقيقين بعد اقتحام منزلهما في شبعا.خارج لبنان تبدو المنطقة معلقة إلى حد بعيد على نتائج قمة الكبار التي تعقد الخميس في الصين وتضم الرؤساء الأميركي والروسي والصيني ويشكل الملف الإيراني طبقا رئيسيا على طاولتها وذروة في الجهد على المسار الدبلوماسي, والمسار نفسه قاد الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان قبل أن يحط غدا في سلطنة عمان.مقدمة الـ"أم تي في"السيادة اللبنانية يجب أن تستعاد بالكامل، ولا يمكن أي دولة أن يكون لديها جيشان، لذلك آمل وأصلي أن ينزع سلاحه طوعا.انها الرسالة الابرز والاوضح التي حملها السفير مايكل والتز الى كبار المسؤولين اللبنانيين.اما الرسالة الثانية التي لم يقلها صراحة والتز، فتتعلق بموقفه من قيادة الجيش. اذ بدا لافتا ان السفير الاميركي الذي زار الناقورة يوم امس، لم يلتق قائد الجيش اليوم. وعندما سألته الـ mtv عن ذلك أجاب أن الجيش يتبع السلطة السياسية المنتخبة.هكذا فإن ما قاله والتز وما لم يقله، شكلا رسالة أميركية واضحة الى قائد الجيش نتيجة الاداء منذ عام ونصف العام تقريبا، وايضا نتيجة المواقف الاخيرة للعماد رودولف هيكل المثيرة للجدال.بالتوازي مع جولة السفير الاميركي على المسؤولين، كان الموفد السعودي يزيد بن فرحان يستكمل لقاءاته التي بدأها ليل السبت.ووفق المعلومات فان بن فرحان لم يحمل طرحا جديدا، بل كرر المواقف السعودية المبدئية والمعروفة.هكذا بدا لبعض من التقاهم بن فرحان ان هدف الزيارة هو تأكيد امرين.الاول ان المملكة العربية السعودية ما زالت مهتمة بالملف اللبناني، رغم انشغالها بالوضع اليمني وبالتوترات العسكرية القائمة في منطقة الخليج.وأما الامر الثاني فهو ان بن فرحان ما زال يمسك بالملف اللبناني في السعودية، وان لا صحة للمعلومات الصحافية التي روجت ومفادها ان الملف سينقل الى مسؤول سعودي آخر.مقدمة "المنار"ليس بقرارات الإعدام، ولا بالتعلق بحبال المشانق المنصوبة ظلما للأبرياء، يمكن للغرقى بشر أفعالهم أن ينالوا طوق نجاة، لا من مضيق هرمز وباب المندب، ولا من أي ميدان.فالنيران التي تشتعل بالمشروع الأميركي وأدواته في بر الخليج وبحره، لا يمكن أن يطفئها الخائبون بدماء البحرينيين الأبرياء وحريتهم، وإن تبرع نظام المنامة بأن يكون أداة للتنكيل بأهله، كرمى لحسابات أسياده، على مرأى من العدالة الدولية وشرائع حقوق الإنسان.فالحاكم بأمر القواعد الأميركية والمرتزقة والمجنسين، قرر فرط العقد الاجتماعي في بلاده، عبر جريمة الأحكام التعسفية التي أصدرها بحق الطائفة الشيعية، وطالت المراجع الدينية والعلماء والمفكرين والنشطاء والرجالات الذين تحلوا بالحكمة، حتى أوصلها أهل الحكم إلى مقصلة الإعدام. وعلى هذا النظام ومن يحركه أن يحسبوا جيدا التبعات، كما أكد أهل البحرين الشرفاء.فالخطوة هذه لن تغطي على لهيب الميدان الذي يحرق المشروع السعودي في صحاري اليمن، من مأرب إلى ذباب، ولن تكون حبل استنقاذ للتائه الأميركي الغارق في مضيق هرمز بين الصخور والألغام.في بلدنا الغارق بالأزمات، تتصاعد الاعتداءات الصهيونية قصفا وتدميرا وغارات كل يوم، تأتي على ما تبقى من اتفاق الإطار، وزاد تنكيلا ببقاياه قيام قوة كوماندوس صهيونية، فجر اليوم، باعتقال مواطنين لبنانيين من منزلهما في بلدة شبعا.ولن يغير في واقع الحال سفير فوق سفير، جاء موفدا من الادارة الاميركية ليكرر المطالب ، ويطلع على الوقائع الميدانية وطبيعة عمل قوات اليونيفيل، مع اقتراب انتهاء مهامها.ومع ربط الجولة الاستطلاعية بالإملاءات الأميركية المعتادة حول السلاح، سمع المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، ومعه المندوب السامي لبلاده في بيروت، من عين التينة أن استمرار الاحتلال والاعتداءات يمثلان الانتهاك الوحيد للسيادة اللبنانية، والعائق الحقيقي أمام انتشار الجيش،وعودة الأهالي وتحقيق الاستقرار في لبنان. فاسرائيل – بحسب الرئيس نبيه بري – لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار.وأما النار المشتعلة في المنطقة، فلن تتوقف ما لم تتوقف عن لبنان، وتعود الأرض والسيادة إلى أهلها، بحسب ما أكده رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، من جديد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس نبيه بري، تناول آخر التطورات.مقدمة الـ"أو تي في"من إسلام آباد إلى بيروت، تتواصل الوساطات على وقع التوتر في مضيق هرمز واقتراب نهاية ولاية اليونيفيل.ففي العاصمة الباكستانية، التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يؤدي دورا في الوساطة بين واشنطن وطهران.وقال عراقجي إن دولا في المنطقة تؤيد مقترح بلاده لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، في إطار مساعي إنهاء الحرب مع .وحضر لبنان في اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيس مجلس النواب نبيه بري.وبحسب بيان الجانب الإيراني، قال قاليباف إن طهران تولي الملف اللبناني اهتماما خاصا في مفاوضاتها، وربط عودة الهدوء إلى المنطقة بإنهاء الحرب في لبنان.وفي بيروت، بحث المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز مع الرئيس جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام ترتيبات ما بعد اليونيفيل، عقب زيارته الناقورة.وقال والتز إن واشنطن تعمل مع باريس للتوصل إلى توافق في مجلس الأمن على الصيغة المقبلة.وقد نقلت وسائل اعلام عربية عن مصدر مطلع على زيارة والتز أنه استمع خلال لقاءاته الى مخاوف لبنان حيال عدم امتلاك الجنوب قوة دولية، ولاقتراحات اللبنانيين لملء الفراغ، الا ان المندوب الاميركي لم يدخل في تفاصيل أي تصور أميركي للمرحلة المقبلة، ولو أنه أبدى تفهم بلاده لضرورة وجود قوة دولية بديلة في الجنوب، بعدما أصبح ملف اليونيفيل من الماضي.مقدمة الـ"أل بي سي"اختار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز التكلم من عين التينة، ربما لتصل الرسالة أسرع إلى ثنائي "أمل"-حزب الله، فعاجله الرئيس بري بالرد، ليتأكد أن التناقض هو بقياس مئة وثمانين درجة بين ما طرحه والتز وما رد به بري.يقول والتز: "ينبغي على حزب الله أن ينزع سلاحه "طوعا"، ولا يمكن وجود "جيشين" في البلد.يرد الرئيس بري برمي الكرة في الملعب ، فينقل عنه قوله: "إستمرار الاحتلال وسياساته وغاراته، يمثل الانتهاك الوحيد للسيادة، وإسرائيل لم تلتزم في أي لحظة وقف إطلاق النار".إذا كان ما قيل خارج الجدران هو ما قيل داخل الجدران، فإن الخلاف اللبناني الأميركي مستمر، والغموض يلف مصير الجنوب بعد رحيل قوات الطوارئ الدولية آخر هذه السنة.والتز التقى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا. وواضح أن الموفد الأميركي لم يحمل جديدا، وإن كان الإصرار على الموقف الأميركي هو القديم الجديد.بالتزامن مع زيارة الموفد الأميركي، الموفد السعودي يزيد بن فرحان في بيروت، مع فارق وحيد: لا معلومة، لا عن حركته ولا عن لقاءاته ولا عما أسفرت عنه هذه اللقاءات.وفيما المراوحة سيدة الموقف في لبنان، تطورات مثيرة في العراق تنبئ بأن التطورات مفتوحة على كل الإحتمالات.رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أمر القوات الرسمية بدخول معقل كتائب حزب الله الموالية لإيران، وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية إن الزيدي "وجه القوات المسلحة بالدخول" إلى جرف الصخر.وأشار إلى أن "هناك مهلة حددت لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وهذه المهلة ليست بعيدة". وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن المهلة المحددة حتى الآن هي يوم الجمعة.في ملف الحرب في المنطقة، أعلن وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" اليوم، أنه من المتوقع أن تجتمع اللجنة الأمنية رفعية المستوى ل"اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في إسلام آباد في وقت لاحق من الشهر الحالي.مقدمة "الجديد"بروح العاشق.>. وبيجي المشتاق".ولبنان "اعتزل الغرام" مع الحلول فهو ودع بن أردوغان واستقبل بن فرحان.وما بين الزيارتين فتح ابوابه للدبلوماسي المحارب مايك والتز سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة ثلاثة ضيوف بأجندات مختلفة تحول معها لبنان إلى أرض بخرائط سياسية متعددة.فالوافد الأميركي وقبل أن يزور المغرب العربي ويقطع "الصحراء الغربية" ويجتاز حدود النزاع مع البوليساريو كونه موكلا بهذا الملف قصد المشرق العربي ووصل إلى واحته اللبنانية في توقيت مفصلي على أعتاب انتهاء مهمام اليونفيل الجولة الاستطلاعية استهلت من رأس الناقورة ولم تنته في اليرزة.وكون الزيارة سياسية دبلوماسية اقتصرت اللقاءات على الرؤساء الثلاثة حيث استمزج آراءهم وخرج منها محملا على الثوابت اللبنانية باستمرار الحضور الدولي بتفويض أممي لتفادي الفراغ الأمني في الجنوب والتمسك بالقرار 1701 كمرجعية أساسية في أي ترتيب يتعلق بمستقبل الجنوب والمطالبة بجدول زمني متواز يلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب الكامل.وأما الزائر الأميركي فقد خرج بخلاصة مختلفة فاستبدل الصيغة الأممية الحالية بآلية مراقبة وتحقق محدودة العديد والمهام وطرح تحديث القرار 1701 ودمجه بآليات اتفاق الإطار كمسار عملي وأعطى الأولوية لنزع سلاح حزب الله كمدخل لتقليص النفوذ الإيراني وبوابة للاستقرار.هذا في المعلن أما في المعلومات وبحسب مصادر دبلوماسية فإن السفير مايك والتز نقل موقف الإدارة الأميركية الإيجابي تجاه خطوة الدولة اللبنانية في التفاوض وعلى صعيد اتفاق الإطار مع التأكيد على أن لا عداوة مع القرار 1701 إنما اليونفيل "صفحة وانطوت".وتضيف المصادر أن والتز لم يضع بين يدي المسؤولين اللبنانيين تصورا نهائيا لمرحلة ما بعد اليونيفيل لكنه خرج بتوافق في وجهات النظر مع الجانب اللبناني.وعلى أعقاب والتز تدخل قاليباف هاتفيا ففتح الخط الساخن مع عين التينة وبلغها وجهة النظر الإيرانية من أن التهدئة لن تعود إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على أراضيه, انتهت جولة والتز بعناوينها وأولوياتها ووصاياها.وعلى "السكت" حط الأمير يزيد بن فرحان في الربوع اللبنانية في زيارة تمتد لأيام يجري خلالها لقاءات مع مسؤولين وشخصيات بعيدا عن الضوضاء.وعملا بالحديث الشريف "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" انتهت "المجالس المحلية" ووضعت في صندوق الأمانات لتفتح الصناديق الدولية على قمم ومنتديات بدأت في إسلام آباد على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي.وتخللها لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني، إضافة إلى لقاء مع قائد الجيش على تطورات الوضع في الإقليم، وانتهاج الحوار سبيلا لمعالجة القضايا ومنع التصعيد بالتزامن مع رسالة سياسية بعث بها الرئيس دونالد ترامب ترامب إلى طهران على متن حاملة الطائرات روزفلت التي وصلت إلى المياه الإقليمية الواقعة تحت سيطرة القيادة المركزية، في وقت حزم ترامب أمتعته إلى الفليبين للمشاركة في قمة آسيان قبل التوجه إلى بكين للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين الصيني والروسي.وهناك سيلتم "الدب والفيل والتنين" على تقاسم النفوذ فوق عالم بلا خرائط.