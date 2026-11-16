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فيما يبقى الغموض سيد الموقف حول مآلات الملف اللبناني، بلغت ذروة الحراك الدبلوماسي بالامس بزيارة السفير في الامم المتحدة مايك والتز الى ، ولاقاه بعد خروجه من عين التينة رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف بالاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما يواصل نائب السعودي يزيد بن فرحان جولته المكوكية على المسؤولين والقيادات .وكتبت" الديار": اذا كانت قطر تعمل على تعزيز حضورها «كهربائيا»، وتركيا تبحث عن حجز مكان لها على الساحة اللبنانية، فان كل هذه الحركة تبقى دون بركة في غياب نضوج الحلول للمواضيع الشائكة، وفي مقدمتها ملء فراغ ما بعد «اليونيفيل»، ومستقبل الـ1701، واتفاق الاطار، والمفاوضات الثنائية، وموقع في اي حرب اقليمية جديدة.في هذا الوقت، استكمل الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان لقاءاته الرئاسية، مع الرئيس مدى ساعة غادر بعدها من دون الادلاء بتصريح، بعد ان كان التقى الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في اليومين السابقين.وكتبت" الديار": ان بن فرحان سيواصل في الساعات المقبلة، جولته على القيادات اللبنانية، بعد ان التقى بالامس كتلة «الاعتدال الوطني»، واللافت في هذه الجولة، الغموض الذي يحيط لقاءاته حيث لا تسريبات حول اهدافها.ووفق مصادر سياسية، يمكن القول انه لم يحمل جديدا، لكنه اراد التاكيد على ان اهتمام المملكة بالساحة اللبنانية لا يزال على حاله، وانه لا يزال مسؤولا عن الملف بعد الكلام عن تغييرات تبين عدم صحتها".وكتبت" البناء": خطفت زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان المفاجئة إلى لبنان الأضواء بتوقيتها ودلالاتها ومضمونها، حيث لم يكد نجل الرئيس التركي بلال أردوغان ينهي زيارته إلى بيروت، حتى حط بن فرحان، ووفق المعلومات فإنّ الموفد السعودي وصل مطار بيروت في الوقت الذي كان أردوغان يزور ضريح الرئيس الشهيد رفيق في وسط بيروت.ووفق أكثر من مصدر نيابي وسياسي تهدف زيارة بن فرحان لإعادة تثبيت الحضور والدور السعودي في الساحة اللبنانية بعد غياب بسبب التطورات العسكرية والأمنية في اليمن، وسعي قوى إقليمية أخرى لملء هذا الفراغ. وشدّد بعض الذين التقوا الموفد السعودي بأنه لم يحمل جديداً باستثناء إعادة تحريك الدور السعودي في لبنان وتكرار الثوابت حيال الملفات اللبنانية، حيث اجتمع إلى الرئيس بري أمس على مدى ساعة وغادر بعدها من دون الإدلاء بتصريح، وشدد بن فرحان على دعم المملكة لاستمرار عمل الحكومة والحفاظ على السلم الأهلي وحصرية السلاح بيد الدولة لكن من دون أيّ صدام بين اللبنانيين إلى جانب دعم الجيش اللبناني. كما أشار المسؤول السعودي خلال لقاءاته إلى أن المنطقة تحمل متغيرات كبرى ستنعكس على مختلف الساحات لكن قد تتأخر بالتبلور والتحول إلى سياسات أميركية – إسرائيلية واضحة قبل اتضاح الوجهة الأميركية الجديدة للإدارة الحالية بعد نتائج الانتخابات الأميركية وشكل الحكومة الجديدة في «إسرائيل».وقد رجّح الموفد السعودي ذهاب المنطقة إلى تسويات لا إلى حروب كبيرة. كما يشير بعض من التقوا بن فرحان إلى أنه شدّد على أن المملكة لا تدعم أحزاباً ولا جماعات ولا ميليشيات بل تدعم مؤسسات الدولة وحدها، وهذا هو موقفها لم يتغيّر منذ العام 2018.ووفق المعلومات فإنّ بن فرحان لا يزال في أحد الفنادق في بيروت وسيستكمل اليوم جولته على القيادات اللبنانية، مع ترجيح بأن يلتقي مع المندوب الأميركي والتز.وكتبتنداء الوطن": تزداد دلالات التحرك الاميركي مع تقاطعه مع زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان ولقائه الرئيس بري، بما يفتح الباب أمام قراءة أوسع لمستوى التنسيق حيال لبنان، ولما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تقاطعًا دوليًا وعربيًا على صيغة تمنع الفراغ في الجنوب، وتضع مسألة حصرية السلاح ومرجعية الدولة في صلب أي تسوية مقبلة.في المقابل، أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال مع الرئيس نبيه بري، إلى أن إيران تولي اهتمامًا خاصًا بالملف اللبناني في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات. وقال: «من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على كامل أراضيه».وكتبت" نداء الوطن": علّقت مصادر بالقول: «بأي حق يصبح لبنان جزءًا من سلّة المطالب الإيرانية؟ ومن خوّل طهران أن تضع الملف طاولة مفاوضاتها، وكأن قرار الحرب والسلم ومستقبل الجنوب وحصرية السلاح أوراق تملك حق التفاوض عليها». وأضافت المصادر: «فالسيادة اللبنانية تُنتهك عندما تتدخل إيران في القرار اللبناني، وعندما تتعامل مع لبنان كساحة نفوذ وورقة تفاوض، وعندما يُربط مصير اللبنانيين بحسابات إقليمية لا يملكون قرارها».