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كتب طوني في" الجمهورية": قبل أيام، أصدر بياناً أعلن فيه عن لقاء حصل مع آيزنكوت، وصفه بالجيد، وبأنه تمّ بناءً على «دعوة صادقة للمصالحة». وكشف عن مسعى إلى تشكيل حكومة غالبية ائتلافية، تضمّ الرجلين، تستميل الحريديم وتستبعد الأحزاب العربية. لكن هذا الانطباع الإيجابي الذي حاول نتنياهو تسويقه، سرعان ما نفاه آيزنكوت، الذي وجّه انتقادات قاسية إلى خصمه، معلناً استحالة الوثوق فيه كرئيس لأي حكومة ائتلافية.واضح أنّ نتنياهو يعمل على تسديد ضربات مركّزة في معسكر الخصوم. فهو يريد كسر طوق العزلة عنه. وتشير تسريبات الإعلام إلى أن مقرّبين من نتنياهو أبلغوا إلى معسكر آيزنكوت استعداده للتخلي عن إيتمار ، وربما بتسلئيل سموتريتش، من أي حكومة وحدة، في تراجع تكتيكي يهدف إلى سحب ذريعة «مقاطعة المتطرفين» التي يرفعها آيزنكوت. وعلى خط آخر، بدأ تحالف نتنياهو والأحزاب المتشددة بالتصدّع، بعد امتناع «يهدوت هتوراه» عن التوصية به، وفتح آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان قنوات تفاوض معها حول قانون التجنيد. ويوحي نتنياهو بإمكان حل ملف التجنيد مع الحريديم، لقطع الطريق على هذه المفاوضات واستعادتهم إلى حضنه. حتى الآن، واجه نتنياهو رفضاً قاطعاً من جانب آيزنكوت الذي اختبر التعاطي معه عندما كان شريكاً في حكومة الحرب. وفي تقديره، أن الرجل لا يلتزم باتفاقات الشراكة أو التناوب، وأن قبوله الجلوس معه الآن، وهو يحمل كتاب التكليف الرسمي، يعني انتحاره سياسياً وتدمير مشروع حزبه الجديد «يشار» الذي قام على إنهاء حقبة نتنياهو.