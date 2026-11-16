Advertisement

كتب بيرم في"النهار": لأن " " استشعر أخيراً أن الرئاسة الأولى بدأت تتفوق عليه وهي تشن هجمة تلو هجمة عليه من خلال الإعلان أنها منفتحة على خوض حوار معه، وأن أبواب مفتوحة لأي وفد يمثله، ولكن على ألاّ يكون حاملاً بين يديه أي شروط مسبقة، مما جعله يبدو كأنه متحصّن بالسلبية والإنغلاق، وأنه معطّل لكل محاولات التهدئة والمعالجة التي تحاجها البلاد، وأنه مستمر في لعبة الإشتباكالسياسي معه.سارع الحزب أخيراً الى إطلاق "هجمة مضادة" تهدف الى:* استيعاب مفاعيل الهجمة الرئاسية المدروسة عليه.* وتنزيه نفسه عن صفة المناكف والساعي إلى تبديد فرص التهدئة وعروض نسج التفاهمات وبناء جسور الثقة المفقودة.ولم يشأ الحزب أن يكرر مباشرة شرطه المعروف لاستئناف الحوار مع الرئاسة والمتمثل بإلغاء قرارات الحكومة في جلسة 2 آذار الماضي، والتي "جرّمت" أي نشاط عسكري للحزب.وعليه، فإن ثمة من يستنتج وراء اطروحة الحزب أن الرئاسة الأولى والحزب يلعبان لعبة تسجيل الأهداف كل على الآخر في الوقت الضائع، لأن كلاً منهما يجد فيها البديل والعوض عن الحوار الجدي المطلوب منهما الإنخراط فيه بأسرع وقت، لأن غياب هذا الحوار من شأنه أن يفضي إلى مزيد من الإحتقان والتوتر في البلاد مقترناً بارتفاع منسوب الحديث عن احتمالات الفوضى والفتنة والخطاب الإنقسامي.ولاريب أن الحزب بدا أكثر إحراجاً وأكثر سلبية عندما لم يبد حماسة للمبادرة التي أطلقها أخيراً ، وأعلن فيها عن استعداده لأداء دور الوسيط بين وحارة حريك بقصد فتح صفحة جديدة بين الطرفين.وفي كل الأحوال، ترى مصادر محايدة أن الوضع "الضبابي" في الإقليم وحال اللاحرب واللاسلّم التي فرضت واقعاً إنتظارياً، فرض على الطرفين المتواجهين في ، أي السلطة والحزب، أن يديرا كل من موقعه وحساباته اشتباكاً سياسياً مضبوطاً يظهر فيه كل طرف أنه في وضع على المبادرة والساعي الى التفاهم، مع علمهما أن الكل في حال انتظار وترصد كما أخيراً.