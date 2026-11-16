Advertisement

كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": تعقد اليوم أول جلسة لمجلس نقابة المحامين، بعد انتخاب أربعة أعضاء جدد أول من أمس، هم: إيلي قليموس، وسيم بو طايع، مايا شهاب ووسام عيد. وسيكون على رأس جدول أعمالها، انتخاب هيئة مكتب المجلس، وأبرز مواقعها: أمانة السرّ، مفوض قصر العدل وأمانة الصندوق.ورغم أن موقعي أمانة السرّ ومفوض قصر العدل يشغلهما نديم حمادة وإيلي الحشاش، إلا أن النظام الداخلي يفرض إجراء انتخابات في هذه المواقع فور انتخاب أعضاء جُدد.وتكمن أهمية هذا الاستحقاق في أنه سيكون مؤشراً على علاقة النقيب عماد مارتينوس بحزب «القوات اللبنانية»، الذي يتهمه بأنه «غرّر به بعدما دعمه بالأصوات اللازمة لانتخابه، ومن ثم تصديق الموازنة وتمرير البيانات المالية، ليعود ويغدر بها عبر محاربته لمرشحها إلى مجلس النقابة، رياض الشدياق».ويتهم القواتيون مارتينوس بأداء دور سيّئ عبر مساندته اللائحة المواجهة، عبر الإيعاز لأنصاره بانتخاب مرشح وسيم بو طايع والمرشح المدعوم من حركة أمل وسام عيد، مقابل «ديل» يضمن فيه الحصول على ثقة محازبي الطرفين بموازنة 2026 - 2027، التي حظيت بالفعل بثقة 60% من الناخبين. ولا يغفل هؤلاء اللقاء الذي جمع النائب بالنقيب. ويوافق على ذلك العديد من مسؤولي حزب «الكتائب اللبنانية»، الذين يتهمون مارتينوس بأنه «غرّد خارج السرب»، ويحمّلونه مع «القوات» مسؤولية خسارة مرشحهم، إيلي قازان. ورغم أن المقربين من مارتينوس ينفون تآمره على الصيفي ومعراب، ويقرّون برفضه اللوائح المغلقة والمُعلّبة، إلا أنهم يؤكدون أنه لم يقف مع مرشح ضد آخر، مشددين على أن كل همّه كان يتمحور حول ضمان الميثاقية خلال عهده، عبر إدخال عضو مسلم إلى المجلس، وتجنب أن يكون جميع الأعضاء المنتخبين مسيحيون كما حصل سابقاً. ويضيفيون إلى ذلك إيلاءه الأولوية للحصول على ثقة المحامين بما أنجز من ترتيبات وإصلاحيات مالية.وإذا كان المتابعون يرجحون وصول إيلي قليموس إلى أمانة الصندوق من دون معركة تذكر، كما إمكانية بقاء حشاش في منصبه كمفوض للقصر، فإن الامتحان الأول للعلاقة بين مارتينوس و«القوات» سيكون انتخابات أمين السرّ، خصوصاً بعدما عبّر النقيب خلال المفاوضات عن رفضه تسلّم مايا شهاب (سُنيّة) للمنصب، ورغبته ببقاء حمادة (درزي) فيه، رغم العرف المتّبع منذ سنوات بأن يتولّى السُنّة أمانة السرّ.وبدورها، لم تصرّ «القوات» على مطلب مارتينوس لاعتبارها أنه «شرط شخصي»، ولا سيما مع عدم وجود مآخذ مهنية على شهاب أو مشكلة في علاقتها مع النقيب الحالي، وإدراكها أن سبب معاداة مارتينوس لشهاب أنها مدعومة من خصمه، النقيب السابق فادي ، فقط!في المقابل، يلفت آخرون إلى أن خسارة «القوات» و«الكتائب» قد تزيدهما إصراراً على دعم شهاب، لردّ الصاع إلى مارتينوس، خصوصاً أنهما يمتلكان الأصوات اللازمة لفتح معركة على منصب أمانة السرّ، علماً أن القرار حتى ليل أمس لم يكن قد اتُّخذ.وبمعزلٍ عن ذلك، يبرز إصرار النقيب على إقصاء السُنّة عن المنصب، الذي يعتبرونه من حصتهم، بحسب العُرف المتَّبع منذ سنوات.وبالتالي، بات ترشح شهاب «بديهياً»، على حد تعبير المتابعين، على اعتبار أنها العضوة السُنّية الوحيدة. وعليه، لم يعد الأمر مرتبطاً بقرار شهاب أو الأطراف الداعمة لها، وإنما بالحفاظ على العُرف. ويلفت هؤلاء إلى أن مارتينوس حوّل مكتبه أمس إلى خلية نحل لمنع الأعضاء من انتخاب شهاب، عبر إغرائهم بمناصب وترؤّس لجان أو تهديدهم بحرمانهم منها. ويعتبرون أن النقيب يتجاهل أن السُنّة مكوّن أساسي في النقابة، ويعمد إلى عدم الاكتراث لهذه الجزئيّة نتيجة ابتعاد عن .