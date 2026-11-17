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تتجاوز زيارة المندوب الأميركي لدى مايك والتز إلى إطار المحادثات الدبلوماسية التقليدية، لتندرج في سياق مسعى أميركي استباقي لإعادة رسم المشهد الأمني والسياسي في الجنوب، تحضيرًا لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، رغم انه لم يحمل صيغة جاهزة أو تصوراً أميركياً نهائياً في شأن هذه المرحلة،ووفق مصادر مطلعة على محادثاته في ، يمكن وصف جولته بانها استطلاعية للاستماع للموقف اللبناني، لكنه كان واضحا في مسألتين، الاولى «الفيتو» على «اليونيفيل» اي لا رجعة في قرار الغاء وجودها. والمسألة الثانية، انه لا مجال لبقاء الـ1701 على حاله ولا بد من ادخال تعديلات لكي يتلائم مع التطورات الميدانية، من دون ان يقدم اي مؤشر حول كيفية بلورة هذه الفكرة. كما انه لم يتطرق إلى صيغة القوة المشتركة الشبيهة بالقوة العاملة في صحراء سيناء. أما الموقف اللبناني، فكان واضحاً لجهة عدم وجود مشكلة في الصيغة التي يمكن التوصل إليها، شرط ألا تؤدي إلى فراغ امني في الجنوب، وأن تحظى بتغطية أممية، مع التشديد على عدم تشويه القرار 1701 بما يؤدي الى إفراغه من مضمونه، وضمان استمرار دعم الجيش .والتز اكد أن تعديل القرار «1701» بات أمراً لا مفر منه، في ظل التوجه نحو إنهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية في (يونيفيل) والبحث عن قوة دولية جديدة بتركيبة ومهام مختلفة.كما كان والتز واضحاً في موقفه من سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن لبنان لا يمكنه أن يقوم بجيشين، ومعرباً عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً.وقالت مصادر رسمية إن الموفد الأميركي لم يحمل معه أي مبادرات محددة، داعيةً إلى انتظار نهاية جولته وصدور البيان الرسمي الذي قد يحمل ملامح مبادرة مستقبلية.وأوضحت المصادر أن الرئيس جوزاف عون والموفد اتفقا على ثلاثة مبادئ هي: أولاً، عدم جواز حصول فراغ أممي في جنوب لبنان بعد نهاية ولاية «يونيفيل». وثانياً، التمسك بالقرار «1701» بكامل مندرجاته بغضِّ النظر عن الوضع الجديد بعد نهاية ولاية «يونيفيل» وأي صيغة بديلة. وثالثاً، التمسك بدعم وتعزيزه للقيام بمهامه.وأشارت المصادر إلى أن « ، بصفتها حاملة القلم في ما يتعلق بالقرار (1701)، ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل ، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، وبالتالي فإن لبنان أمام مرحلة تتجاوز مسألة انتهاء تفويض (يونيفيل)، لتطول إعادة صياغة المظلة الدولية التي تحكم الوضع الأمني في الجنوب».