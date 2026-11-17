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يبدو أن هناك قراراً حاسما لدى مختلف الأطراف الإقليمية المعنية بالملف اللبناني، وفي مقدمها وإيران، بعدم ربط الساحة بالتطورات التي تشهدها المنطقة، وتحديداً تلك المرتبطة بالملف اليمني.وقال مصدر ديبلوماسي: "هذا التوجّه يعني أن أياً من وطهران لن يسعى إلى استثمار أي تقدم سياسي أو ميداني يحققه في اليمن لتعزيز نفوذه أو تحسين موقعه السياسي في ، كما أن الطرفين لن يذهبا إلى القيام بأي رد فعل على الساحة اللبنانية نتيجة تطورات سلبية قد يتعرض لها أحدهما في اليمن".ويأتي هذا التوجه في سياق رغبة مشتركة لدى الطرفين في إبقاء الملف اللبناني منفصلاً عن بعض ملفات الاشتباك الإقليمي، وعدم تحويله مجدداً إلى ساحة لتبادل الرسائل السياسية والأمنية.