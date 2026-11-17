بدأت أسعار عدد من اصناف الخضار تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق، عقب توقيع قراراً استثنائياً يسمح لبعض التجار باستيراد منتجات زراعية من خارج الروزنامة الزراعية.

وعلى سبيل المثال، سجّل سعر كيلو الكوسا ارتفاعاً لافتاً وصل إلى نحو 500 ألف ليرة قبل صدور القرار، فيما تراجع اليوم إلى حدود 100 ألف ليرة، ما يطرح تساؤلات حول تأثير فتح باب الاستيراد على الأسعار، ومدى انعكاسه على القدرة الشرائية للمواطنين والمنافسة مع الإنتاج المحلي.