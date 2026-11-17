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بعيداً عن التباعد المعلن والتباينات التي لا تزال تحكم العلاقة بين " " وكلّ من رئاسة الجمهورية والحكومة، يبدو أن ثمة تغييراً طرأ على طريقة إدارة الخلافات السياسية في الآونة الأخيرة. فالهدوء القائم لا يعكس بالضرورة تقارباً بين الأطراف، لكنه يفتح الباب أمام قراءة أعمق لما تبدّل في الحسابات الداخلية، خصوصاً أن المرحلة السابقة شهدت رهانات سياسية على إمكان إحداث تغييرات واسعة في موازين القوى، استناداً إلى الخسائر التي تكبّدها "الحزب" خلال الحرب.وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن الخلاف الذي نشأ حول إحالة ملفّ المتفجرات المضبوطة في «ضهر البيدر» إلى المجلس العدلي شكّل محطة مفصلية في إعادة تقييم العلاقة بين "الحزب" والعهد. وتؤكد المصادر أن "حزب الله" وجّه رسالة واضحة إلى المعنيين، مفادها أن الإصرار على الذهاب في المواجهة إلى نهايتها سيقابله استعداد مماثل من جانبه، مهما بلغت التداعيات الداخلية.وتشير المصادر إلى أن أجواء المرحلة السابقة كانت محكومة بقراءات سياسية تقلّل من قدرة "الحزب" على مواجهة القرارات التي تطال موقعه الداخلي، وأن بعض هذه القراءات وصل إلى دوائر القرار مشفوعاً بتشجيع على اعتماد خيارات أكثر تشدداً، انطلاقاً من الاعتقاد بأن "الحزب" لم يعد يملك القدرة على الذهاب بعيداً في اعتراضه. إلا أن ما جرى خلال أزمة المجلس العدلي أظهر، وفق المصادر، أن هذه الحسابات لم تكن دقيقة.ولعلّ هذا التبدّل في الحسابات لا ينسحب على الخيارات السياسية الأساسية لرئاستي الجمهورية والحكومة، فالمواقف المتعلقة ببسط سلطة الدولة وحصرية السلاح لا تزال قائمة، كما أن الخلافات الجوهرية لم تُحلّ. إلا أن مقاربة ملف سلاح "حزب الله" والخلافات المرتبطة بدوره الداخلي باتت، وفق المصادر نفسها، أكثر ارتباطاً بحسابات الاستقرار الداخلي، وبضرورة تجنّب خطوات قد تفتح مواجهة تتجاوز حدود الخلاف السياسي المعتاد.وتلفت المصادر الى أن الهدوء الحالي لا يستند إلى تسوية سياسية أو تفاهم جديد، خصوصاً أن الاتصالات غير المباشرة التي جرت بين الأطراف لم تُفضِ إلى أي نتيجة، إذ بقيت التباينات السياسية على حالها، واقتصر التغيير الفعلي على إعادة تقدير حدود المواجهة الممكنة، وهو ما يفسّر تراجع التوتر من دون أن يرافقه أي تبدّل جوهري في المواقف أو إعلان عن تفاهمات جديدة.وفي سياق متصل، يبدو أن هذا الهدوء بدأ يثير قلق بعض المناهضة لـ"حزب الله"، ولا سيما الأحزاب اليمينية التي كانت تراهن على تصعيد الضغط عليه ودفع السلطة إلى اتخاذ خطوات أكثر تشدداً. فحالة ربط النزاع القائمة بين "الحزب"والسلطة لا تنسجم مع حسابات هذه القوى، التي تخشى أن يؤدي استمرارها إلى إبطاء المسار الذي راهنت عليه.ومن هنا، يمكن قراءة الحملة المتصاعدة على رودولف هيكل باعتبارها محاولة للضغط على هذا المسار من خلال ، بعدما بات التصويب المباشر على خيارات رئيس الجمهورية أكثر حساسية، خصوصاً في ظل تمسّكه العلني بدعم الجيش وقيادته ورفض استهدافهما، وهو ما يعكس، بحسب المصادر، ارتباكاً لدى القوى التي كانت تتوقع انتقال السلطة إلى مرحلة أكثر حزماً في التعامل مع "الحزب"، وتخشى اليوم أن يؤدّي استمرار هذا الهدوء إلى تراجع فرص فرض الخيارات السياسية التي راهنت عليها منذ اندلاع الحرب.بالنتيجة، يبدو أن المرحلة المقبلة ستضع القوى السياسية أمام اختبار قدرتها على التكيّف مع واقع لا تسير فيه التطورات بالضرورة وفق حساباتها أو رغباتها. فالتحدي لم يعد مقتصراً على إدارة الخلاف مع "حزب الله"، بل يشمل أيضاً التعامل مع الضغوط السياسية المتعارضة، من دون السماح لها بفرض إيقاع المواجهة أو التأثير في قدرة والحكومة على اتخاذ القرارات وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار الداخلي.