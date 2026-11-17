في إطار جهودها للتوعية من مخاطر الجرائم الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت، أطلقت حملة توعوية تحت شعار "بكبسة بتخرّب بيتك"، وذلك ضمن أسبوع التوعية ضد الجرائم الإلكترونية.

بكبسة... بتخرُب بيتك اسبوع التوعية ضد #الجرائم_الالكترونية #قوى_الأمن #الحماية_من_الاحتيال #cybersecurity #CyberCrimeAwareness #StaySafeOnline https://t.co/zdvgN4bnbN — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 17, 2026 Advertisement

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن نقرة واحدة غير محسوبة على الإنترنت، والتنبيه إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الروابط والرسائل المشبوهة، حفاظاً على البيانات الشخصية والأمن الرقمي.